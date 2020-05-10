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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6041604260436044 Додано: Нед 10 тра, 2020 20:06 zРадио написав: budivelnik написав: 1 А навіщо платний працівник з ольгіно прийшов на територію порохоботів 1 А навіщо платний працівник з ольгіно прийшов на територію порохоботів Спочатку розкажи, навіщо ти обманюєш в кожному реченні? Ти й дітей своїх виховував брехунами?? Спочатку розкажи, навіщо ти обманюєш в кожному реченні? Ти й дітей своїх виховував брехунами?? Не бреши

Якщо й обдурюю - то тільки в одному, бо ти тільки його й привів

А от інші - ти побоявся процитувати..

Знає собака чиє сало зїла..

budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: вано

А можете сказатидві цифри

Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР

Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.



Я думаю що порівняння буде не на користь совка..

То може завяжете вже з своєю совкофілією? ваноА можете сказатидві цифриПерша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСРДруга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.Я думаю що порівняння буде не на користь совка..То може завяжете вже з своєю совкофілією? Разные эпохи - разные ценности человеческой жизни . От москалик і відкрився повністю

Виявляється в 1933 можна було знищити більше 1 млн українців(виморити голодом),я вже мовчу про втрати від інших геноцидів...

А тепер ці мільйони навіть не прирівнюються до десятка(другого) любителів роССійськага міра...



Тобто так щоб форумчани розуміли

Мудельман зрадіо порівнює

життя 100 000 українців в 1933 до

життя 1 роССійськомірца в 1991-2020



Ще в когось питання про мораль і етику цього долбозвона є? От москалик і відкрився повністюВиявляється в 1933 можна було знищити більше 1 млн українців(виморити голодом),я вже мовчу про втрати від інших геноцидів...А тепер ці мільйони навіть не прирівнюються до десятка(другого) любителів роССійськага міра...Тобто так щоб форумчани розумілиМудельман зрадіо порівнюєжиття 100 000 українців в 1933 дожиття 1 роССійськомірца в 1991-2020Ще в когось питання про мораль і етику цього долбозвона є?

Так що там про різні часи і відношення до смерті

Чому в тебе смерть100 000 українців в 1933=1 руССомірцу в 1991-2020 ? Не брешиЯкщо й обдурюю - то тільки в одному, бо ти тільки його й привівА от інші - ти побоявся процитувати..Знає собака чиє сало зїла..Так що там про різні часи і відношення до смертіЧому в тебе смерть100 000 українців в 1933=1 руССомірцу в 1991-2020 ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22698 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:18 budivelnik написав: Так що там про різні часи і відношення до смерті

Чому в тебе смерть100 000 українців в 1933=1 руССомірцу в 1991-2020 ? Так що там про різні часи і відношення до смертіЧому в тебе смерть100 000 українців в 1933=1 руССомірцу в 1991-2020 ?



Ты совсем двинулся? Что это за очередной перл будивельниковской математики, над которой весь форум ржет? Ты совсем двинулся? Что это за очередной перл будивельниковской математики, над которой весь форум ржет? zРадио

Повідомлень: 5583 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:19 budivelnik написав: вано

А можете озвучити дві цифри

Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР

Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.



Я думаю що порівняння буде не на користь совка..

Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...

А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )

То може завяжете вже з своєю совкофілією? ваноА можете озвучити дві цифриПерша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСРДруга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.Я думаю що порівняння буде не на користь совка..Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )То може завяжете вже з своєю совкофілією?



У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?

Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет?

Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет? У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет?Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет? vano80 Повідомлень: 1745 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:28 vano80 написав: У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство? У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?



Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, в том числе двоих в Освенциме, куда нацисты свозили ущербных инородков по их нацистским понятиям - евреев, русских, украинцев и тд. Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, в том числе двоих в Освенциме, куда нацисты свозили ущербных инородков по их нацистским понятиям - евреев, русских, украинцев и тд. Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16712 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4174 раз. Подякували: 6656 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:29 vano80 написав: budivelnik написав: вано

А можете озвучити дві цифри

Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР

Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.



Я думаю що порівняння буде не на користь совка..

Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...

А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )

То може завяжете вже з своєю совкофілією? ваноА можете озвучити дві цифриПерша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСРДруга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.Я думаю що порівняння буде не на користь совка..Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )То може завяжете вже з своєю совкофілією?



У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?

Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет?

Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет? У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет?Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет?

Восточная Германия стала жить лучше чем было при совке ? Я например считаю что приступление есть тот факт что Украина занимает или не занимает исторические территории времён Киевской Руси

Шухевич любил Украину а ты Украину не любишь

С молоком на подсознательном уровне пропаганду впитывал твоей вины в этом нет.

Люди у которых первый язык русский более восприимчивы к такого рода пропаганде Восточная Германия стала жить лучше чем было при совке ? Я например считаю что приступление есть тот факт что Украина занимает или не занимает исторические территории времён Киевской РусиШухевич любил Украину а ты Украину не любишьС молоком на подсознательном уровне пропаганду впитывал твоей вины в этом нет.Люди у которых первый язык русский более восприимчивы к такого рода пропаганде "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8572 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:31 vano80 написав: budivelnik написав: вано

А можете озвучити дві цифри

Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР

Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.



Я думаю що порівняння буде не на користь совка..

Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...

А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )

То може завяжете вже з своєю совкофілією? ваноА можете озвучити дві цифриПерша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСРДруга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.Я думаю що порівняння буде не на користь совка..Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )То може завяжете вже з своєю совкофілією? У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?

Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет?

Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет? У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет?Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет? Давай мухи окремо - котлети окремо

1 Я вважаю,що патріот України повинен боротись за незалежність своєї Держави від будь яких інших режимів

Тому я не засуджую

а - позицію ОУН-УПА по відношенню до СРСР

б - позицію ОУН-УПА по відношенню до гітлерівської Німеччини

в - позицію Правого Сектору до сьогоднішньої РФ

2 За те що Сталін вбив кількамільонів під час голодомору ,він не те що повине був приєднати до України Західну Україну з Буковиною , а й враховуючи вклад українців у боротьбі проти Гітлера - Сталін повинен був передати Україні ще й Ростов-Таганрог і дати можливість Україні розвиватись як окрема,незалежна Держава



А тепер по суті

Якщо СРСР борячись за втримування України в своїй орбіти -вбив кілька мільйонів Українців, в той час коли Україна,борячись за свою незалежність до 2014 року не допустила жодного політичного вбивства росіянина на своїй території..



То який режим більш людяний?

есесерівський чи український? Давай мухи окремо - котлети окремо1 Я вважаю,що патріот України повинен боротись за незалежність своєї Держави від будь яких інших режимівТому я не засуджуюа - позицію ОУН-УПА по відношенню до СРСРб - позицію ОУН-УПА по відношенню до гітлерівської Німеччинив - позицію Правого Сектору до сьогоднішньої РФ2 За те що Сталін вбив кількамільонів під час голодомору ,він не те що повине був приєднати до України Західну Україну з Буковиною , а й враховуючи вклад українців у боротьбі проти Гітлера - Сталін повинен був передати Україні ще й Ростов-Таганрог і дати можливість Україні розвиватись як окрема,незалежна ДержаваА тепер по сутіЯкщо СРСР борячись за втримування України в своїй орбіти -вбив кілька мільйонів Українців, в той час коли Україна,борячись за свою незалежність до 2014 року не допустила жодного політичного вбивства росіянина на своїй території..То який режим більш людяний?есесерівський чи український? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22698 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:35 freeze написав: Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, Сталін вбив кілька мільйонів

Нацисти (якщо відмінусувати українців,які боролись за СРСР в лавах ЗС СРСР) вбили набагато менше ніж Сталін...



Тому

Питання риторичне

Що було краще

Отримати кілька мільйонів вбитих і чекати що перебють

Чи боротись .ставлячи на різних конячок...

Може при нацистах було б і гірше....\

Але- там могло б бути

а при сталіні - було...

Різниця як на мене - велика Сталін вбив кілька мільйонівНацисти (якщо відмінусувати українців,які боролись за СРСР в лавах ЗС СРСР) вбили набагато менше ніж Сталін...ТомуПитання риторичнеЩо було кращеОтримати кілька мільйонів вбитих і чекати що перебютьЧи боротись .ставлячи на різних конячок...Може при нацистах було б і гірше....\Але- там могло б бутиа при сталіні - було...Різниця як на мене - велика http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22698 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:37 freeze написав: vano80 написав: У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство? У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?



Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, в том числе двоих в Освенциме, куда нацисты свозили ущербных инородков по их нацистским понятиям - евреев, русских, украинцев и тд. Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, в том числе двоих в Освенциме, куда нацисты свозили ущербных инородков по их нацистским понятиям - евреев, русских, украинцев и тд.



https://www.2000.ua/specproekty_ru/rass ... iv_art.htm Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3376 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 20:40 shapo написав: freeze написав: vano80 написав: У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство? У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?



Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, в том числе двоих в Освенциме, куда нацисты свозили ущербных инородков по их нацистским понятиям - евреев, русских, украинцев и тд. Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, в том числе двоих в Освенциме, куда нацисты свозили ущербных инородков по их нацистским понятиям - евреев, русских, украинцев и тд.



https://www.2000.ua/specproekty_ru/rass ... iv_art.htm

Правды скорее всего мы не узнаем уже никогда Правды скорее всего мы не узнаем уже никогда "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8572 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6041604260436044 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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