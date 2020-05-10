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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 603960406041604260436044>
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 18:56

У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН.
Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС

Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:00

  freeze написав:
Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?
Или есть какие то другие причины ?

2014 год.
Что-то мне напоминает дело Шеремета, тоже много чего предоставили

Где обвинения ? Да и экспертиза аудиозаписей показывает, что или там возможно говорил Стерненко, или говорил, но не он

Или вы уже назначили виновных и вам пофиг на доказательства
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:12

скрєпи

https://www.facebook.com/Genady5000/vid ... 714745422/

Переглянули
А тепер уявіть це саме і в Україні?
Уявили ...
То-то же
У нас це проканає один раз, далі ніякий спецназ не допоможе.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 10 тра, 2020 19:16, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:15

  budivelnik написав:Чудово
В ольгіно придумали нову історію
Древня Греція.... Почалась з Александра Македонського....


Тролль, сманипулировать не удастся - тот, кто прочитает твой комментарий, мой оригинальный уже прочитал :mrgreen:

Ну а для тебя самого, если шоры так сильно мешают, дам еще один аргумент. Балканские государства того времени мы называем даже не империями, а целыми цивилизациями, поскольку они составляли добрую половину всего разумного социума на планете, а эллинская цивилизация А.Македонского - так и вовсе 90%...

  budivelnik написав:Ти будеш відмовлятись від своїх слів?
ти казав що все значне СТВорила Імперія...
Але Римська Імперія боролась з єврейською релігією християнство -сотні років.
А створив релігіє - євреї,які не мали навіть своєї Держави
Друге питання,що з часом імперія усвідомивши свою ж тупість - ВИКОРИСТАЛА те,що створили інші на теренах імперії


Ахаха, а по-твоему, христианство сделали религией сами евреи? :lol: Ну-ну... Да и пример этот ты привел только по собственной необразованности! Перечитай мой комментарий о наследии империй - ТАМ НИ СЛОВА О РЕЛИГИЯХ! Потому что это сомнительное приобретение как таковое, а в случае христианства - вообще инволюция на 15 веков вперед, уничтожившая бОльшую часть античной культуры и знаний

  budivelnik написав:Так ніхто ж не казав що і росія ,як імперія розвалиться(я надіюсь що вже років за 5-10)
При цьому
Розвалилась чи не розвалилилась не дорівнює все створила...
Дейтрой сьогодні каже про дві Імперії
США і Німеччина...
А що у Швейцарії чи Швеції чи Японії чи Китаї чи Кореях... - нічого не створюється?


Вот это гон :D Германия - сама себе империя, или все же в рамках объединенной Европы?.. Так с какого ты перепуга тулишь сюда отдельные давно-интегрированные европейские государства? Да в ЕС уже ни один интеллектуальный проект не выполняется НЕ коллективно! Начиная от реального бизнеса Airbus, и заканчивая экспериментальной наукой - термоядерным реактором ITER и Большим адронным коллайдером.

Или ты всерьез думаешь, что по строительной площадке токамака ученые от всех стран-участниц бегают с коллективом переводчиков, чтобы вся команда понимала их "очень ценные" национальные языки? :mrgreen: Нет, родное сердце, там все говорят на английском! Вот тебе и практический пример АБСОЛЮТНОЙ БЕСПОЛЕЗНОСТИ национальных государств и вишневих садочків!

  budivelnik написав:Так що передай тим в кого взяв методичку - методичка провалена і не пройшла перевірку на цих сторінках
Теза з ольгіно про
Все розумне і потрібне з цікавим створено в Імперіях і тому Україна повинна відмовитись від національного статусу і розчинитись в російській імперії - не прожила і 24 годин.


А русофоба все плющит от россии, которую никто, кроме него самого, на форуме не вспоминает через слово...
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:16

  pesikot написав:Так ты у нас по легенде строитель, а оказывается, что ты работал на некого кукловода не по стройке.
Столичный "прораб", я всё жду определения "нормальных людей" :)
Прошло уже больше часа :) Что, никак не выходит ? :)

1) Легенды это у таких как ты, работающего здесь "патриотом" и ищущем заговоры Москвы
2) Ты читать умеешь? Кукловод назначал смотрящего за прокуратурой у Порошенко, а раньше жил душа в душу с Януковиче. Но для тебя из мухосранска это слишком сложно
3) Нормальных в этой ветке перечисляют периодически твои коллеги-порохоботы причисляя их к московским агентам - сам прочтёшь.
На других ветках их подавляющее большинство, ненормальные там исключение
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:17

  shapo написав:Напрасно тратите время на этого неуча не смыслящего ничего даже в своей специальности, но рассуждающего на любую тему этого форума.


Вы правы - треш какой-то ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:20

  zРадио написав:Перечитай мой комментарий о наследии империй - ТАМ НИ СЛОВА О РЕЛИГИЯХ!
Отже
Перше - досягнення імперій не повязані з релігіями-я правильно тебе зрозумів?
А це нічого ,що вся наука від єгипетських жреців і до приблизно 1700 року - велась і розвивалась тільки церквами?
А це нічого , що більша частина творів мистецтв була зроблена або в релігійних спорудах,або за релігійні кошти?
  zРадио написав:А русофоба все плющит от россии, которую никто, кроме него самого, на форуме не вспоминает через слово...
Так ти ж глобаліст...тобі росія до задниці,ти на англійську молишся..
Чи ти як прикриття на цих сторінках -глобаліст..а в реалі російський шовініст?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:21

  Ukrainian написав:У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН.
Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС

Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят


Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?
Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость.
Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:22

  Ukrainian написав:Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;


Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:23

  zРадио написав:
  shapo написав:Напрасно тратите время на этого неуча не смыслящего ничего даже в своей специальности, но рассуждающего на любую тему этого форума.
Вы правы - треш какой-то ))
Так завжди
Зібрались жидик з чорносотенцем.який цього жидика на дух не переносять...але як тільки виникає Україна
Так відразу сіоністи з руССофашистами виявляються по одну сторону барикади.

Зрадіо
А можеш пояснити
Чого це тебе ,такого знатного плюраліста на цих сторінках підтримують тільки жиди і частково ордлівці?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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