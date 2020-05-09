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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6038603960406041>
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:24

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин.

Про товарища Пол Пота вы вероятно не слышали :mrgreen:

У него не было хороших чекистов на службе раз вы о нем слышали
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:25

  shapo написав:2) Провинциальный мальчик, а у кого в этой стране деньги которыми финансируются стройки? У тебя что ли?
Кроме этого у этих людей в Украине дома в Конче-Заспе, Карпатах, Крыму (Канаду и Испанию не беру) которые нужно и строить, и ремонтировать

Так ты у нас по легенде строитель, а оказывается, что ты работал на некого кукловода не по стройке.
Столичный "прораб", я всё жду определения "нормальных людей" :)
Прошло уже больше часа :) Что, никак не выходит ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:26

  shapo написав:
  Ukrainian написав:
Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина; первый в очереди на это товарищ Путин. УПА невинные младенцы по сравнению с этими упырями. И да доказательная база как и отсутствие оной это заслуга чекистов тогда и теперь. Фальсификация истории, очернение УПА и максимальное уничтожение улик зверств коммунистов и путинцев.


Да-да, все улики спрятали.
То-то любое упоминание львовского погром июня 1941г тут мгновенно трется как и др. "подвиги" борцов за незалежную Украину в 40-х годах прошлого века

Это дело рук чекистов. Очернение в действии ; фальсификации это их хлеб.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:32

freeze
Коллега freeze, вы ведь знаете главный принцип, что в пропаганде, что в бизнесе, что в бухгалтерии - "не научи оппонента/конкурента/проверяющего" ? Надеюсь, что знаете.

И надеюсь, что вы этим принципом пользуетесь. Хотя нет :)

Посмотрите последнее видео Стерненко. Прямо дон Стернеоне :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:36

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Посмотрите последнее видео Стерненко. Прямо дон Стернеоне :)


Не могу смотреть видео от Стерненко.
Во-первых, он носил в свое время георгиевские ленточки.
Во-вторых, я противник наркотиков и те, кто с ними связан.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:37

Одно из массовых уничтожений арестованных произошло на Тернопольщине. Оно получило название Залещицкой трагедии. Тогда с обеих сторон разрушенного железнодорожного моста через Днестр пригнали 14 вагонов с заключёнными, в каждом из которых находилось от 50 до 70 человек. Вагоны облили горючим, подожгли и сбросили в реку. Никто из заключённых не выжил.[44][аффилированный источник? 169 дней][45] Советская пропаганда позднее приписала все эти преступления нацистам.

В целом в первые недели войны в тюрьмах Западной Украины было казнено около 22 тысяч человек[44][46].
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:43

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:В целом в первые недели войны в тюрьмах Западной Украины было казнено около 22 тысяч человек[44][46].


Дикое время, полное диких преступлений.
Кстати сколько миллионов украинцев уничтожено нацистами ?

Ветка превратилась из своего первоначального предназначения в ветку каких то исторических воспоминаний.
Я уже пару раз предлагал историкам самоорганизоваться в другом месте, а здесь оставить место для современных политических баталий, партий и кадров.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 18:46, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:45

Игорь Лосев. Итак, цитата: «Интересно, сколько подобных акций МГБ было списано на «зверства» «бандеровцев»?.. Если у кого-то еще остаются сомнения, на чьей совести львиная доля зверств в Западной Украине, то вот еще один документ. «Совершенно секретно. Наркому внутренних дел СССР Л. Берии. 26.07.1945г. № 8/156451. Комплектование спецгрупп при оперативных группах НКВД УССР проводилось по принципу подбора агентов-боевиков, которые были проверены на исполнении заданий ликвидации оуновского бандитизма (в том числе убийств населения, которое сочувствовало ОУН-УПА)». И далее Лосев продолжает: «Хочется обратить внимание читателя на выделенную мной фразу наркома, где он говорит о том, что своих агентов они проверяли на убийствах населения, сочувствовавшего ОУН-УПА. Заметьте, не сотрудничавшего, не помогавшего, а всего лишь сочувствовавшего ОУН-УПА. А если учесть, что сочувствовали в Западной Украине очень многие, подавляющее большинство, то и убивать можно было всех без разбору. Что и делалось... Ну а жертвы многочисленных экзекуций НКВД — МГБ, как всегда, списывались на «зверства» «бандеровцев». А потом подключался мощный аппарат агитпропа, и легенды о массовых «зверствах» ОУН-УПА распространялись от Житомира до Курильских островов. Советским людям лгали постоянно, организованно и профессионально».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:47

  freeze написав:
pesikot написав:Посмотрите последнее видео Стерненко. Прямо дон Стернеоне :)


Не могу смотреть видео от Стерненко.
Во-первых, он носил в свое время георгиевские ленточки.
Во-вторых, я противник наркотиков и те, кто с ними связан.

Ваша реакция вполне ожидаема
У вас есть факты, что он наркоторговец ? Явно нет.
Иначе, форумное бла-бла-бла
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:49

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
pesikot написав:Посмотрите последнее видео Стерненко. Прямо дон Стернеоне :)


Не могу смотреть видео от Стерненко.
Во-первых, он носил в свое время георгиевские ленточки.
Во-вторых, я противник наркотиков и те, кто с ними связан.

Ваша реакция вполне ожидаема
У вас есть факты, что он наркоторговец ? Явно нет.
Иначе, форумное бла-бла-бла


Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?
Или есть какие то другие причины ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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