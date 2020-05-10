Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:1 А навіщо платний працівник з ольгіно прийшов на територію порохоботів
Спочатку розкажи, навіщо ти обманюєш в кожному реченні? Ти й дітей своїх виховував брехунами??
Не бреши Якщо й обдурюю - то тільки в одному, бо ти тільки його й привів А от інші - ти побоявся процитувати.. Знає собака чиє сало зїла..
budivelnik написав:
zРадио написав:
budivelnik написав:вано А можете сказатидві цифри Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.
Я думаю що порівняння буде не на користь совка.. То може завяжете вже з своєю совкофілією?
Разные эпохи - разные ценности человеческой жизни.
От москалик і відкрився повністю Виявляється в 1933 можна було знищити більше 1 млн українців(виморити голодом),я вже мовчу про втрати від інших геноцидів... А тепер ці мільйони навіть не прирівнюються до десятка(другого) любителів роССійськага міра...
Тобто так щоб форумчани розуміли Мудельман зрадіо порівнює життя 100 000 українців в 1933 до життя 1 роССійськомірца в 1991-2020
Ще в когось питання про мораль і етику цього долбозвона є?
Так що там про різні часи і відношення до смерті Чому в тебе смерть100 000 українців в 1933=1 руССомірцу в 1991-2020 ?
budivelnik написав:вано А можете озвучити дві цифри Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.
Я думаю що порівняння буде не на користь совка.. Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів... А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО ) То може завяжете вже з своєю совкофілією?
У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство? Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет? Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет?
budivelnik написав:вано А можете озвучити дві цифри Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.
Я думаю що порівняння буде не на користь совка.. Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів... А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО ) То може завяжете вже з своєю совкофілією?
У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство? Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет? Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет?
Восточная Германия стала жить лучше чем было при совке ? Я например считаю что приступление есть тот факт что Украина занимает или не занимает исторические территории времён Киевской Руси Шухевич любил Украину а ты Украину не любишь С молоком на подсознательном уровне пропаганду впитывал твоей вины в этом нет. Люди у которых первый язык русский более восприимчивы к такого рода пропаганде
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
budivelnik написав:вано А можете озвучити дві цифри Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.
Я думаю що порівняння буде не на користь совка.. Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів... А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО ) То може завяжете вже з своєю совкофілією?
У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство? Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет? Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет?
Давай мухи окремо - котлети окремо 1 Я вважаю,що патріот України повинен боротись за незалежність своєї Держави від будь яких інших режимів Тому я не засуджую а - позицію ОУН-УПА по відношенню до СРСР б - позицію ОУН-УПА по відношенню до гітлерівської Німеччини в - позицію Правого Сектору до сьогоднішньої РФ 2 За те що Сталін вбив кількамільонів під час голодомору ,він не те що повине був приєднати до України Західну Україну з Буковиною , а й враховуючи вклад українців у боротьбі проти Гітлера - Сталін повинен був передати Україні ще й Ростов-Таганрог і дати можливість Україні розвиватись як окрема,незалежна Держава
А тепер по суті Якщо СРСР борячись за втримування України в своїй орбіти -вбив кілька мільйонів Українців, в той час коли Україна,борячись за свою незалежність до 2014 року не допустила жодного політичного вбивства росіянина на своїй території..
То який режим більш людяний? есесерівський чи український?
freeze написав:Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты,
Сталін вбив кілька мільйонів Нацисти (якщо відмінусувати українців,які боролись за СРСР в лавах ЗС СРСР) вбили набагато менше ніж Сталін...
Тому Питання риторичне Що було краще Отримати кілька мільйонів вбитих і чекати що перебють Чи боротись .ставлячи на різних конячок... Може при нацистах було б і гірше....\ Але- там могло б бути а при сталіні - було... Різниця як на мене - велика