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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 21:02
Ukrainian написав: zРадио написав: Ukrainian написав:
Шухевич любил Украину а ты Украину не любишь
Гитлер любил Германию, Багосора - Руанду. Твой аргумент ничтожен. Любовь - слишком эмоциональный критерий, за которым может стоять все, что угодно, и которым можно прикрыться за любое преступление
С молоком на подсознательном уровне пропаганду впитывал твоей вины в этом нет.
Люди у которых первый язык русский более восприимчивы к такого рода пропаганде.
Откуда тебе знать что любил гитлер ?
Гитлер был достаточно публичным человеком. И деловым. Но шухевичи с бандерами не знали об отношении нацистов к славянам, это ведь была страшная тайна. И эти достойные люди думали что именно им дадут свободно жить и развиваться, под крылом третьего рейха. Это ведь совсем другое, что под сенью великого друга всех детей.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:03
Sommer написав: zРадио написав:
Ниже привожу динамику населения - в период сталинской Украины рост, в период войны и рейхкомиссариата - падение.
Во время Голодомора тоже рост? Ах, ну да, все по заветам рашкинской пропаганды - рост, но отрицательный.
Покажи данные, которые бы показывали падение. Я на графике вижу во время Голодомора "плато", в остальные периоды - рост. Падение - только в военный период (и период независимости, но об этом сейчас не будем).
Я даю факты (какие есть), ты - пустословишь. О чьей пропаганде будем разговаривать? ))
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:04
vano80 написав: budivelnik написав:
Давай мухи окремо - котлети окремо
1 Я вважаю,що патріот України повинен боротись за незалежність своєї Держави від будь яких інших режимів
Тому я не засуджую
а - позицію ОУН-УПА по відношенню до СРСР
б - позицію ОУН-УПА по відношенню до гітлерівської Німеччини
в - позицію Правого Сектору до сьогоднішньої РФ
2 За те що Сталін вбив кількамільонів під час голодомору ,він не те що повине був приєднати до України Західну Україну з Буковиною , а й враховуючи вклад українців у боротьбі проти Гітлера - Сталін повинен був передати Україні ще й Ростов-Таганрог і дати можливість Україні розвиватись як окрема,незалежна Держава
А тепер по суті
Якщо СРСР борячись за втримування України в своїй орбіти -вбив кілька мільйонів Українців, в той час коли Україна,борячись за свою незалежність до 2014 року не допустила жодного політичного вбивства росіянина на своїй території..
То який режим більш людяний?
есесерівський чи український?
Я правильно тебя понял, что в деле оккупации комми режимом в 39 году ты поддерживаешь сталина, убийцу украинцев?
Борьба украинцев с нацизмом включает в себя борьбу с бывшим пособником нацистов шухевичем?
Любид ли ватутин украину меньше шухевича, его заслуги в борьбе с нацизмом достойно было бы названием проспекта в столице?
Я не можу нікого підтримувати в 1939 по двом причинам
Перша - я 1965 року народження
Друга - мій дід по мамі на стороні ЗС СРСР наступав на Західну Україну
а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну.
Тому
Історія - це історія
Але історія показує
Що сьогоднішня Україна ,зразка 1991-2020 рік в сотні тисяч разів людяніша до мешканців України , ніж СРСР чи імперська Росія.
Тому з точки зору моралі
Краще памятники ставити тим ,чия діяльність принесла Україні менше жертв..
Жуков з Ватутіном , в Дніпрі втопили більше українців,ніж патріоти України знищили ворогів України за сотню років.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:07
vano80 написав:
Гитлер был достаточно публичным человеком. И деловым. Но шухевичи с бандерами не знали об отношении нацистов к славянам, это ведь была страшная тайна. И эти достойные люди думали что именно им дадут свободно жить и развиваться, под крылом третьего рейха. Это ведь совсем другое, что под сенью великого друга всех детей.
То есть у нацистов и славян были отношения как у «великороссов»(нацисты- россияне) и «малороссов» (славяне-украинцы) ? История повторяет круг
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:07
budivelnik написав:
а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну.
Защищал Западную Украину, аннексированную Польшей, от присоединения к... Украине? Как это правильно сформулировать в твоей же терминологии - лугандон своего времени? ))
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 10 тра, 2020 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:11
budivelnik написав:
Тому з точки зору моралі
Краще памятники ставити тим ,чия діяльність принесла Україні менше жертв..
Жуков з Ватутіном , в Дніпрі втопили більше українців,ніж патріоти України знищили ворогів України за сотню років.
Ну договаривай же. Что ватутину не надо было топить украинцев в днепре?
Почему вы все останавливаетесь на этом. Ну определитесь уже, надо было уничтожать нацистов или нет.
Ато
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:11
zРадио написав: Ukrainian написав:
С молоком на подсознательном уровне пропаганду впитывал твоей вины в этом нет.
В молоке нет никаких идеологических ферментов и пропагандистских аминокислот, болван
Как можно нести подобную ахинею, я не знаю!
Ukrainian написав:
Люди у которых первый язык русский более восприимчивы к такого рода пропаганде.
Ахахах, еще одно научное изыскание форумного тролля
Ukrainian написав:
Откуда тебе знать что любил гитлер ?
Оттуда, что он и книги писал, и на камеру записывался - факты биографии дошли до наших дней в "девственном" виде! Но откуда тебе об этом знать, правда?
На тебя пропаганда русский же подействовала
З «молоком» это такое выражение; не коси под дурочку шурочка
Гитлер говорил гитлер записывал; Путин тож много чего говорит в том числе и на камеру; сперва в Крыму нас нет; а потом мы там есть
Путин = гитлер
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:11
zРадио написав: budivelnik написав:
а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну.
Защищал Западную Украину, аннексированную Польшей, от присоединения к... Украине? Как это правильно сформулировать - ордловец своего времени? ))
Чого тільки не придумаєш - щоб оправдати свої іудівські 30 срібляників.
Мій дід (по татові) народився в Польщі
Вчився в Польщі
Служив в Польській армії...
Що він мав робити на момент нападу СРСР на Польщу?
При цьому
есесерівці його засунули в тюрму, після приходу німців - його відправили на роботу в Німеччину, в Галле, про умови праці в німецьких бюргерів він дость добре відзивався...
Помер в тому ж селі в якому і народився в 1970 році...
В чому ти бачиш вину мого діда?
ПС
Діди між собою пересікались рідко .але коли пересікались на відміну від платних провокаторів а-ля ти - не сварились і не згадували хто окупант а хто захисник...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 10 тра, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:12
vano80 написав:
надо было уничтожать нацистов или нет.
Надо было но не такой ценой
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:13
Ukrainian написав: freeze написав:
Почему-то некоторые представители низших рас вдруг сейчас видят своё будущее при нацистской Германии в радужном цвете.
Я вот тоже представитель низшей расы по-нацистски, отчётливо понимаю, что хлопнули бы моих предков вместе с предками форумчанина Ukrainian
Африканцев тоже в своё время считали низшей расой; а сейчас в Америке они президентами становятся; все меняется.
Так вы сравниваете не сравнимые вещи - факт с предположением.
По факту ваши и мои бабушка с дедушкой жили-жили тогда, сумели родить ваших и моих пап и мам, затем появились мы. Это есть непреложный факт, иначе бы с вами сейчас не разговаривали.
А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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