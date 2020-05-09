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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 60376038603960406041>
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:26

  pesikot написав:
  shapo написав:Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.
Но в зеркало глядеть они не способны

Ты на себя в зеркало посмотри - хамишь, обзываешь, брызжешь слюной на каждого по поводу и без повода
Улетаешь в баны и не делаешь из этого никаких выводов


Нет, политинформатор, хамством отвечаю только на хамство и оскорбления.
Нормальным людям никогда не хамил
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:28

  unicdima написав:
  zРадио написав:А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...

Национально-освободительные движения не бывают в белых перчатках, они во всем мире такие.
Русскомирники восторгаются и героизируют национально-освободительные движения в других странах и при этом беснуются когда речь заходит о украинских.


Справедливо. Но вы тоже ушли от ответа на прямой вопрос. Пока его дали лишь shapo и lapay. Я не комментирую пока, собирая разные мнения
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:36

  zРадио написав:
  budivelnik написав:чому філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?


Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи? :mrgreen: Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек!

  budivelnik написав:чому євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи


Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской.

  budivelnik написав:чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..
а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?
Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові?


Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут


Коллега Мортимер неоднократно подчеркивал, что сегодня США и Германия -- самые настоящие современные!!! империи.
Именно современные, ведь формат империй силой захватил и удерживаешь, отжил.
Но суть -- контроль, влияние (пусть и не столь прямые, как ранее) остались. Изменились средства.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:39

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Человек не вылазит с порошенковских каналов ведя с таким же неадекватно вата-шоу и пр. дерьмо и он не порохобот?

Нет, послушай Пояркова ранее, как он Порошенко поливал

"Чмо", "неадекватно", "дерьмо" - ты вообще можешь вести общение не поливая других грязью ? Тебе твои баны хоть чему-нибудь учат ?


Не ври. Никогда он не поливал Порошенко.

– Ты не работаешь на Порошенко?

– У нас с Порошенко был публичный и очень серьезный конфликт. Было такое время, мы выбирали правительство. Я встал и сказал: "То, о чем я сказал на Майдане, должно прозвучать здесь. Я считаю, что для украинского народа и страны плохо, когда олигарх становится во главе государства. Это неправильно. По мнению Майдана, это будет неправильно". Мне даже (неразборчиво) говорил: "Неужели ты ему это скажешь в лицо?" Да, был публичный конфликт, да, ему это не понравилось. Но подождите, если мне в 10 раз больше не нравится (копирует голос лидера Радикальной партии Олега Ляшко) ця радикальна скотиняка, оцей Олег Валерійович Вочко, (обычным голосом) я что, порохобот? А если мне не нравятся Савченко и Саакашвили больше, чем Порошенко, то я порохобот? Я как-то не ругаю Юлию Владимировну. Наоборот, говорю: такая же, блин, устрица… Помню, был заголовок "Бульвара", по моему, в 2005 году: "Украинские политики привыкли виртуально мериться членами. Так вот, у Юлии Владимировны он толще, длиннее, тверже, и она предпочитает позицию сверху". Я что, юлебот? Я просто вещи называю своими именами.

Источник сам найдёшь

  shapo написав:По жизни это Продажная с*** зарабатывавшая на консультациях по приобретению живописи и бютовцев, и рыгыаналов - узнал в Конче-Заспе назад когда 9 лет назад работал на одного из кукловодов власти.

Теперь понятно, 2011 год, работал на кукловода власти.
Точно строителем ? Если так, многие строители, после того, как положили пару рядков кирпича кукловодам, начинают отождествлять себя с кукловодами власти.
Галантерейщик и кардинал

  shapo написав:По поводу банов.
Это для тебя, политинформатора работающего тут это страшная угроза, а мне этот сайт вместе с его обитателями не настолько ценен

Не настолько ценен, что ты здесь постоянно, когда не в бане :)
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 17:43

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Им всегда будет кто-то мешать-жиды, москали, поляки,даже канадцы где они более чем за 100 лет так и не вылезли наверх.
Но в зеркало глядеть они не способны

Ты на себя в зеркало посмотри - хамишь, обзываешь, брызжешь слюной на каждого по поводу и без повода
Улетаешь в баны и не делаешь из этого никаких выводов


Нет, политинформатор, хамством отвечаю только на хамство и оскорбления.
Нормальным людям никогда не хамил

Ну ок, а кто в твоём понимании "нормальные люди" ?
Давай раздели на нормальных и ненормальных
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:11

  zРадио написав:
  budivelnik написав:чому філософи древньої Греції,не будучи в Імперії,ба більше,проживаючи в окремих містах-Державах ,які воювали між собою - змогли започаткувати філософію,математику,логіку,?
Ой-ли, неуч будет рассказыть грекам, что у них в древние времена не было империи? :mrgreen: Как мило. У Македонского (учителем которого, к слову, был крупнейший мыслитель того времени Аристотель) - тоже? Да будет тебе известно, родное сердце, что в те времена атрибуты империи были совсем иными, нежели сегодня - тогда в остальном мире, включая наши широты, люди не имели никакой общественной организации, кроме жреческих сообществ на пару тысяч человек!
Чудово
В ольгіно придумали нову історію
Древня Греція.... Почалась з Александра Македонського....
Добре хоч не з Невського
  zРадио написав:
  budivelnik написав:чому євреї ,яких велика єгипетська імперія , гоняла як сраних котів пустелями - змогли дати релігію... під прапором якої згуртувались всі імперії Європи
Если ты о христианстве, неуч, то оно - продукт величайшей из империй древнего мира - Римской.
Ти будеш відмовлятись від своїх слів?
ти казав що все значне СТВорила Імперія...
Але Римська Імперія боролась з єврейською релігією християнство -сотні років.
А створив релігіє - євреї,які не мали навіть своєї Держави
Друге питання,що з часом імперія усвідомивши свою ж тупість - ВИКОРИСТАЛА те,що створили інші на теренах імперії
  zРадио написав:
  budivelnik написав:чому Австро-Угорська розвалилась ,Візантійська-розвалилась ,Тевтонська-розвалилась ,Французська-розвалилась..
а Австрія,Угорщина,Німеччина,Англія,Франція,Італія,Україна - повстали на обломках цих імперій?
Як сталось - що те куди ти преш - не змогло довести своєї сили і розсипалось на складові?
Разные империи начинаются и заканчиваются, оставляя след в истории, науке и культуре. Сегодняшние тоже исключениями не будут
Так ніхто ж не казав що і росія ,як імперія розвалиться(я надіюсь що вже років за 5-10)
При цьому
Розвалилась чи не розвалилилась не дорівнює все створила...
Дейтрой сьогодні каже про дві Імперії
США і Німеччина...
А що у Швейцарії чи Швеції чи Японії чи Китаї чи Кореях... - нічого не створюється?

Так що передай тим в кого взяв методичку - методичка провалена і не пройшла перевірку на цих сторінках
Теза з ольгіно про
Все розумне і потрібне з цікавим створено в Імперіях і тому Україна повинна відмовитись від національного статусу і розчинитись в російській імперії - не прожила і 24 годин.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:12

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Якось пропустив цю частинку


А теперь, плиз, с ее учетом поправь комментарий про Бандеру и Стецько. И еще ответь на вопрос о независимости. Потому что в мире существовало и существует множество экстремистских независимых государств. И, вспоминая о методах борьбы УПА, как-то с трудом верится, что независимая националистическая Украина была бы гуманнее страны Советов...

Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин. УПА невинные младенцы по сравнению с этими упырями. И да доказательная база как и отсутствие оной это заслуга чекистов тогда и теперь. Фальсификация истории, очернение УПА и максимальное уничтожение улик зверств коммунистов и путинцев.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:16

  Ukrainian написав:Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин.

Про товарища Пол Пота вы вероятно не слышали :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:18

  pesikot написав:
– Ты не работаешь на Порошенко?

– У нас с Порошенко был публичный и очень серьезный конфликт. Было такое время, мы выбирали правительство. Я встал и сказал: "То, о чем я сказал на Майдане, должно прозвучать здесь. Я считаю, что для украинского народа и страны плохо, когда олигарх становится во главе государства. Это неправильно. По мнению Майдана, это будет неправильно". Мне даже (неразборчиво) говорил: "Неужели ты ему это скажешь в лицо?" Да, был публичный конфликт, да, ему это не понравилось. Но подождите, если мне в 10 раз больше не нравится (копирует голос лидера Радикальной партии Олега Ляшко) ця радикальна скотиняка, оцей Олег Валерійович Вочко, (обычным голосом) я что, порохобот? А если мне не нравятся Савченко и Саакашвили больше, чем Порошенко, то я порохобот? Я как-то не ругаю Юлию Владимировну. Наоборот, говорю: такая же, блин, устрица… Помню, был заголовок "Бульвара", по моему, в 2005 году: "Украинские политики привыкли виртуально мериться членами. Так вот, у Юлии Владимировны он толще, длиннее, тверже, и она предпочитает позицию сверху". Я что, юлебот? Я просто вещи называю своими именами.

Источник сам найдёшь

  shapo написав:По жизни это Продажная с*** зарабатывавшая на консультациях по приобретению живописи и бютовцев, и рыгыаналов - узнал в Конче-Заспе назад когда 9 лет назад работал на одного из кукловодов власти.

Теперь понятно, 2011 год, работал на кукловода власти.
Точно строителем ? Если так, многие строители, после того, как положили пару рядков кирпича кукловодам, начинают отождествлять себя с кукловодами власти.
Галантерейщик и кардинал

  shapo написав:По поводу банов.
Это для тебя, политинформатора работающего тут это страшная угроза, а мне этот сайт вместе с его обитателями не настолько ценен

Не настолько ценен, что ты здесь постоянно, когда не в бане :)
"Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны" :)

1)Теперь сравни то, что привёл, с теми помоями который этот неадекват высказал в адрес импотента Зеленского
2) Провинциальный мальчик, а у кого в этой стране деньги которыми финансируются стройки? У тебя что ли?
Кроме этого у этих людей в Украине дома в Конче-Заспе, Карпатах, Крыму (Канаду и Испанию не беру) которые нужно и строить, и ремонтировать
3) В отличие от тебя банов не боюсь как и называть козлов козлами
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:22

  Ukrainian написав:
Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин. УПА невинные младенцы по сравнению с этими упырями. И да доказательная база как и отсутствие оной это заслуга чекистов тогда и теперь. Фальсификация истории, очернение УПА и максимальное уничтожение улик зверств коммунистов и путинцев.


Да-да, все улики спрятали.
То-то любое упоминание львовского погром июня 1941г тут мгновенно трется как и др. "подвиги" борцов за незалежную Украину в 40-х годах прошлого века
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