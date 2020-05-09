У него не было хороших чекистов на службе раз вы о нем слышали
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:24
У него не было хороших чекистов на службе раз вы о нем слышали
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:25
Так ты у нас по легенде строитель, а оказывается, что ты работал на некого кукловода не по стройке.
Столичный "прораб", я всё жду определения "нормальных людей"
Прошло уже больше часа Что, никак не выходит ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:26
Это дело рук чекистов. Очернение в действии ; фальсификации это их хлеб.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:32
freeze
Коллега freeze, вы ведь знаете главный принцип, что в пропаганде, что в бизнесе, что в бухгалтерии - "не научи оппонента/конкурента/проверяющего" ? Надеюсь, что знаете.
И надеюсь, что вы этим принципом пользуетесь. Хотя нет
Посмотрите последнее видео Стерненко. Прямо дон Стернеоне
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:36
Re: Політичні дискусії
Не могу смотреть видео от Стерненко.
Во-первых, он носил в свое время георгиевские ленточки.
Во-вторых, я противник наркотиков и те, кто с ними связан.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:37
Одно из массовых уничтожений арестованных произошло на Тернопольщине. Оно получило название Залещицкой трагедии. Тогда с обеих сторон разрушенного железнодорожного моста через Днестр пригнали 14 вагонов с заключёнными, в каждом из которых находилось от 50 до 70 человек. Вагоны облили горючим, подожгли и сбросили в реку. Никто из заключённых не выжил.[44][аффилированный источник? 169 дней][45] Советская пропаганда позднее приписала все эти преступления нацистам.
В целом в первые недели войны в тюрьмах Западной Украины было казнено около 22 тысяч человек[44][46].
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:43
Re: Політичні дискусії
Дикое время, полное диких преступлений.
Кстати сколько миллионов украинцев уничтожено нацистами ?
Ветка превратилась из своего первоначального предназначения в ветку каких то исторических воспоминаний.
Я уже пару раз предлагал историкам самоорганизоваться в другом месте, а здесь оставить место для современных политических баталий, партий и кадров.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 18:46, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:45
Игорь Лосев. Итак, цитата: «Интересно, сколько подобных акций МГБ было списано на «зверства» «бандеровцев»?.. Если у кого-то еще остаются сомнения, на чьей совести львиная доля зверств в Западной Украине, то вот еще один документ. «Совершенно секретно. Наркому внутренних дел СССР Л. Берии. 26.07.1945г. № 8/156451. Комплектование спецгрупп при оперативных группах НКВД УССР проводилось по принципу подбора агентов-боевиков, которые были проверены на исполнении заданий ликвидации оуновского бандитизма (в том числе убийств населения, которое сочувствовало ОУН-УПА)». И далее Лосев продолжает: «Хочется обратить внимание читателя на выделенную мной фразу наркома, где он говорит о том, что своих агентов они проверяли на убийствах населения, сочувствовавшего ОУН-УПА. Заметьте, не сотрудничавшего, не помогавшего, а всего лишь сочувствовавшего ОУН-УПА. А если учесть, что сочувствовали в Западной Украине очень многие, подавляющее большинство, то и убивать можно было всех без разбору. Что и делалось... Ну а жертвы многочисленных экзекуций НКВД — МГБ, как всегда, списывались на «зверства» «бандеровцев». А потом подключался мощный аппарат агитпропа, и легенды о массовых «зверствах» ОУН-УПА распространялись от Житомира до Курильских островов. Советским людям лгали постоянно, организованно и профессионально».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:47
Ваша реакция вполне ожидаема
У вас есть факты, что он наркоторговец ? Явно нет.
Иначе, форумное бла-бла-бла
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 10 тра, 2020 18:49
Re: Політичні дискусії
Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?
Или есть какие то другие причины ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|