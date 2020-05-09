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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 17:26
pesikot написав: shapo написав:
Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.
Но в зеркало глядеть они не способны
Ты на себя в зеркало посмотри - хамишь, обзываешь, брызжешь слюной на каждого по поводу и без повода
Улетаешь в баны и не делаешь из этого никаких выводов
Нет, политинформатор, хамством отвечаю только на хамство и оскорбления.
Нормальным людям никогда не хамил
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:28
unicdima написав: zРадио написав:
А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...
Национально-освободительные движения не бывают в белых перчатках, они во всем мире такие.
Русскомирники восторгаются и героизируют национально-освободительные движения в других странах и при этом беснуются когда речь заходит о украинских.
Справедливо. Но вы тоже ушли от ответа на прямой вопрос. Пока его дали лишь shapo
и lapay
. Я не комментирую пока, собирая разные мнения
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Додано: Нед 10 тра, 2020 17:36
zРадио написав: budivelnik написав:чому
філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?
Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи?
Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек!
budivelnik написав:чому
євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи
Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской.
budivelnik написав:
чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..
а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?
Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові?
Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут
Коллега Мортимер неоднократно подчеркивал, что сегодня США и Германия -- самые настоящие современные!!! империи.
Именно современные, ведь формат империй силой захватил и удерживаешь, отжил.
Но суть -- контроль, влияние (пусть и не столь прямые, как ранее) остались. Изменились средства.
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