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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 604460456046604760486049> Додано: Нед 10 тра, 2020 21:02 Ukrainian написав: zРадио написав: Ukrainian написав: Шухевич любил Украину а ты Украину не любишь

Шухевич любил Украину а ты Украину не любишь



Гитлер любил Германию, Багосора - Руанду. Твой аргумент ничтожен. Любовь - слишком эмоциональный критерий, за которым может стоять все, что угодно, и которым можно прикрыться за любое преступление Гитлер любил Германию, Багосора - Руанду. Твой аргумент ничтожен. Любовь - слишком эмоциональный критерий, за которым может стоять все, что угодно, и которым можно прикрыться за любое преступление

С молоком на подсознательном уровне пропаганду впитывал твоей вины в этом нет.

Люди у которых первый язык русский более восприимчивы к такого рода пропаганде.



Откуда тебе знать что любил гитлер ? С молоком на подсознательном уровне пропаганду впитывал твоей вины в этом нет.Люди у которых первый язык русский более восприимчивы к такого рода пропаганде.Откуда тебе знать что любил гитлер ?



Гитлер был достаточно публичным человеком. И деловым. Но шухевичи с бандерами не знали об отношении нацистов к славянам, это ведь была страшная тайна. И эти достойные люди думали что именно им дадут свободно жить и развиваться, под крылом третьего рейха. Это ведь совсем другое, что под сенью великого друга всех детей. Гитлер был достаточно публичным человеком. И деловым. Но шухевичи с бандерами не знали об отношении нацистов к славянам, это ведь была страшная тайна. И эти достойные люди думали что именно им дадут свободно жить и развиваться, под крылом третьего рейха. Это ведь совсем другое, что под сенью великого друга всех детей. vano80 Повідомлень: 1751 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:03 Sommer написав: zРадио написав: Ниже привожу динамику населения - в период сталинской Украины рост, в период войны и рейхкомиссариата - падение.

Ниже привожу динамику населения - в период сталинской Украины рост, в период войны и рейхкомиссариата - падение.



Во время Голодомора тоже рост? Ах, ну да, все по заветам рашкинской пропаганды - рост, но отрицательный. Во время Голодомора тоже рост? Ах, ну да, все по заветам рашкинской пропаганды - рост, но отрицательный.



Покажи данные, которые бы показывали падение. Я на графике вижу во время Голодомора "плато", в остальные периоды - рост. Падение - только в военный период (и период независимости, но об этом сейчас не будем).



Я даю факты (какие есть), ты - пустословишь. О чьей пропаганде будем разговаривать? )) Покажи данные, которые бы показывали падение. Я на графике вижу во время Голодомора "плато", в остальные периоды - рост. Падение - только в военный период (и период независимости, но об этом сейчас не будем).Я даю факты (какие есть), ты - пустословишь. О чьей пропаганде будем разговаривать? )) zРадио

Повідомлень: 5592 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:04 vano80 написав: budivelnik написав: Давай мухи окремо - котлети окремо

1 Я вважаю,що патріот України повинен боротись за незалежність своєї Держави від будь яких інших режимів

Тому я не засуджую

а - позицію ОУН-УПА по відношенню до СРСР

б - позицію ОУН-УПА по відношенню до гітлерівської Німеччини

в - позицію Правого Сектору до сьогоднішньої РФ

2 За те що Сталін вбив кількамільонів під час голодомору ,він не те що повине був приєднати до України Західну Україну з Буковиною , а й враховуючи вклад українців у боротьбі проти Гітлера - Сталін повинен був передати Україні ще й Ростов-Таганрог і дати можливість Україні розвиватись як окрема,незалежна Держава



А тепер по суті

Якщо СРСР борячись за втримування України в своїй орбіти -вбив кілька мільйонів Українців, в той час коли Україна,борячись за свою незалежність до 2014 року не допустила жодного політичного вбивства росіянина на своїй території..



То який режим більш людяний?

есесерівський чи український? Давай мухи окремо - котлети окремо1 Я вважаю,що патріот України повинен боротись за незалежність своєї Держави від будь яких інших режимівТому я не засуджуюа - позицію ОУН-УПА по відношенню до СРСРб - позицію ОУН-УПА по відношенню до гітлерівської Німеччинив - позицію Правого Сектору до сьогоднішньої РФ2 За те що Сталін вбив кількамільонів під час голодомору ,він не те що повине був приєднати до України Західну Україну з Буковиною , а й враховуючи вклад українців у боротьбі проти Гітлера - Сталін повинен був передати Україні ще й Ростов-Таганрог і дати можливість Україні розвиватись як окрема,незалежна ДержаваА тепер по сутіЯкщо СРСР борячись за втримування України в своїй орбіти -вбив кілька мільйонів Українців, в той час коли Україна,борячись за свою незалежність до 2014 року не допустила жодного політичного вбивства росіянина на своїй території..То який режим більш людяний?есесерівський чи український? Я правильно тебя понял, что в деле оккупации комми режимом в 39 году ты поддерживаешь сталина, убийцу украинцев?

Борьба украинцев с нацизмом включает в себя борьбу с бывшим пособником нацистов шухевичем?

Любид ли ватутин украину меньше шухевича, его заслуги в борьбе с нацизмом достойно было бы названием проспекта в столице? Я правильно тебя понял, что в деле оккупации комми режимом в 39 году ты поддерживаешь сталина, убийцу украинцев?Борьба украинцев с нацизмом включает в себя борьбу с бывшим пособником нацистов шухевичем?Любид ли ватутин украину меньше шухевича, его заслуги в борьбе с нацизмом достойно было бы названием проспекта в столице? Я не можу нікого підтримувати в 1939 по двом причинам

Перша - я 1965 року народження

Друга - мій дід по мамі на стороні ЗС СРСР наступав на Західну Україну

а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну.

Тому

Історія - це історія

Але історія показує

Що сьогоднішня Україна ,зразка 1991-2020 рік в сотні тисяч разів людяніша до мешканців України , ніж СРСР чи імперська Росія.

Тому з точки зору моралі

Краще памятники ставити тим ,чия діяльність принесла Україні менше жертв..

Жуков з Ватутіном , в Дніпрі втопили більше українців,ніж патріоти України знищили ворогів України за сотню років. Я не можу нікого підтримувати в 1939 по двом причинамПерша - я 1965 року народженняДруга - мій дід по мамі на стороні ЗС СРСР наступав на Західну Українуа дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну.ТомуІсторія - це історіяАле історія показуєЩо сьогоднішня Україна ,зразка 1991-2020 рік в сотні тисяч разів людяніша до мешканців України , ніж СРСР чи імперська Росія.Тому з точки зору мораліКраще памятники ставити тим ,чия діяльність принесла Україні менше жертв..Жуков з Ватутіном , в Дніпрі втопили більше українців,ніж патріоти України знищили ворогів України за сотню років. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:07 Re: Політичні дискусії vano80 написав: Гитлер был достаточно публичным человеком. И деловым. Но шухевичи с бандерами не знали об отношении нацистов к славянам, это ведь была страшная тайна. И эти достойные люди думали что именно им дадут свободно жить и развиваться, под крылом третьего рейха. Это ведь совсем другое, что под сенью великого друга всех детей. Гитлер был достаточно публичным человеком. И деловым. Но шухевичи с бандерами не знали об отношении нацистов к славянам, это ведь была страшная тайна. И эти достойные люди думали что именно им дадут свободно жить и развиваться, под крылом третьего рейха. Это ведь совсем другое, что под сенью великого друга всех детей.

То есть у нацистов и славян были отношения как у «великороссов»(нацисты- россияне) и «малороссов» (славяне-украинцы) ? История повторяет круг То есть у нацистов и славян были отношения как у «великороссов»(нацисты- россияне) и «малороссов» (славяне-украинцы) ? История повторяет круг "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8582 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:07 budivelnik написав: а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну.

а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну.



Защищал Западную Украину, аннексированную Польшей, от присоединения к... Украине? Как это правильно сформулировать в твоей же терминологии - лугандон своего времени? )) Защищал Западную Украину, аннексированную Польшей, от присоединения к... Украине? Как это правильно сформулировать в твоей же терминологии - лугандон своего времени? )) Востаннє редагувалось zРадио в Нед 10 тра, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5592 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:11 budivelnik написав: Тому з точки зору моралі

Краще памятники ставити тим ,чия діяльність принесла Україні менше жертв..

Жуков з Ватутіном , в Дніпрі втопили більше українців,ніж патріоти України знищили ворогів України за сотню років. Тому з точки зору мораліКраще памятники ставити тим ,чия діяльність принесла Україні менше жертв..Жуков з Ватутіном , в Дніпрі втопили більше українців,ніж патріоти України знищили ворогів України за сотню років.



Ну договаривай же. Что ватутину не надо было топить украинцев в днепре?

Почему вы все останавливаетесь на этом. Ну определитесь уже, надо было уничтожать нацистов или нет.

Ато Ну договаривай же. Что ватутину не надо было топить украинцев в днепре?Почему вы все останавливаетесь на этом. Ну определитесь уже, надо было уничтожать нацистов или нет.Ато vano80 Повідомлень: 1751 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:11 zРадио написав: Ukrainian написав: С молоком на подсознательном уровне пропаганду впитывал твоей вины в этом нет.

С молоком на подсознательном уровне пропаганду впитывал твоей вины в этом нет.



В молоке нет никаких идеологических ферментов и пропагандистских аминокислот, болван Как можно нести подобную ахинею, я не знаю!



Ukrainian написав: Люди у которых первый язык русский более восприимчивы к такого рода пропаганде. Люди у которых первый язык русский более восприимчивы к такого рода пропаганде.



Ахахах, еще одно научное изыскание форумного тролля



Ukrainian написав: Откуда тебе знать что любил гитлер ? Откуда тебе знать что любил гитлер ?



Оттуда, что он и книги писал, и на камеру записывался - факты биографии дошли до наших дней в "девственном" виде! Но откуда тебе об этом знать, правда? В молоке нет никаких идеологических ферментов и пропагандистских аминокислот, болванКак можно нести подобную ахинею, я не знаю!Ахахах, еще одно научное изыскание форумного тролляОттуда, что он и книги писал, и на камеру записывался - факты биографии дошли до наших дней в "девственном" виде! Но откуда тебе об этом знать, правда?

На тебя пропаганда русский же подействовала

З «молоком» это такое выражение; не коси под дурочку шурочка

Гитлер говорил гитлер записывал; Путин тож много чего говорит в том числе и на камеру; сперва в Крыму нас нет; а потом мы там есть

Путин = гитлер На тебя пропаганда русский же подействовалаЗ «молоком» это такое выражение; не коси под дурочку шурочкаГитлер говорил гитлер записывал; Путин тож много чего говорит в том числе и на камеру; сперва в Крыму нас нет; а потом мы там естьПутин = гитлер "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8582 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:11 zРадио написав: budivelnik написав: а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну. а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну. Защищал Западную Украину, аннексированную Польшей, от присоединения к... Украине? Как это правильно сформулировать - ордловец своего времени? )) Защищал Западную Украину, аннексированную Польшей, от присоединения к... Украине? Как это правильно сформулировать - ордловец своего времени? )) Чого тільки не придумаєш - щоб оправдати свої іудівські 30 срібляників.

Мій дід (по татові) народився в Польщі

Вчився в Польщі

Служив в Польській армії...

Що він мав робити на момент нападу СРСР на Польщу?

При цьому

есесерівці його засунули в тюрму, після приходу німців - його відправили на роботу в Німеччину, в Галле, про умови праці в німецьких бюргерів він дость добре відзивався...

Помер в тому ж селі в якому і народився в 1970 році...

В чому ти бачиш вину мого діда?

ПС

Діди між собою пересікались рідко .але коли пересікались на відміну від платних провокаторів а-ля ти - не сварились і не згадували хто окупант а хто захисник... Чого тільки не придумаєш - щоб оправдати свої іудівські 30 срібляників.Мій дід (по татові) народився в ПольщіВчився в ПольщіСлужив в Польській армії...Що він мав робити на момент нападу СРСР на Польщу?При цьомуесесерівці його засунули в тюрму, після приходу німців - його відправили на роботу в Німеччину, в Галле, про умови праці в німецьких бюргерів він дость добре відзивався...Помер в тому ж селі в якому і народився в 1970 році...В чому ти бачиш вину мого діда?ПСДіди між собою пересікались рідко .але коли пересікались на відміну від платних провокаторів а-ля ти - не сварились і не згадували хто окупант а хто захисник... Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 10 тра, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:12 Re: Політичні дискусії vano80 написав: надо было уничтожать нацистов или нет. надо было уничтожать нацистов или нет.

Надо было но не такой ценой Надо было но не такой ценой "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8582 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:13 Ukrainian написав: freeze написав: Почему-то некоторые представители низших рас вдруг сейчас видят своё будущее при нацистской Германии в радужном цвете.

Я вот тоже представитель низшей расы по-нацистски, отчётливо понимаю, что хлопнули бы моих предков вместе с предками форумчанина Ukrainian Почему-то некоторые представители низших рас вдруг сейчас видят своё будущее при нацистской Германии в радужном цвете.Я вот тоже представитель низшей расы по-нацистски, отчётливо понимаю, что хлопнули бы моих предков вместе с предками форумчанина Ukrainian

Африканцев тоже в своё время считали низшей расой; а сейчас в Америке они президентами становятся; все меняется. Африканцев тоже в своё время считали низшей расой; а сейчас в Америке они президентами становятся; все меняется.





Так вы сравниваете не сравнимые вещи - факт с предположением.



По факту ваши и мои бабушка с дедушкой жили-жили тогда, сумели родить ваших и моих пап и мам, затем появились мы. Это есть непреложный факт, иначе бы с вами сейчас не разговаривали.

А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение. Так вы сравниваете не сравнимые вещи - факт с предположением.По факту ваши и мои бабушка с дедушкой жили-жили тогда, сумели родить ваших и моих пап и мам, затем появились мы. Это есть непреложный факт, иначе бы с вами сейчас не разговаривали.А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16721 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6657 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 604460456046604760486049> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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