Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Нед 10 тра, 2020 19:49
zРадио написав: budivelnik написав: А можеш мені пояснити
Як адміністрація ресурсу може вплинути на твою підтримку?

Могу. Здесь в принципе засилье порохоботов, что отражают даже результаты голосований, имитирующие реальные выборы - не просто погрешность, а феноминальная ошибка выборки!

1 А навіщо платний працівник з ольгіно прийшов на територію порохоботів
2А чому ,якщо не-порохоботи в Україні меншість - платний працівник ольгіно не зміг знайти своїх прибічників(яких по його словам більшість) і не попросив їх створити йому підтримку
3 Як так,що всього один єврей+три ордловці -окопались в лігві порохоботів? Де інші глобалісти? чи ціна на нафту трошки зменшила кількість бажаючих підставляти своє навіть віртуальне життя

2А чому ,якщо не-порохоботи в Україні меншість - платний працівник ольгіно не зміг знайти своїх прибічників(яких по його словам більшість) і не попросив їх створити йому підтримку

http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69

Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС



Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН.Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят



Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?

Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость.

Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть. Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость.Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть.

Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло. После войны и до войны убыли больше украинцев чем во время войны. Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло. После войны и до войны убыли больше украинцев чем во время войны.





https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD



...

Незадовго до нападу на СРСР Гітлер скликає нараду всіх командувачів і заявляє, що боротьба між Росією і Німеччиною — це боротьба між расами

....

Тільки польські, російські і українські остарбайтери підлягали страти за статеві контакти з німецьким населенням.

...

Велика частина потрапили в 1941 році в полон червоноармійців загинула вже до кінця цього ж року від голоду в таборах військовополонених, ніж деякі дослідники бачать свідому політику, спрямовану проти радянських громадян...

...

Серед слов'ян одними з найбільш постраждалих були поляки. З 1939 по 1945 рік не менше 1,5 мільйонів польських громадян було депортовано в Німеччину на примусові роботи.

...
Незадовго до нападу на СРСР Гітлер скликає нараду всіх командувачів і заявляє, що боротьба між Росією і Німеччиною — це боротьба між расами
....
Тільки польські, російські і українські остарбайтери підлягали страти за статеві контакти з німецьким населенням.
...
Велика частина потрапили в 1941 році в полон червоноармійців загинула вже до кінця цього ж року від голоду в таборах військовополонених, ніж деякі дослідники бачать свідому політику, спрямовану проти радянських громадян...
...
Серед слов'ян одними з найбільш постраждалих були поляки. З 1939 по 1945 рік не менше 1,5 мільйонів польських громадян було депортовано в Німеччину на примусові роботи.
....

А можете сказатидві цифри

Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР

Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.



Я думаю що порівняння буде не на користь совка..

Додано: Нед 10 тра, 2020 19:53
От москалик і відкрився повністю
Виявляється в 1933 можна було знищити більше 1 млн українців(виморити голодом),я вже мовчу про втрати від інших геноцидів...
А тепер ці мільйони навіть не прирівнюються до десятка(другого) любителів роССійськага міра...

Тобто так щоб форумчани розуміли
Мудельман зрадіо порівнює
життя 100 000 українців в 1933 до
життя 1 роССійськомірца в 1991-2020

Ще в когось питання про мораль і етику цього долбозвона є?

Виявляється в 1933 можна було знищити більше 1 млн українців(виморити голодом),я вже мовчу про втрати від інших геноцидів...

А тепер ці мільйони навіть не прирівнюються до десятка(другого) любителів роССійськага міра...



Тобто так щоб форумчани розуміли

Мудельман зрадіо порівнює

життя 100 000 українців в 1933 до

життя 1 роССійськомірца в 1991-2020



http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69

Сталин убил больше украинцев чем гитлер уже давно известный факт.



Давно известный кому - канадской диаспоре, так любящей Украину, что живет на другом конце земного шара?..



Ниже привожу динамику населения - в период сталинской Украины рост, в период войны и рейхкомиссариата - падение.



Не распускай впердь голословные байки - уважай аудиторию.



Ukrainian написав: Какой процент был в дивизии от населения западной Украины ? Немцы прекрасные люди намного лучше большинства славян и тем не менее воевали на стороне нацистов и искренне верили их идеалам Какой процент был в дивизии от населения западной Украины ? Немцы прекрасные люди намного лучше большинства славян и тем не менее воевали на стороне нацистов и искренне верили их идеалам



И? О чем речь? О том, что оболванить можно любой народ? Так да - вот ты высказываниями о том, что Сталин убил больше украинцев, чем гитлер, либо сам - болван, либо цинично оболваниваешь других



Давно известный кому - канадской диаспоре, так любящей Украину, что живет на другом конце земного шара?..Ниже привожу динамику населения - в период сталинской Украины рост, в период войны и рейхкомиссариата - падение.Не распускай впердь голословные байки - уважай аудиторию.И? О чем речь? О том, что оболванить можно любой народ? Так да - вот ты высказываниями о том, что Сталин убил больше украинцев, чем гитлер, либо сам - болван, либо цинично оболваниваешь других

Согласно оценке, приведённой в электронной версии энциклопедии Британника, в 1932—1933 годах погибло 4—5 млн украинцев

Согласно расчёту, выполненному по запросу Службы безопасности Украины, который лёг в основу уголовного дела в отношении организаторов массового голода 1932—1933 годов в Украинской ССР, потери украинского этноса за счёт неродившихся составили 6,122 млн человек.

Жертвы репрессиий и гулага ещё несколько миллионов украинцев

А сколько погибло от рук своих во время второй мировой; от рук партизанов и нквд ?

А сколько жертв не было задокументированно ? Сколько последователь сталина Путин убивает сейчас ?

https://openuni.io/course/2/lesson/2/material/187/

Согласно оценке, приведённой в электронной версии энциклопедии Британника, в 1932—1933 годах погибло 4—5 млн украинцев
Согласно расчёту, выполненному по запросу Службы безопасности Украины, который лёг в основу уголовного дела в отношении организаторов массового голода 1932—1933 годов в Украинской ССР, потери украинского этноса за счёт неродившихся составили 6,122 млн человек.
Жертвы репрессиий и гулага ещё несколько миллионов украинцев
А сколько погибло от рук своих во время второй мировой; от рук партизанов и нквд ?
А сколько жертв не было задокументированно ? Сколько последователь сталина Путин убивает сейчас ?

Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови.

Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?

Или есть какие то другие причины ? Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?Или есть какие то другие причины ?

2014 год.

Что-то мне напоминает дело Шеремета, тоже много чего предоставили



Где обвинения ? Да и экспертиза аудиозаписей показывает, что или там возможно говорил Стерненко, или говорил, но не он



Или вы уже назначили виновных и вам пофиг на доказательства 2014 год.Что-то мне напоминает дело Шеремета, тоже много чего предоставилиГде обвинения ? Да и экспертиза аудиозаписей показывает, что или там возможно говорил Стерненко, или говорил, но не онИли вы уже назначили виновных и вам пофиг на доказательства



То есть вы слушаете бред полусумашедшего Пояркова, и не хотите послушать аудиозаписи от прокуратуры, которая была наполнена назначенцами вашего кумира Порошенко.

Какая-то предвзятость к вашему боссу. Вы определитесь вы или соросёнок или порохобот, потому что эти две категории не любили друг друга. То есть вы слушаете бред полусумашедшего Пояркова, и не хотите послушать аудиозаписи от прокуратуры, которая была наполнена назначенцами вашего кумира Порошенко.Какая-то предвзятость к вашему боссу. Вы определитесь вы или соросёнок или порохобот, потому что эти две категории не любили друг друга. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16712 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6656 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 19:58 freeze написав: Ukrainian написав: Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло. Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло.



Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови.

Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство. Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови.Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство.

Додано: Нед 10 тра, 2020 19:54
Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців?

Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови.

Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство. Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови.Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство.

Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців? Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців?



Природне скорочення населення

В Британії Німеччині та інших розвинених прирост населення тільки за рахунок мігрантів

Додано: Нед 10 тра, 2020 20:01
Природне скорочення населення
В Британії Німеччині та інших розвинених прирост населення тільки за рахунок мігрантів
Теж хтось «знищує» населення

1 А навіщо платний працівник з ольгіно прийшов на територію порохоботів



Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство. Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови.Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство. Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців? Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців? 1 З країни ,виїхало близько 2 млн євреїв в Ізраїль.

Це називається знищенням? - як на мене - ні

2 З країни виїхало 2 млн російськомовних(перед тим як в 1989-1991 вїхало 2 млн)

Тобто повернулись туди звідки й прийшли

3 В країні народжувалось щороку на 200 000 менше ніж помирало..

Додано: Нед 10 тра, 2020 20:03
1 З країни ,виїхало близько 2 млн євреїв в Ізраїль.
Це називається знищенням? - як на мене - ні
2 З країни виїхало 2 млн російськомовних(перед тим як в 1989-1991 вїхало 2 млн)
Тобто повернулись туди звідки й прийшли
3 В країні народжувалось щороку на 200 000 менше ніж помирало..
Хто винуватий що молодий муха в польші,а я всього чотирьох зробив..а більше вже не виходить-не всигну виростити.

