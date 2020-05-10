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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 603960406041604260436044> Додано: Нед 10 тра, 2020 18:56

Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС



Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН.Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8571 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:00 freeze написав:

Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?

Или есть какие то другие причины ? Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?Или есть какие то другие причины ?

2014 год.

Что-то мне напоминает дело Шеремета, тоже много чего предоставили



Где обвинения ? Да и экспертиза аудиозаписей показывает, что или там возможно говорил Стерненко, или говорил, но не он



Или вы уже назначили виновных и вам пофиг на доказательства 2014 год.Что-то мне напоминает дело Шеремета, тоже много чего предоставилиГде обвинения ? Да и экспертиза аудиозаписей показывает, что или там возможно говорил Стерненко, или говорил, но не онИли вы уже назначили виновных и вам пофиг на доказательства "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4499 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:12 скрєпи https://www.facebook.com/Genady5000/vid ... 714745422/



Переглянули

А тепер уявіть це саме і в Україні?

Уявили ...

То-то же

У нас це проканає один раз, далі ніякий спецназ не допоможе. ПереглянулиА тепер уявіть це саме і в Україні?Уявили ...То-то жеУ нас це проканає один раз, далі ніякий спецназ не допоможе. Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 10 тра, 2020 19:16, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22698 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:15 budivelnik написав: Чудово

В ольгіно придумали нову історію

Древня Греція.... Почалась з Александра Македонського....

ЧудовоВ ольгіно придумали нову історіюДревня Греція.... Почалась з Александра Македонського....



Тролль, сманипулировать не удастся - тот, кто прочитает твой комментарий, мой оригинальный уже прочитал



Ну а для тебя самого, если шоры так сильно мешают, дам еще один аргумент. Балканские государства того времени мы называем даже не империями, а целыми цивилизациями, поскольку они составляли добрую половину всего разумного социума на планете, а эллинская цивилизация А.Македонского - так и вовсе 90%...



budivelnik написав: Ти будеш відмовлятись від своїх слів?

ти казав що все значне СТВорила Імперія...

Але Римська Імперія боролась з єврейською релігією християнство -сотні років.

А створив релігіє - євреї,які не мали навіть своєї Держави

Друге питання,що з часом імперія усвідомивши свою ж тупість - ВИКОРИСТАЛА те,що створили інші на теренах імперії Ти будеш відмовлятись від своїх слів?ти казав що все значне СТВорила Імперія...Але Римська Імперія боролась з єврейською релігією християнство -сотні років.А створив релігіє - євреї,які не мали навіть своєї ДержавиДруге питання,що з часом імперія усвідомивши свою ж тупість - ВИКОРИСТАЛА те,що створили інші на теренах імперії



Ахаха, а по-твоему, христианство сделали религией сами евреи? Ну-ну... Да и пример этот ты привел только по собственной необразованности! Перечитай мой комментарий о наследии империй - ТАМ НИ СЛОВА О РЕЛИГИЯХ! Потому что это сомнительное приобретение как таковое, а в случае христианства - вообще инволюция на 15 веков вперед, уничтожившая бОльшую часть античной культуры и знаний



budivelnik написав: Так ніхто ж не казав що і росія ,як імперія розвалиться(я надіюсь що вже років за 5-10)

При цьому

Розвалилась чи не розвалилилась не дорівнює все створила...

Дейтрой сьогодні каже про дві Імперії

США і Німеччина...

А що у Швейцарії чи Швеції чи Японії чи Китаї чи Кореях... - нічого не створюється?

Так ніхто ж не казав що і росія ,як імперія розвалиться(я надіюсь що вже років за 5-10)При цьомуРозвалилась чи не розвалилилась не дорівнює все створила...Дейтрой сьогодні каже про дві ІмперіїСША і Німеччина...А що у Швейцарії чи Швеції чи Японії чи Китаї чи Кореях... - нічого не створюється?



Вот это гон Германия - сама себе империя, или все же в рамках объединенной Европы?.. Так с какого ты перепуга тулишь сюда отдельные давно-интегрированные европейские государства? Да в ЕС уже ни один интеллектуальный проект не выполняется НЕ коллективно! Начиная от реального бизнеса Airbus, и заканчивая экспериментальной наукой - термоядерным реактором ITER и Большим адронным коллайдером.



Или ты всерьез думаешь, что по строительной площадке токамака ученые от всех стран-участниц бегают с коллективом переводчиков, чтобы вся команда понимала их "очень ценные" национальные языки? Нет, родное сердце, там все говорят на английском! Вот тебе и практический пример АБСОЛЮТНОЙ БЕСПОЛЕЗНОСТИ национальных государств и вишневих садочків!



budivelnik написав: Так що передай тим в кого взяв методичку - методичка провалена і не пройшла перевірку на цих сторінках

Теза з ольгіно про

Все розумне і потрібне з цікавим створено в Імперіях і тому Україна повинна відмовитись від національного статусу і розчинитись в російській імперії - не прожила і 24 годин. Так що передай тим в кого взяв методичку - методичка провалена і не пройшла перевірку на цих сторінкахТеза з ольгіно про- не прожила і 24 годин.



А русофоба все плющит от россии, которую никто, кроме него самого, на форуме не вспоминает через слово... Тролль, сманипулировать не удастся - тот, кто прочитает твой комментарий, мой оригинальный уже прочиталНу а для тебя самого, если шоры так сильно мешают, дам еще один аргумент. Балканские государства того времени мы называем даже не империями, а целыми цивилизациями, поскольку они составляли добрую половину всего разумного социума на планете, а эллинская цивилизация А.Македонского - так и вовсе 90%...Ахаха, а по-твоему, христианство сделали религией сами евреи?Ну-ну... Да и пример этот ты привел только по собственной необразованности! Перечитай мой комментарий о наследии империй - ТАМ НИ СЛОВА О РЕЛИГИЯХ! Потому что это сомнительное приобретение как таковое, а в случае христианства - вообще инволюция на 15 веков вперед, уничтожившая бОльшую часть античной культуры и знанийВот это гонГермания - сама себе империя, или все же в рамках объединенной Европы?.. Так с какого ты перепуга тулишь сюда отдельные давно-интегрированные европейские государства? Да в ЕС уже ни один интеллектуальный проект не выполняется НЕ коллективно! Начиная от реального бизнеса Airbus, и заканчивая экспериментальной наукой - термоядерным реактором ITER и Большим адронным коллайдером.Или ты всерьез думаешь, что по строительной площадке токамака ученые от всех стран-участниц бегают с коллективом переводчиков, чтобы вся команда понимала их "очень ценные" национальные языки?Нет, родное сердце, там все говорят на английском! Вот тебе и практический пример АБСОЛЮТНОЙ БЕСПОЛЕЗНОСТИ национальных государств и вишневих садочків!А русофоба все плющит от россии, которую никто, кроме него самого, на форуме не вспоминает через слово... zРадио

Повідомлень: 5583 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:16 pesikot написав: Так ты у нас по легенде строитель, а оказывается, что ты работал на некого кукловода не по стройке.

Столичный "прораб", я всё жду определения "нормальных людей"

Прошло уже больше часа Что, никак не выходит ? Так ты у нас по легенде строитель, а оказывается, что ты работал на некого кукловода не по стройке.Столичный "прораб", я всё жду определения "нормальных людей"Прошло уже больше часаЧто, никак не выходит ?

1) Легенды это у таких как ты, работающего здесь "патриотом" и ищущем заговоры Москвы

2) Ты читать умеешь? Кукловод назначал смотрящего за прокуратурой у Порошенко, а раньше жил душа в душу с Януковиче. Но для тебя из мухосранска это слишком сложно

3) Нормальных в этой ветке перечисляют периодически твои коллеги-порохоботы причисляя их к московским агентам - сам прочтёшь.

На других ветках их подавляющее большинство, ненормальные там исключение 1) Легенды это у таких как ты, работающего здесь "патриотом" и ищущем заговоры Москвы2) Ты читать умеешь? Кукловод назначал смотрящего за прокуратурой у Порошенко, а раньше жил душа в душу с Януковиче. Но для тебя из мухосранска это слишком сложно3) Нормальных в этой ветке перечисляют периодически твои коллеги-порохоботы причисляя их к московским агентам - сам прочтёшь.На других ветках их подавляющее большинство, ненормальные там исключение Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3376 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:17 shapo написав: Напрасно тратите время на этого неуча не смыслящего ничего даже в своей специальности, но рассуждающего на любую тему этого форума.

Напрасно тратите время на этого неуча не смыслящего ничего даже в своей специальности, но рассуждающего на любую тему этого форума.



Вы правы - треш какой-то )) Вы правы - треш какой-то )) zРадио

Повідомлень: 5583 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:20 zРадио написав: Перечитай мой комментарий о наследии империй - ТАМ НИ СЛОВА О РЕЛИГИЯХ! Перечитай мой комментарий о наследии империй - ТАМ НИ СЛОВА О РЕЛИГИЯХ! Отже

Перше - досягнення імперій не повязані з релігіями-я правильно тебе зрозумів?

А це нічого ,що вся наука від єгипетських жреців і до приблизно 1700 року - велась і розвивалась тільки церквами?

А це нічого , що більша частина творів мистецтв була зроблена або в релігійних спорудах,або за релігійні кошти?

zРадио написав: А русофоба все плющит от россии, которую никто, кроме него самого, на форуме не вспоминает через слово... А русофоба все плющит от россии, которую никто, кроме него самого, на форуме не вспоминает через слово... Так ти ж глобаліст...тобі росія до задниці,ти на англійську молишся..

Чи ти як прикриття на цих сторінках -глобаліст..а в реалі російський шовініст? ОтжеПерше - досягнення імперій не повязані з релігіями-я правильно тебе зрозумів?А це нічого ,що вся наука від єгипетських жреців і до приблизно 1700 року - велась і розвивалась тільки церквами?А це нічого , що більша частина творів мистецтв була зроблена або в релігійних спорудах,або за релігійні кошти?Так ти ж глобаліст...тобі росія до задниці,ти на англійську молишся..Чи ти як прикриття на цих сторінках -глобаліст..а в реалі російський шовініст? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22698 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:21 Ukrainian написав: У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН.

Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС



Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН.Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят



Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?

Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость.

Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть. Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость.Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть. vano80 Повідомлень: 1745 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:22 Ukrainian написав: Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;

Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;



Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)... Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)... zРадио

Повідомлень: 5583 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:23 zРадио написав: shapo написав: Напрасно тратите время на этого неуча не смыслящего ничего даже в своей специальности, но рассуждающего на любую тему этого форума. Напрасно тратите время на этого неуча не смыслящего ничего даже в своей специальности, но рассуждающего на любую тему этого форума. Вы правы - треш какой-то )) Вы правы - треш какой-то )) Так завжди

Зібрались жидик з чорносотенцем.який цього жидика на дух не переносять...але як тільки виникає Україна

Так відразу сіоністи з руССофашистами виявляються по одну сторону барикади.



Зрадіо

А можеш пояснити

Чого це тебе ,такого знатного плюраліста на цих сторінках підтримують тільки жиди і частково ордлівці? Так завждиЗібрались жидик з чорносотенцем.який цього жидика на дух не переносять...але як тільки виникає УкраїнаТак відразу сіоністи з руССофашистами виявляються по одну сторону барикади.ЗрадіоА можеш пояснитиЧого це тебе ,такого знатного плюраліста на цих сторінках підтримують тільки жиди і частково ордлівці? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22698 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 603960406041604260436044> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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