RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6041604260436044
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:06

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 А навіщо платний працівник з ольгіно прийшов на територію порохоботів
Спочатку розкажи, навіщо ти обманюєш в кожному реченні? Ти й дітей своїх виховував брехунами??
Не бреши
Якщо й обдурюю - то тільки в одному, бо ти тільки його й привів
А от інші - ти побоявся процитувати..
Знає собака чиє сало зїла..
  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:вано
А можете сказатидві цифри
Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР
Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.

Я думаю що порівняння буде не на користь совка..
То може завяжете вже з своєю совкофілією?
Разные эпохи - разные ценности человеческой жизни.
От москалик і відкрився повністю
Виявляється в 1933 можна було знищити більше 1 млн українців(виморити голодом),я вже мовчу про втрати від інших геноцидів...
А тепер ці мільйони навіть не прирівнюються до десятка(другого) любителів роССійськага міра...

Тобто так щоб форумчани розуміли
Мудельман зрадіо порівнює
життя 100 000 українців в 1933 до
життя 1 роССійськомірца в 1991-2020

Ще в когось питання про мораль і етику цього долбозвона є?

Так що там про різні часи і відношення до смерті
Чому в тебе смерть100 000 українців в 1933=1 руССомірцу в 1991-2020 ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22698
З нами з: 15.01.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:18

  budivelnik написав:Так що там про різні часи і відношення до смерті
Чому в тебе смерть100 000 українців в 1933=1 руССомірцу в 1991-2020 ?


Ты совсем двинулся? Что это за очередной перл будивельниковской математики, над которой весь форум ржет?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:19

  budivelnik написав:вано
А можете озвучити дві цифри
Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР
Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.

Я думаю що порівняння буде не на користь совка..
Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...
А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )
То може завяжете вже з своєю совкофілією?


У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?
Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет?
Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет?
vano80
 
Повідомлень: 1745
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:28

  vano80 написав:У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?


Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, в том числе двоих в Освенциме, куда нацисты свозили ущербных инородков по их нацистским понятиям - евреев, русских, украинцев и тд.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16712
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4174 раз.
Подякували: 6656 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:29

  vano80 написав:
  budivelnik написав:вано
А можете озвучити дві цифри
Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР
Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.

Я думаю що порівняння буде не на користь совка..
Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...
А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )
То може завяжете вже з своєю совкофілією?


У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?
Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет?
Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет?

Восточная Германия стала жить лучше чем было при совке ? Я например считаю что приступление есть тот факт что Украина занимает или не занимает исторические территории времён Киевской Руси
Шухевич любил Украину а ты Украину не любишь
С молоком на подсознательном уровне пропаганду впитывал твоей вины в этом нет.
Люди у которых первый язык русский более восприимчивы к такого рода пропаганде
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8572
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:31

  vano80 написав:
  budivelnik написав:вано
А можете озвучити дві цифри
Перша - скільки українців загинуло на території України під час керування Україною компартією СРСР
Друга - скільки росіян чи євреїв загинуло в Україні з 1991 року і по сьогодні.

Я думаю що порівняння буде не на користь совка..
Як на мене ,по самим скромним підрахункам,тільки голодомор забрав кілька мільйонів...
А скільки назвете Ви ? до 2014 - нуль ,після 2014 максимум пару десятків( я маю на увазі територію України без ОРДЛО )
То може завяжете вже з своєю совкофілією?
У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?
Ты считаешь оккупацию сталиным тех регионов, которые сейчас украина - преступлением или нет?
Шухевич, чье имя носит проспект в столице, служил нацистам или нет?
Давай мухи окремо - котлети окремо
1 Я вважаю,що патріот України повинен боротись за незалежність своєї Держави від будь яких інших режимів
Тому я не засуджую
а - позицію ОУН-УПА по відношенню до СРСР
б - позицію ОУН-УПА по відношенню до гітлерівської Німеччини
в - позицію Правого Сектору до сьогоднішньої РФ
2 За те що Сталін вбив кількамільонів під час голодомору ,він не те що повине був приєднати до України Західну Україну з Буковиною , а й враховуючи вклад українців у боротьбі проти Гітлера - Сталін повинен був передати Україні ще й Ростов-Таганрог і дати можливість Україні розвиватись як окрема,незалежна Держава

А тепер по суті
Якщо СРСР борячись за втримування України в своїй орбіти -вбив кілька мільйонів Українців, в той час коли Україна,борячись за свою незалежність до 2014 року не допустила жодного політичного вбивства росіянина на своїй території..

То який режим більш людяний?
есесерівський чи український?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22698
З нами з: 15.01.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:35

  freeze написав:Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты,
Сталін вбив кілька мільйонів
Нацисти (якщо відмінусувати українців,які боролись за СРСР в лавах ЗС СРСР) вбили набагато менше ніж Сталін...

Тому
Питання риторичне
Що було краще
Отримати кілька мільйонів вбитих і чекати що перебють
Чи боротись .ставлячи на різних конячок...
Може при нацистах було б і гірше....\
Але- там могло б бути
а при сталіні - було...
Різниця як на мене - велика
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22698
З нами з: 15.01.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:37

  freeze написав:
  vano80 написав:У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?


Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, в том числе двоих в Освенциме, куда нацисты свозили ущербных инородков по их нацистским понятиям - евреев, русских, украинцев и тд.


https://www.2000.ua/specproekty_ru/rass ... iv_art.htm
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3376
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 20:40

  shapo написав:
  freeze написав:
  vano80 написав:У меня не совкофилия, у меня вопрос к тебе и твоим сторонникам, ты правда считаешь, что под нацистами было бы лучше, и украинцы получили бы свое государство?


Они забывают, что всех трёх братьев Бандеры убили нацисты, в том числе двоих в Освенциме, куда нацисты свозили ущербных инородков по их нацистским понятиям - евреев, русских, украинцев и тд.


https://www.2000.ua/specproekty_ru/rass ... iv_art.htm

Правды скорее всего мы не узнаем уже никогда
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8572
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6041604260436044
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9347)
10.05.2020 20:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.