Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:А можеш мені пояснити Як адміністрація ресурсу може вплинути на твою підтримку?
Могу. Здесь в принципе засилье порохоботов, что отражают даже результаты голосований, имитирующие реальные выборы - не просто погрешность, а феноминальная ошибка выборки!
1 А навіщо платний працівник з ольгіно прийшов на територію порохоботів 2А чому ,якщо не-порохоботи в Україні меншість - платний працівник ольгіно не зміг знайти своїх прибічників(яких по його словам більшість) і не попросив їх створити йому підтримку 3 Як так,що всього один єврей+три ордловці -окопались в лігві порохоботів? Де інші глобалісти? чи ціна на нафту трошки зменшила кількість бажаючих підставляти своє навіть віртуальне життя
Ukrainian написав:У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН. Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення. https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС
Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят
Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего? Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость. Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть.
Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло. После войны и до войны убыли больше украинцев чем во время войны.
... Незадовго до нападу на СРСР Гітлер скликає нараду всіх командувачів і заявляє, що боротьба між Росією і Німеччиною — це боротьба між расами .... Тільки польські, російські і українські остарбайтери підлягали страти за статеві контакти з німецьким населенням. ... Велика частина потрапили в 1941 році в полон червоноармійців загинула вже до кінця цього ж року від голоду в таборах військовополонених, ніж деякі дослідники бачать свідому політику, спрямовану проти радянських громадян... ... Серед слов'ян одними з найбільш постраждалих були поляки. З 1939 по 1945 рік не менше 1,5 мільйонів польських громадян було депортовано в Німеччину на примусові роботи. ....
Востаннє редагувалось flyman в Нед 10 тра, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
budivelnik написав:вано А можете сказатидві цифри Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.
Я думаю що порівняння буде не на користь совка.. То може завяжете вже з своєю совкофілією?
Разные эпохи - разные ценности человеческой жизни.
От москалик і відкрився повністю Виявляється в 1933 можна було знищити більше 1 млн українців(виморити голодом),я вже мовчу про втрати від інших геноцидів... А тепер ці мільйони навіть не прирівнюються до десятка(другого) любителів роССійськага міра...
Тобто так щоб форумчани розуміли Мудельман зрадіо порівнює життя 100 000 українців в 1933 до життя 1 роССійськомірца в 1991-2020
Ще в когось питання про мораль і етику цього долбозвона є?
Ukrainian написав:Сталин убил больше украинцев чем гитлер уже давно известный факт.
Давно известный кому - канадской диаспоре, так любящей Украину, что живет на другом конце земного шара?..
Ниже привожу динамику населения - в период сталинской Украины рост, в период войны и рейхкомиссариата - падение.
Не распускай впердь голословные байки - уважай аудиторию.
Ukrainian написав:Какой процент был в дивизии от населения западной Украины ? Немцы прекрасные люди намного лучше большинства славян и тем не менее воевали на стороне нацистов и искренне верили их идеалам
И? О чем речь? О том, что оболванить можно любой народ? Так да - вот ты высказываниями о том, что Сталин убил больше украинцев, чем гитлер, либо сам - болван, либо цинично оболваниваешь других
Согласно оценке, приведённой в электронной версии энциклопедии Британника, в 1932—1933 годах погибло 4—5 млн украинцев Согласно расчёту, выполненному по запросу Службы безопасности Украины, который лёг в основу уголовного дела в отношении организаторов массового голода 1932—1933 годов в Украинской ССР, потери украинского этноса за счёт неродившихся составили 6,122 млн человек. Жертвы репрессиий и гулага ещё несколько миллионов украинцев А сколько погибло от рук своих во время второй мировой; от рук партизанов и нквд ? А сколько жертв не было задокументированно ? Сколько последователь сталина Путин убивает сейчас ? https://openuni.io/course/2/lesson/2/material/187/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло.
Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови. Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живы-здоровы и поднимаете канадское хозяйство.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ? Или есть какие то другие причины ?
2014 год. Что-то мне напоминает дело Шеремета, тоже много чего предоставили
Где обвинения ? Да и экспертиза аудиозаписей показывает, что или там возможно говорил Стерненко, или говорил, но не он
Или вы уже назначили виновных и вам пофиг на доказательства
То есть вы слушаете бред полусумашедшего Пояркова, и не хотите послушать аудиозаписи от прокуратуры, которая была наполнена назначенцами вашего кумира Порошенко. Какая-то предвзятость к вашему боссу. Вы определитесь вы или соросёнок или порохобот, потому что эти две категории не любили друг друга.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ukrainian написав:Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло.
Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови. Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство.
Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ukrainian написав:Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло.
Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови. Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство.
Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців?
Природне скорочення населення В Британії Німеччині та інших розвинених прирост населення тільки за рахунок мігрантів Теж хтось «знищує» населення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло.
Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови. Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство.
Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців?
1 З країни ,виїхало близько 2 млн євреїв в Ізраїль. Це називається знищенням? - як на мене - ні 2 З країни виїхало 2 млн російськомовних(перед тим як в 1989-1991 вїхало 2 млн) Тобто повернулись туди звідки й прийшли 3 В країні народжувалось щороку на 200 000 менше ніж помирало.. Хто винуватий що молодий муха в польші,а я всього чотирьох зробив..а більше вже не виходить-не всигну виростити.