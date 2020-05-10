Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН. Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення. https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС
Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
budivelnik написав:Чудово В ольгіно придумали нову історію Древня Греція.... Почалась з Александра Македонського....
Тролль, сманипулировать не удастся - тот, кто прочитает твой комментарий, мой оригинальный уже прочитал
Ну а для тебя самого, если шоры так сильно мешают, дам еще один аргумент. Балканские государства того времени мы называем даже не империями, а целыми цивилизациями, поскольку они составляли добрую половину всего разумного социума на планете, а эллинская цивилизация А.Македонского - так и вовсе 90%...
budivelnik написав:Ти будеш відмовлятись від своїх слів? ти казав що все значне СТВорила Імперія... Але Римська Імперія боролась з єврейською релігією християнство -сотні років. А створив релігіє - євреї,які не мали навіть своєї Держави Друге питання,що з часом імперія усвідомивши свою ж тупість - ВИКОРИСТАЛА те,що створили інші на теренах імперії
Ахаха, а по-твоему, христианство сделали религией сами евреи? Ну-ну... Да и пример этот ты привел только по собственной необразованности! Перечитай мой комментарий о наследии империй - ТАМ НИ СЛОВА О РЕЛИГИЯХ! Потому что это сомнительное приобретение как таковое, а в случае христианства - вообще инволюция на 15 веков вперед, уничтожившая бОльшую часть античной культуры и знаний
budivelnik написав:Так ніхто ж не казав що і росія ,як імперія розвалиться(я надіюсь що вже років за 5-10) При цьому Розвалилась чи не розвалилилась не дорівнює все створила... Дейтрой сьогодні каже про дві Імперії США і Німеччина... А що у Швейцарії чи Швеції чи Японії чи Китаї чи Кореях... - нічого не створюється?
Вот это гон Германия - сама себе империя, или все же в рамках объединенной Европы?.. Так с какого ты перепуга тулишь сюда отдельные давно-интегрированные европейские государства? Да в ЕС уже ни один интеллектуальный проект не выполняется НЕ коллективно! Начиная от реального бизнеса Airbus, и заканчивая экспериментальной наукой - термоядерным реактором ITER и Большим адронным коллайдером.
Или ты всерьез думаешь, что по строительной площадке токамака ученые от всех стран-участниц бегают с коллективом переводчиков, чтобы вся команда понимала их "очень ценные" национальные языки? Нет, родное сердце, там все говорят на английском! Вот тебе и практический пример АБСОЛЮТНОЙ БЕСПОЛЕЗНОСТИ национальных государств и вишневих садочків!
budivelnik написав:Так що передай тим в кого взяв методичку - методичка провалена і не пройшла перевірку на цих сторінках Теза з ольгіно про Все розумне і потрібне з цікавим створено в Імперіях і тому Україна повинна відмовитись від національного статусу і розчинитись в російській імперії - не прожила і 24 годин.
А русофоба все плющит от россии, которую никто, кроме него самого, на форуме не вспоминает через слово...
pesikot написав:Так ты у нас по легенде строитель, а оказывается, что ты работал на некого кукловода не по стройке. Столичный "прораб", я всё жду определения "нормальных людей" Прошло уже больше часа Что, никак не выходит ?
1) Легенды это у таких как ты, работающего здесь "патриотом" и ищущем заговоры Москвы 2) Ты читать умеешь? Кукловод назначал смотрящего за прокуратурой у Порошенко, а раньше жил душа в душу с Януковиче. Но для тебя из мухосранска это слишком сложно 3) Нормальных в этой ветке перечисляют периодически твои коллеги-порохоботы причисляя их к московским агентам - сам прочтёшь. На других ветках их подавляющее большинство, ненормальные там исключение
zРадио написав:Перечитай мой комментарий о наследии империй - ТАМ НИ СЛОВА О РЕЛИГИЯХ!
Отже Перше - досягнення імперій не повязані з релігіями-я правильно тебе зрозумів? А це нічого ,що вся наука від єгипетських жреців і до приблизно 1700 року - велась і розвивалась тільки церквами? А це нічого , що більша частина творів мистецтв була зроблена або в релігійних спорудах,або за релігійні кошти?
zРадио написав:А русофоба все плющит от россии, которую никто, кроме него самого, на форуме не вспоминает через слово...
Так ти ж глобаліст...тобі росія до задниці,ти на англійську молишся.. Чи ти як прикриття на цих сторінках -глобаліст..а в реалі російський шовініст?
Ukrainian написав:У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН. Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення. https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС
Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят
Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего? Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость. Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть.