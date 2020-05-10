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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6041604260436044>
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:49

  zРадио написав:
  budivelnik написав:А можеш мені пояснити
Як адміністрація ресурсу може вплинути на твою підтримку?
Могу. Здесь в принципе засилье порохоботов, что отражают даже результаты голосований, имитирующие реальные выборы - не просто погрешность, а феноминальная ошибка выборки!
1 А навіщо платний працівник з ольгіно прийшов на територію порохоботів
2А чому ,якщо не-порохоботи в Україні меншість - платний працівник ольгіно не зміг знайти своїх прибічників(яких по його словам більшість) і не попросив їх створити йому підтримку
3 Як так,що всього один єврей+три ордловці -окопались в лігві порохоботів? Де інші глобалісти? чи ціна на нафту трошки зменшила кількість бажаючих підставляти своє навіть віртуальне життя
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:49

  Ukrainian написав:
  vano80 написав:
  Ukrainian написав:У подальшому спецгрупа НКВС Соколова продовжувала свою діяльність під виглядом СБ ОУН.
Крім боротьби з підпіллям, спецгрупи НКВС під маркою УПА чинили злочини проти мирного населення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Спецгрупи_НКВС

Но если в советское время и сейчас во всех рос СМИ с молоком матери на подсознательном уровне внушать что украинские националисты это плохо то и вырастет поколение одесситов и Дончан которые в это искренне верят


Я тебя умоляю. Поколение львовян, которые считают, что можно было стать независимыми под нацистами? Или что, надо было резать поляков, ради чего?
Украина в нынешних границах - результат оккупантов коммуняк. Отрицать это - тупость.
Есть факты исторические, или принимайте их в полноте или нечего трындеть.

Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло. После войны и до войны убыли больше украинцев чем во время войны.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD

...
Незадовго до нападу на СРСР Гітлер скликає нараду всіх командувачів і заявляє, що боротьба між Росією і Німеччиною — це боротьба між расами
....
Тільки польські, російські і українські остарбайтери підлягали страти за статеві контакти з німецьким населенням.
...
Велика частина потрапили в 1941 році в полон червоноармійців загинула вже до кінця цього ж року від голоду в таборах військовополонених, ніж деякі дослідники бачать свідому політику, спрямовану проти радянських громадян...
...
Серед слов'ян одними з найбільш постраждалих були поляки. З 1939 по 1945 рік не менше 1,5 мільйонів польських громадян було депортовано в Німеччину на примусові роботи.
....
Востаннє редагувалось flyman в Нед 10 тра, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:53

  zРадио написав:
  budivelnik написав:вано
А можете сказатидві цифри
Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР
Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.

Я думаю що порівняння буде не на користь совка..
То може завяжете вже з своєю совкофілією?
Разные эпохи - разные ценности человеческой жизни.
От москалик і відкрився повністю
Виявляється в 1933 можна було знищити більше 1 млн українців(виморити голодом),я вже мовчу про втрати від інших геноцидів...
А тепер ці мільйони навіть не прирівнюються до десятка(другого) любителів роССійськага міра...

Тобто так щоб форумчани розуміли
Мудельман зрадіо порівнює
життя 100 000 українців в 1933 до
життя 1 роССійськомірца в 1991-2020

Ще в когось питання про мораль і етику цього долбозвона є?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:54

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Сталин убил больше украинцев чем гитлер уже давно известный факт.


Давно известный кому - канадской диаспоре, так любящей Украину, что живет на другом конце земного шара?..

Ниже привожу динамику населения - в период сталинской Украины рост, в период войны и рейхкомиссариата - падение.

Не распускай впердь голословные байки - уважай аудиторию.

  Ukrainian написав:Какой процент был в дивизии от населения западной Украины ? Немцы прекрасные люди намного лучше большинства славян и тем не менее воевали на стороне нацистов и искренне верили их идеалам


И? О чем речь? О том, что оболванить можно любой народ? Так да - вот ты высказываниями о том, что Сталин убил больше украинцев, чем гитлер, либо сам - болван, либо цинично оболваниваешь других :mrgreen:

Зображення

Согласно оценке, приведённой в электронной версии энциклопедии Британника, в 1932—1933 годах погибло 4—5 млн украинцев
Согласно расчёту, выполненному по запросу Службы безопасности Украины, который лёг в основу уголовного дела в отношении организаторов массового голода 1932—1933 годов в Украинской ССР, потери украинского этноса за счёт неродившихся составили 6,122 млн человек.
Жертвы репрессиий и гулага ещё несколько миллионов украинцев
А сколько погибло от рук своих во время второй мировой; от рук партизанов и нквд ?
А сколько жертв не было задокументированно ? Сколько последователь сталина Путин убивает сейчас ?
https://openuni.io/course/2/lesson/2/material/187/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:54

  Ukrainian написав:Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло.


Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови.
Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живы-здоровы и поднимаете канадское хозяйство.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:57

  pesikot написав:
  freeze написав:
Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?
Или есть какие то другие причины ?

2014 год.
Что-то мне напоминает дело Шеремета, тоже много чего предоставили

Где обвинения ? Да и экспертиза аудиозаписей показывает, что или там возможно говорил Стерненко, или говорил, но не он

Или вы уже назначили виновных и вам пофиг на доказательства


То есть вы слушаете бред полусумашедшего Пояркова, и не хотите послушать аудиозаписи от прокуратуры, которая была наполнена назначенцами вашего кумира Порошенко.
Какая-то предвзятость к вашему боссу. Вы определитесь вы или соросёнок или порохобот, потому что эти две категории не любили друг друга.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 19:58

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло.


Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови.
Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство.

Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:01

  flyman написав:
  freeze написав:
  Ukrainian написав:Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло.


Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови.
Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство.

Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців?

:lol:
Природне скорочення населення
В Британії Німеччині та інших розвинених прирост населення тільки за рахунок мігрантів
Теж хтось «знищує» населення :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:03

  budivelnik написав:1 А навіщо платний працівник з ольгіно прийшов на територію порохоботів


Спочатку розкажи, навіщо ти обманюєш в кожному реченні? Ти й дітей своїх виховував брехунами??
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 10 тра, 2020 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:03

  flyman написав:
  freeze написав:
  Ukrainian написав:Ну кто его знает как обернулась бы история если б немцы выиграли войну. Одно известно хуже чем при коммунистах тех времён быть не могло.
Я думаю вас бы расстреляли, если фото на аватарке соответствует реальности, будучи арийцем я бы засомневался в вашей крови.
Так что с коммунистами вашим предкам фактически повезло, вы живи-здоровы и поднимаете канадское хозяйство.
Мені цікава думка "патріотів", хто при незалежній знищив 10+млн Українців?
1 З країни ,виїхало близько 2 млн євреїв в Ізраїль.
Це називається знищенням? - як на мене - ні
2 З країни виїхало 2 млн російськомовних(перед тим як в 1989-1991 вїхало 2 млн)
Тобто повернулись туди звідки й прийшли
3 В країні народжувалось щороку на 200 000 менше ніж помирало..
Хто винуватий що молодий муха в польші,а я всього чотирьох зробив..а більше вже не виходить-не всигну виростити.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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