Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;
Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)...
Сталин убил больше украинцев чем гитлер уже давно известный факт. Какой процент был в дивизии от населения западной Украины ? Немцы прекрасные люди намного лучше большинства славян и тем не менее воевали на стороне нацистов и искренне верили их идеалам
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
vano80 написав:Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего? Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость.
Маленьке уточнення 1 Українці - не тільки львівяни 2 Українців різали не тільки нацисти чи поляки, українців палили і морили голодом і москалі 3 Внаслідок того ,що нас різали - ми відбивались... і тому сьогодні Москалі не ріжуть і не морять голодом українців (за виключенням Криму і ОРДЛО) Жиди не можуть заявити що їх ріжуть Росіяни чудово живуть в Україні і користуються своєю мовою
Висновок Поки совкофіли (полякофіли,руссофіли,сіоністи) користувались відсутністю Держави Україна - доти на території сьогоднішньої України ,єдиною нацією яку різали/вбивали/морили голодом/забороняли мову і релігію - були українці.
Тепер жидів,москалів - дуже непокоїть втрачене...але це вже їх горе і наше щастя.
budivelnik написав:Так завжди Зібрались жидик з чорносотенцем.який цього жидика на дух не переносять...але як тільки виникає Україна Так відразу сіоністи з руССофашистами виявляються по одну сторону барикади.
Ну и чем это отличается от известной речи Тягнибока в Карпатах "ми звільнемо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті"? Только тот стал после этой фразы нерупожатым и навсегда позабыл о президентских амбициях, а тебя здесь даже не банят! Вот тебе и ответ на твой следующий вопрос - такова политика ресурса
budivelnik написав:Зрадіо А можеш пояснити Чого це тебе ,такого знатного плюраліста на цих сторінках підтримують тільки жиди і частково ордлівці?
Ukrainian написав:У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН. Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення. https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС
Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят
Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего? Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость. Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть.
Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло. После войны и до войны убыли больше украинцев чем во время войны.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
vano80 написав:Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего? Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость.
Маленьке уточнення 1 Українці - не тільки львівяни 2 Українців різали не тільки нацисти чи поляки, українців палили і морили голодом і москалі 3 Внаслідок того ,що нас різали - ми відбивались... і тому сьогодні Москалі не ріжуть і не морять голодом українців (за виключенням Криму і ОРДЛО) Жиди не можуть заявити що їх ріжуть Росіяни чудово живуть в Україні і користуються своєю мовою
Висновок Поки совкофіли (полякофіли,руссофіли,сіоністи) користувались відсутністю Держави Україна - доти на території сьогоднішньої України ,єдиною нацією яку різали/вбивали/морили голодом/забороняли мову і релігію - були українці.
Тепер жидів,москалів - дуже непокоїть втрачене...але це вже їх горе і наше щастя.
Вот выделенное, вот этого достаточно для понимания так называемых националистов. А вот про банды соколова, переодетых - "З особами, заарештованими в ході цієї операції, й розпочалась робота з вербування у створювану спецгрупу НКВС. Номінальним командиром став колишній комендант боївки окружного проводу СБ, що вже віддавна працював агентом НКВС і був неодноразово перевірений у ділі, ба навіть декілька раз був поранений під час чекістських операцій. До першої п'ятірки завербованих увійшли боєць боївки СБ ОУН та комендант жандармерії одного з куренів, перед тим викурені димом з криївки, боєць повстанської сотні та двоє «добровольців» — курінний лікар та росіянин, що раніше був взятий до місцевої боївки, а потім з неї дезертував.[62] На доказ своєї лояльності, завербовані розповіли про відомі їм криївки, склад, лазарет, зв'язкових та, звільнені, пішли разом із військовими продовжувати операцію, полегшуючи їм роботу.[73] З новими заарештованими та взятими до полону знову починалася робота з вибивання інформації та вербування.[74] Один з завербованих порадив Соколову прийняти також до складу групи пару «мельниківців» і зіграти на взаємній неприязні «мельниківців» та «бандерівців»
И напоминать об этом надо постоянно, чтобы люди помнили не только о комуняке ватутине, а и о служившем нацистам шухевиче.
Ukrainian написав:Сталин убил больше украинцев чем гитлер уже давно известный факт.
Давно известный кому - канадской диаспоре, так любящей Украину, что живет на другом конце земного шара?..
Ниже привожу динамику населения - в период сталинской Украины рост, в период войны и рейхкомиссариата - падение.
Не распускай впердь голословные байки - уважай аудиторию.
Ukrainian написав:Какой процент был в дивизии от населения западной Украины ? Немцы прекрасные люди намного лучше большинства славян и тем не менее воевали на стороне нацистов и искренне верили их идеалам
И? О чем речь? О том, что оболванить можно любой народ? Так да - вот ты высказываниями о том, что Сталин убил больше украинцев, чем гитлер, либо сам - болван, либо цинично оболваниваешь других
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 10 тра, 2020 19:38, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Так завжди Зібрались жидик з чорносотенцем.який цього жидика на дух не переносять...але як тільки виникає Україна Так відразу сіоністи з руССофашистами виявляються по одну сторону барикади.
Ну и чем это отличается от известной речи Тягнибока в Карпатах "ми звільнемо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті"? Только тот стал после этой фразы нерупожатым и навсегда позабыл о президентских амбициях, а тебя здесь даже не банят!
1 Україна звільнена від Євреїв...і при цьому під час звільнення з моменту набуття Україною незалежності - жоден з євреїв не постраждав.
zРадио написав: Вот тебе и ответ на твой следующий вопрос
budivelnik написав:Зрадіо А можеш пояснити Чого це тебе ,такого знатного плюраліста на цих сторінках підтримують тільки жиди і частково ордлівці?
zРадио написав:- такова политика ресурса
А можеш мені пояснити Як адміністрація ресурсу може вплинути на твою підтримку? Вона що ,в ольгінських традиціях повинна виділяти рознарядку кому і як тебе підтримувати? Чи може форумчани самі обирають кого і за що підтримувати?
budivelnik написав:Висновок Поки совкофіли (полякофіли,руссофіли,сіоністи) користувались відсутністю Держави Україна - доти на території сьогоднішньої України ,єдиною нацією яку різали/вбивали/морили голодом/забороняли мову і релігію - були українці.
Тепер жидів,москалів - дуже непокоїть втрачене...але це вже їх горе і наше щастя.
Вот выделенное, вот этого достаточно для понимания так называемых националистов.
вано А можете озвучити дві цифри Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.
Я думаю що порівняння буде не на користь совка.. Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів... А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО ) То може завяжете вже з своєю совкофілією?
budivelnik написав:вано А можете сказатидві цифри Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.
Я думаю що порівняння буде не на користь совка.. То може завяжете вже з своєю совкофілією?
Разные эпохи - разные ценности человеческой жизни. Но если ты этого не понимаешь, можешь пойти дальше и задать вопрос, сколько погибло американцев от рук европейских, и африканцев - от рук американцев...
PS: да, и еще ни разу не манипуляция, что украинцев убивали в СССР кто угодно, только не сами украинцы. Прям ни один не был подпущен к управлению партией (facepalm)