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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 60376038603960406041> Додано: Нед 10 тра, 2020 17:26 pesikot написав: shapo написав: Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.

Но в зеркало глядеть они не способны Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.Но в зеркало глядеть они не способны

Ты на себя в зеркало посмотри - хамишь, обзываешь, брызжешь слюной на каждого по поводу и без повода

Улетаешь в баны и не делаешь из этого никаких выводов Ты на себя в зеркало посмотри - хамишь, обзываешь, брызжешь слюной на каждого по поводу и без поводаУлетаешь в баны и не делаешь из этого никаких выводов



Нет, политинформатор, хамством отвечаю только на хамство и оскорбления.

Нормальным людям никогда не хамил Нет, политинформатор, хамством отвечаю только на хамство и оскорбления.Нормальным людям никогда не хамил Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3374 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:28 unicdima написав: zРадио написав: А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов... А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...

Национально-освободительные движения не бывают в белых перчатках, они во всем мире такие.

Русскомирники восторгаются и героизируют национально-освободительные движения в других странах и при этом беснуются когда речь заходит о украинских. Национально-освободительные движения не бывают в белых перчатках, они во всем мире такие.Русскомирники восторгаются и героизируют национально-освободительные движения в других странах и при этом беснуются когда речь заходит о украинских.



Справедливо. Но вы тоже ушли от ответа на прямой вопрос. Пока его дали лишь shapo и lapay. Я не комментирую пока, собирая разные мнения Справедливо. Но вы тоже ушли от ответа на прямой вопрос. Пока его дали лишь. Я не комментирую пока, собирая разные мнения zРадио

Повідомлень: 5574 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:36 zРадио написав: budivelnik написав: чому філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?

філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?



Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи? Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек!



budivelnik написав: чому євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи

євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи



Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской.



budivelnik написав: чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..

а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?

Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові? чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові?



Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи?Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек!Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской.Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут



Коллега Мортимер неоднократно подчеркивал, что сегодня США и Германия -- самые настоящие современные!!! империи.

Именно современные, ведь формат империй силой захватил и удерживаешь, отжил.

Но суть -- контроль, влияние (пусть и не столь прямые, как ранее) остались. Изменились средства. Коллега Мортимер неоднократно подчеркивал, что сегодня США и Германия -- самые настоящие современные!!! империи.Именно современные, ведь формат империй силой захватил и удерживаешь, отжил.Но суть -- контроль, влияние (пусть и не столь прямые, как ранее) остались. Изменились средства. detroytred

Повідомлень: 22912 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:39 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Человек не вылазит с порошенковских каналов ведя с таким же неадекватно вата-шоу и пр. дерьмо и он не порохобот? Человек не вылазит с порошенковских каналов ведя с таким же неадекватно вата-шоу и пр. дерьмо и он не порохобот?

Нет, послушай Пояркова ранее, как он Порошенко поливал



"Чмо", "неадекватно", "дерьмо" - ты вообще можешь вести общение не поливая других грязью ? Тебе твои баны хоть чему-нибудь учат ? Нет, послушай Пояркова ранее, как он Порошенко поливал"Чмо", "неадекватно", "дерьмо" - ты вообще можешь вести общение не поливая других грязью ? Тебе твои баны хоть чему-нибудь учат ?



Не ври. Никогда он не поливал Порошенко.

Не ври. Никогда он не поливал Порошенко.

– Ты не работаешь на Порошенко?



– У нас с Порошенко был публичный и очень серьезный конфликт. Было такое время, мы выбирали правительство. Я встал и сказал: "То, о чем я сказал на Майдане, должно прозвучать здесь. Я считаю, что для украинского народа и страны плохо, когда олигарх становится во главе государства. Это неправильно. По мнению Майдана, это будет неправильно". Мне даже (неразборчиво) говорил: "Неужели ты ему это скажешь в лицо?" Да, был публичный конфликт, да, ему это не понравилось. Но подождите, если мне в 10 раз больше не нравится (копирует голос лидера Радикальной партии Олега Ляшко) ця радикальна скотиняка, оцей Олег Валерійович Вочко, (обычным голосом) я что, порохобот? А если мне не нравятся Савченко и Саакашвили больше, чем Порошенко, то я порохобот? Я как-то не ругаю Юлию Владимировну. Наоборот, говорю: такая же, блин, устрица… Помню, был заголовок "Бульвара", по моему, в 2005 году: "Украинские политики привыкли виртуально мериться членами. Так вот, у Юлии Владимировны он толще, длиннее, тверже, и она предпочитает позицию сверху". Я что, юлебот? Я просто вещи называю своими именами.

Источник сам найдёшь



shapo написав: По жизни это Продажная с*** зарабатывавшая на консультациях по приобретению живописи и бютовцев, и рыгыаналов - узнал в Конче-Заспе назад когда 9 лет назад работал на одного из кукловодов власти.

По жизни это Продажная с*** зарабатывавшая на консультациях по приобретению живописи и бютовцев, и рыгыаналов - узнал в Конче-Заспе назад когда 9 лет назад работал на одного из кукловодов власти.

Теперь понятно, 2011 год, работал на кукловода власти.

Точно строителем ? Если так, многие строители, после того, как положили пару рядков кирпича кукловодам, начинают отождествлять себя с кукловодами власти.

Галантерейщик и кардинал



shapo написав: По поводу банов.

Это для тебя, политинформатора работающего тут это страшная угроза, а мне этот сайт вместе с его обитателями не настолько ценен По поводу банов.Это для тебя, политинформатора работающего тут это страшная угроза, а мне этот сайт вместе с его обитателями не настолько ценен

Не настолько ценен, что ты здесь постоянно, когда не в бане

"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны" Источник сам найдёшьТеперь понятно, 2011 год, работал на кукловода власти.Точно строителем ? Если так, многие строители, после того, как положили пару рядков кирпича кукловодам, начинают отождествлять себя с кукловодами власти.Галантерейщик и кардиналНе настолько ценен, что ты здесь постоянно, когда не в бане"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4499 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 17:43 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.

Но в зеркало глядеть они не способны Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.Но в зеркало глядеть они не способны

Ты на себя в зеркало посмотри - хамишь, обзываешь, брызжешь слюной на каждого по поводу и без повода

Улетаешь в баны и не делаешь из этого никаких выводов Ты на себя в зеркало посмотри - хамишь, обзываешь, брызжешь слюной на каждого по поводу и без поводаУлетаешь в баны и не делаешь из этого никаких выводов



Нет, политинформатор, хамством отвечаю только на хамство и оскорбления.

Нормальным людям никогда не хамил Нет, политинформатор, хамством отвечаю только на хамство и оскорбления.Нормальным людям никогда не хамил

Ну ок, а кто в твоём понимании "нормальные люди" ?

Давай раздели на нормальных и ненормальных Ну ок, а кто в твоём понимании "нормальные люди" ?Давай раздели на нормальных и ненормальных "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4499 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:11 zРадио написав: budivelnik написав: чому філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,? філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,? Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи? Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек! Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи?Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек! Чудово

В ольгіно придумали нову історію

Древня Греція.... Почалась з Александра Македонського....

Добре хоч не з Невського

zРадио написав: budivelnik написав: чому євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской. Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской. Ти будеш відмовлятись від своїх слів?

ти казав що все значне СТВорила Імперія...

Але Римська Імперія боролась з єврейською релігією християнство -сотні років.

А створив релігіє - євреї,які не мали навіть своєї Держави

Друге питання,що з часом імперія усвідомивши свою ж тупість - ВИКОРИСТАЛА те,що створили інші на теренах імперії

zРадио написав: budivelnik написав: чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..

а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?

Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові? чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові? Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут Так ніхто ж не казав що і росія ,як імперія розвалиться(я надіюсь що вже років за 5-10)

При цьому

Розвалилась чи не розвалилилась не дорівнює все створила...

Дейтрой сьогодні каже про дві Імперії

США і Німеччина...

А що у Швейцарії чи Швеції чи Японії чи Китаї чи Кореях... - нічого не створюється?



Так що передай тим в кого взяв методичку - методичка провалена і не пройшла перевірку на цих сторінках

Теза з ольгіно про

Все розумне і потрібне з цікавим створено в Імперіях і тому Україна повинна відмовитись від національного статусу і розчинитись в російській імперії - не прожила і 24 годин. ЧудовоВ ольгіно придумали нову історіюДревня Греція.... Почалась з Александра Македонського....Добре хоч не з НевськогоТи будеш відмовлятись від своїх слів?ти казав що все значне СТВорила Імперія...Але Римська Імперія боролась з єврейською релігією християнство -сотні років.А створив релігіє - євреї,які не мали навіть своєї ДержавиДруге питання,що з часом імперія усвідомивши свою ж тупість - ВИКОРИСТАЛА те,що створили інші на теренах імперіїТак ніхто ж не казав що і росія ,як імперія розвалиться(я надіюсь що вже років за 5-10)При цьомуРозвалилась чи не розвалилилась не дорівнює все створила...Дейтрой сьогодні каже про дві ІмперіїСША і Німеччина...А що у Швейцарії чи Швеції чи Японії чи Китаї чи Кореях... - нічого не створюється?Так що передай тим в кого взяв методичку - методичка провалена і не пройшла перевірку на цих сторінкахТеза з ольгіно про- не прожила і 24 годин. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22686 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:12 zРадио написав: budivelnik написав: Якось пропустив цю частинку

Якось пропустив цю частинку



А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов... А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...

Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин. УПА невинные младенцы по сравнению с этими упырями. И да доказательная база как и отсутствие оной это заслуга чекистов тогда и теперь. Фальсификация истории, очернение УПА и максимальное уничтожение улик зверств коммунистов и путинцев. Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин. УПА невинные младенцы по сравнению с этими упырями. И да доказательная база как и отсутствие оной это заслуга чекистов тогда и теперь. Фальсификация истории, очернение УПА и максимальное уничтожение улик зверств коммунистов и путинцев. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8566 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:16 Ukrainian написав: Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин. Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин.

Про товарища Пол Пота вы вероятно не слышали Про товарища Пол Пота вы вероятно не слышали Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16705 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6655 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:18 pesikot написав: – Ты не работаешь на Порошенко?



– У нас с Порошенко был публичный и очень серьезный конфликт. Было такое время, мы выбирали правительство. Я встал и сказал: "То, о чем я сказал на Майдане, должно прозвучать здесь. Я считаю, что для украинского народа и страны плохо, когда олигарх становится во главе государства. Это неправильно. По мнению Майдана, это будет неправильно". Мне даже (неразборчиво) говорил: "Неужели ты ему это скажешь в лицо?" Да, был публичный конфликт, да, ему это не понравилось. Но подождите, если мне в 10 раз больше не нравится (копирует голос лидера Радикальной партии Олега Ляшко) ця радикальна скотиняка, оцей Олег Валерійович Вочко, (обычным голосом) я что, порохобот? А если мне не нравятся Савченко и Саакашвили больше, чем Порошенко, то я порохобот? Я как-то не ругаю Юлию Владимировну. Наоборот, говорю: такая же, блин, устрица… Помню, был заголовок "Бульвара", по моему, в 2005 году: "Украинские политики привыкли виртуально мериться членами. Так вот, у Юлии Владимировны он толще, длиннее, тверже, и она предпочитает позицию сверху". Я что, юлебот? Я просто вещи называю своими именами.

Источник сам найдёшь



shapo написав: По жизни это Продажная с*** зарабатывавшая на консультациях по приобретению живописи и бютовцев, и рыгыаналов - узнал в Конче-Заспе назад когда 9 лет назад работал на одного из кукловодов власти.

По жизни это Продажная с*** зарабатывавшая на консультациях по приобретению живописи и бютовцев, и рыгыаналов - узнал в Конче-Заспе назад когда 9 лет назад работал на одного из кукловодов власти.

Теперь понятно, 2011 год, работал на кукловода власти.

Точно строителем ? Если так, многие строители, после того, как положили пару рядков кирпича кукловодам, начинают отождествлять себя с кукловодами власти.

Галантерейщик и кардинал



shapo написав: По поводу банов.

Это для тебя, политинформатора работающего тут это страшная угроза, а мне этот сайт вместе с его обитателями не настолько ценен По поводу банов.Это для тебя, политинформатора работающего тут это страшная угроза, а мне этот сайт вместе с его обитателями не настолько ценен

Не настолько ценен, что ты здесь постоянно, когда не в бане

"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны" Источник сам найдёшьТеперь понятно, 2011 год, работал на кукловода власти.Точно строителем ? Если так, многие строители, после того, как положили пару рядков кирпича кукловодам, начинают отождествлять себя с кукловодами власти.Галантерейщик и кардиналНе настолько ценен, что ты здесь постоянно, когда не в бане"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны"

1)Теперь сравни то, что привёл, с теми помоями который этот неадекват высказал в адрес импотента Зеленского

2) Провинциальный мальчик, а у кого в этой стране деньги которыми финансируются стройки? У тебя что ли?

Кроме этого у этих людей в Украине дома в Конче-Заспе, Карпатах, Крыму (Канаду и Испанию не беру) которые нужно и строить, и ремонтировать

3) В отличие от тебя банов не боюсь как и называть козлов козлами 1)Теперь сравни то, что привёл, с теми помоями который этот неадекват высказал в адрес импотента Зеленского2) Провинциальный мальчик, а у кого в этой стране деньги которыми финансируются стройки? У тебя что ли?Кроме этого у этих людей в Украине дома в Конче-Заспе, Карпатах, Крыму (Канаду и Испанию не беру) которые нужно и строить, и ремонтировать3) В отличие от тебя банов не боюсь как и называть козлов козлами Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3374 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 18:22 Ukrainian написав:

Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин. УПА невинные младенцы по сравнению с этими упырями. И да доказательная база как и отсутствие оной это заслуга чекистов тогда и теперь. Фальсификация истории, очернение УПА и максимальное уничтожение улик зверств коммунистов и путинцев. Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин. УПА невинные младенцы по сравнению с этими упырями. И да доказательная база как и отсутствие оной это заслуга чекистов тогда и теперь. Фальсификация истории, очернение УПА и максимальное уничтожение улик зверств коммунистов и путинцев.



Да-да, все улики спрятали.

То-то любое упоминание львовского погром июня 1941г тут мгновенно трется как и др. "подвиги" борцов за незалежную Украину в 40-х годах прошлого века Да-да, все улики спрятали.То-то любое упоминание львовского погром июня 1941г тут мгновенно трется как и др. "подвиги" борцов за незалежную Украину в 40-х годах прошлого века Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3374 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 60376038603960406041> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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