RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6036603760386039
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:26

  pesikot написав:
  shapo написав:Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.
Но в зеркало глядеть они не способны

Ты на себя в зеркало посмотри - хамишь, обзываешь, брызжешь слюной на каждого по поводу и без повода
Улетаешь в баны и не делаешь из этого никаких выводов


Нет, политинформатор, хамством отвечаю только на хамство и оскорбления.
Нормальным людям никогда не хамил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3372
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:28

  unicdima написав:
  zРадио написав:А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...

Национально-освободительные движения не бывают в белых перчатках, они во всем мире такие.
Русскомирники восторгаются и героизируют национально-освободительные движения в других странах и при этом беснуются когда речь заходит о украинских.


Справедливо. Но вы тоже ушли от ответа на прямой вопрос. Пока его дали лишь shapo и lapay. Я не комментирую пока, собирая разные мнения
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5574
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:36

  zРадио написав:
  budivelnik написав:чому філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?


Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи? :mrgreen: Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек!

  budivelnik написав:чому євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи


Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской.

  budivelnik написав:чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..
а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?
Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові?


Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут


Коллега Мортимер неоднократно подчеркивал, что сегодня США и Германия -- самые настоящие современные!!! империи.
Именно современные, ведь формат империй силой захватил и удерживаешь, отжил.
Но суть -- контроль, влияние (пусть и не столь прямые, как ранее) остались. Изменились средства.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22912
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6036603760386039
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.