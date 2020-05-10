Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 60406041604260436044> Додано: Нед 10 тра, 2020 19:26 zРадио написав: Ukrainian написав: Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;

Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;



Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)... Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)...

Сталин убил больше украинцев чем гитлер уже давно известный факт. Какой процент был в дивизии от населения западной Украины ? Немцы прекрасные люди намного лучше большинства славян и тем не менее воевали на стороне нацистов и искренне верили их идеалам Сталин убил больше украинцев чем гитлер уже давно известный факт. Какой процент был в дивизии от населения западной Украины ? Немцы прекрасные люди намного лучше большинства славян и тем не менее воевали на стороне нацистов и искренне верили их идеалам "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8571 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:28 vano80 написав: Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?

Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость. Маленьке уточнення

1 Українці - не тільки львівяни

2 Українців різали не тільки нацисти чи поляки, українців палили і морили голодом і москалі

3 Внаслідок того ,що нас різали - ми відбивались...

і тому сьогодні

Москалі не ріжуть і не морять голодом українців (за виключенням Криму і ОРДЛО)

Жиди не можуть заявити що їх ріжуть

Росіяни чудово живуть в Україні і користуються своєю мовою



Висновок

Поки совкофіли (полякофіли,руссофіли,сіоністи) користувались відсутністю Держави Україна - доти на території сьогоднішньої України ,єдиною нацією яку різали/вбивали/морили голодом/забороняли мову і релігію - були українці.



Тепер жидів,москалів - дуже непокоїть втрачене...але це вже їх горе і наше щастя. Маленьке уточнення1 Українці - не тільки львівяни2 Українців різали не тільки нацисти чи поляки, українців палили і морили голодом і москалі3 Внаслідок того ,що нас різали - ми відбивались...і тому сьогодніМоскалі не ріжуть і не морять голодом українців (за виключенням Криму і ОРДЛО)Жиди не можуть заявити що їх ріжутьРосіяни чудово живуть в Україні і користуються своєю мовоюВисновокПоки совкофіли (полякофіли,руссофіли,сіоністи) користувались відсутністю Держави Україна - доти на території сьогоднішньої України ,єдиною нацією яку різали/вбивали/морили голодом/забороняли мову і релігію - були українці.Тепер жидів,москалів - дуже непокоїть втрачене...але це вже їх горе і наше щастя. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22698 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:30 budivelnik написав: Так завжди

Зібрались жидик з чорносотенцем.який цього жидика на дух не переносять...але як тільки виникає Україна

Так відразу сіоністи з руССофашистами виявляються по одну сторону барикади.

Так завждиЗібрались жидик з чорносотенцем.який цього жидика на дух не переносять...але як тільки виникає УкраїнаТак відразу сіоністи з руССофашистами виявляються по одну сторону барикади.



Ну и чем это отличается от известной речи Тягнибока в Карпатах "ми звільнемо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті"? Только тот стал после этой фразы нерупожатым и навсегда позабыл о президентских амбициях, а тебя здесь даже не банят! Вот тебе и ответ на твой следующий вопрос - такова политика ресурса



budivelnik написав: Зрадіо

А можеш пояснити

Чого це тебе ,такого знатного плюраліста на цих сторінках підтримують тільки жиди і частково ордлівці? ЗрадіоА можеш пояснитиЧого це тебе ,такого знатного плюраліста на цих сторінках підтримують тільки жиди і частково ордлівці? Ну и чем это отличается от известной речи Тягнибока в Карпатах "ми звільнемо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті"? Только тот стал после этой фразы нерупожатым и навсегда позабыл о президентских амбициях, а тебя здесь даже не банят! Вот тебе и ответ на твой следующий вопрос - такова политика ресурса zРадио

Повідомлень: 5583 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:36 vano80 написав: Ukrainian написав: У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН.

Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС



Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН.Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят



Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?

Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость.

Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть. Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость.Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть.

Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло. После войны и до войны убыли больше украинцев чем во время войны. Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло. После войны и до войны убыли больше украинцев чем во время войны. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8571 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:37 budivelnik написав: vano80 написав: Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?

Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость. Маленьке уточнення

1 Українці - не тільки львівяни

2 Українців різали не тільки нацисти чи поляки, українців палили і морили голодом і москалі

3 Внаслідок того ,що нас різали - ми відбивались...

і тому сьогодні

Москалі не ріжуть і не морять голодом українців (за виключенням Криму і ОРДЛО)

Жиди не можуть заявити що їх ріжуть

Росіяни чудово живуть в Україні і користуються своєю мовою



Висновок

Поки совкофіли (полякофіли,руссофіли,сіоністи) користувались відсутністю Держави Україна - доти на території сьогоднішньої України ,єдиною нацією яку різали/вбивали/морили голодом/забороняли мову і релігію - були українці.



Тепер жидів,москалів - дуже непокоїть втрачене...але це вже їх горе і наше щастя. Маленьке уточнення1 Українці - не тільки львівяни2 Українців різали не тільки нацисти чи поляки, українців палили і морили голодом і москалі3 Внаслідок того ,що нас різали - ми відбивались...і тому сьогодніМоскалі не ріжуть і не морять голодом українців (за виключенням Криму і ОРДЛО)Жиди не можуть заявити що їх ріжутьРосіяни чудово живуть в Україні і користуються своєю мовоюВисновокПоки совкофіли (полякофіли,руссофіли,сіоністи) користувались відсутністю Держави Україна - доти на території сьогоднішньої України ,єдиною нацією яку різали/вбивали/морили голодом/забороняли мову і релігію - були українці.



Вот выделенное, вот этого достаточно для понимания так называемых националистов.

А вот про банды соколова, переодетых -

"З особами, заарештованими в ході цієї операції, й розпочалась робота з вербування у створювану спецгрупу НКВС. Номінальним командиром став колишній комендант боївки окружного проводу СБ, що вже віддавна працював агентом НКВС і був неодноразово перевірений у ділі, ба навіть декілька раз був поранений під час чекістських операцій. До першої п'ятірки завербованих увійшли боєць боївки СБ ОУН та комендант жандармерії одного з куренів, перед тим викурені димом з криївки, боєць повстанської сотні та двоє «добровольців» — курінний лікар та росіянин, що раніше був взятий до місцевої боївки, а потім з неї дезертував.[62] На доказ своєї лояльності, завербовані розповіли про відомі їм криївки, склад, лазарет, зв'язкових та, звільнені, пішли разом із військовими продовжувати операцію, полегшуючи їм роботу.[73] З новими заарештованими та взятими до полону знову починалася робота з вибивання інформації та вербування.[74] Один з завербованих порадив Соколову прийняти також до складу групи пару «мельниківців» і зіграти на взаємній неприязні «мельниківців» та «бандерівців»



И напоминать об этом надо постоянно, чтобы люди помнили не только о комуняке ватутине, а и о служившем нацистам шухевиче. Вот выделенное, вот этого достаточно для понимания так называемых националистов.А вот про банды соколова, переодетых -"З особами, заарештованими в ході цієї операції, й розпочалась робота з вербування у створювану спецгрупу НКВС. Номінальним командиром, що вже віддавна працював агентом НКВС і був неодноразово перевірений у ділі, ба навіть декілька раз був поранений під час чекістських операцій., перед тим викурені димом з криївки, боєць повстанської сотні та двоє «добровольців» — курінний лікар та росіянин, що раніше був взятий до місцевої боївки, а потім з неї дезертував.[62] На доказ своєї лояльності, завербовані розповіли про відомі їм криївки, склад, лазарет, зв'язкових та, звільнені, пішли разом із військовими продовжувати операцію, полегшуючи їм роботу.[73] З новими заарештованими та взятими до полону знову починалася робота з вибивання інформації та вербування.[74]і зіграти на взаємній неприязні «мельниківців» та «бандерівців»И напоминать об этом надо постоянно, чтобы люди помнили не только о комуняке ватутине, а и о служившем нацистам шухевиче. vano80 Повідомлень: 1745 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:37 Ukrainian написав: Сталин убил больше украинцев чем гитлер уже давно известный факт.

Сталин убил больше украинцев чем гитлер уже давно известный факт.



Давно известный кому - канадской диаспоре, так любящей Украину, что живет на другом конце земного шара?..



Ниже привожу динамику населения - в период сталинской Украины рост, в период войны и рейхкомиссариата - падение.



Не распускай впердь голословные байки - уважай аудиторию.



Ukrainian написав: Какой процент был в дивизии от населения западной Украины ? Немцы прекрасные люди намного лучше большинства славян и тем не менее воевали на стороне нацистов и искренне верили их идеалам Какой процент был в дивизии от населения западной Украины ? Немцы прекрасные люди намного лучше большинства славян и тем не менее воевали на стороне нацистов и искренне верили их идеалам



И? О чем речь? О том, что оболванить можно любой народ? Так да - вот ты высказываниями о том, что Сталин убил больше украинцев, чем гитлер, либо сам - болван, либо цинично оболваниваешь других



Давно известный кому - канадской диаспоре, так любящей Украину, что живет на другом конце земного шара?..Ниже привожу динамику населения - в период сталинской Украины рост, в период войны и рейхкомиссариата - падение.Не распускай впердь голословные байки - уважай аудиторию.И? О чем речь? О том, что оболванить можно любой народ? Так да - вот ты высказываниями о том, что Сталин убил больше украинцев, чем гитлер, либо сам - болван, либо цинично оболваниваешь других Востаннє редагувалось zРадио в Нед 10 тра, 2020 19:38, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5583 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:38 zРадио написав: budivelnik написав: Так завжди

Зібрались жидик з чорносотенцем.який цього жидика на дух не переносять...але як тільки виникає Україна

Так відразу сіоністи з руССофашистами виявляються по одну сторону барикади.

Так завждиЗібрались жидик з чорносотенцем.який цього жидика на дух не переносять...але як тільки виникає УкраїнаТак відразу сіоністи з руССофашистами виявляються по одну сторону барикади. Ну и чем это отличается от известной речи Тягнибока в Карпатах "ми звільнемо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті"? Только тот стал после этой фразы нерупожатым и навсегда позабыл о президентских амбициях, а тебя здесь даже не банят! Ну и чем это отличается от известной речи Тягнибока в Карпатах "ми звільнемо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті"? Только тот стал после этой фразы нерупожатым и навсегда позабыл о президентских амбициях, а тебя здесь даже не банят! 1 Україна звільнена від Євреїв...і при цьому під час звільнення з моменту набуття Україною незалежності - жоден з євреїв не постраждав. zРадио написав: Вот тебе и ответ на твой следующий вопрос budivelnik написав: Зрадіо

А можеш пояснити

Чого це тебе ,такого знатного плюраліста на цих сторінках підтримують тільки жиди і частково ордлівці? ЗрадіоА можеш пояснитиЧого це тебе ,такого знатного плюраліста на цих сторінках підтримують тільки жиди і частково ордлівці? zРадио написав: - такова политика ресурса - такова политика ресурса Вот тебе и ответ на твой следующий вопрос

А можеш мені пояснити

Як адміністрація ресурсу може вплинути на твою підтримку?

Вона що ,в ольгінських традиціях повинна виділяти рознарядку кому і як тебе підтримувати?

Чи може форумчани самі обирають кого і за що підтримувати? 1 Україна звільнена від Євреїв...і при цьому під час звільнення з моменту набуття Україною незалежності - жоден з євреїв не постраждав.А можеш мені пояснитиЯк адміністрація ресурсу може вплинути на твою підтримку?Вона що ,в ольгінських традиціях повинна виділяти рознарядку кому і як тебе підтримувати?Чи може форумчани самі обирають кого і за що підтримувати? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22698 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:40 budivelnik написав: А можеш мені пояснити

Як адміністрація ресурсу може вплинути на твою підтримку?

А можеш мені пояснитиЯк адміністрація ресурсу може вплинути на твою підтримку?



Могу. Здесь в принципе засилье порохоботов, что отражают даже результаты голосований, имитирующие реальные выборы - не просто погрешность, а феноминальная ошибка выборки! Могу. Здесь в принципе засилье порохоботов, что отражают даже результаты голосований, имитирующие реальные выборы - не просто погрешность, а феноминальная ошибка выборки! zРадио

Повідомлень: 5583 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:43 vano80 написав: budivelnik написав: Висновок

Поки совкофіли (полякофіли,руссофіли,сіоністи) користувались відсутністю Держави Україна - доти на території сьогоднішньої України ,єдиною нацією яку різали/вбивали/морили голодом/забороняли мову і релігію - були українці.



Тепер жидів,москалів - дуже непокоїть втрачене...але це вже їх горе і наше щастя. ВисновокПоки совкофіли (полякофіли,руссофіли,сіоністи) користувались відсутністю Держави Україна - доти на території сьогоднішньої України ,єдиною нацією яку різали/вбивали/морили голодом/забороняли мову і релігію - були українці. Вот выделенное, вот этого достаточно для понимания так называемых националистов. Вот выделенное, вот этого достаточно для понимания так называемых националистов. вано

А можете озвучити дві цифри

Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР

Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.



Я думаю що порівняння буде не на користь совка..

Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...

А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )

То може завяжете вже з своєю совкофілією? ваноА можете озвучити дві цифриПерша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСРДруга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.Я думаю що порівняння буде не на користь совка..Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )То може завяжете вже з своєю совкофілією? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22698 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:47 budivelnik написав: вано

А можете сказатидві цифри

Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР

Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.



Я думаю що порівняння буде не на користь совка..

То може завяжете вже з своєю совкофілією? ваноА можете сказатидві цифриПерша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСРДруга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.Я думаю що порівняння буде не на користь совка..То може завяжете вже з своєю совкофілією?



Разные эпохи - разные ценности человеческой жизни. Но если ты этого не понимаешь, можешь пойти дальше и задать вопрос, сколько погибло американцев от рук европейских, и африканцев - от рук американцев...



PS: да, и еще ни разу не манипуляция, что украинцев убивали в СССР кто угодно, только не сами украинцы. Прям ни один не был подпущен к управлению партией (facepalm) Разные эпохи - разные ценности человеческой жизни. Но если ты этого не понимаешь, можешь пойти дальше и задать вопрос, сколько погибло американцев от рук европейских, и африканцев - от рук американцев...PS: да, и еще ни разу не манипуляция, что украинцев убивали в СССР кто угодно, только не сами украинцы. Прям ни один не был подпущен к управлению партией (facepalm) zРадио

Повідомлень: 5583 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 60406041604260436044> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 9 гостейМодератори: ТупУм