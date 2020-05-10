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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 21:14
Ukrainian написав: vano80 написав:
Гитлер был достаточно публичным человеком. И деловым. Но шухевичи с бандерами не знали об отношении нацистов к славянам, это ведь была страшная тайна. И эти достойные люди думали что именно им дадут свободно жить и развиваться, под крылом третьего рейха. Это ведь совсем другое, что под сенью великого друга всех детей.
То есть у нацистов и славян были отношения как у «великороссов»(нацисты- россияне) и «малороссов» (славяне-украинцы) ? История повторяет круг
ні, в РФ нема доктрини щодо винищення українців як нижчої раси.
Є тема "єдиного руського міра"
може Гітлер видавав українцям паспорти громадян 3го Рейха?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 10 тра, 2020 21:17, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:16
budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав:
а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну.
Защищал Западную Украину, аннексированную Польшей, от присоединения к... Украине? Как это правильно сформулировать - ордловец своего времени? ))
Чого тільки не придумаєш - щоб оправдати свої іудівські 30 срібляників.
Мій дід (по татові) народився в Польщі
Вчився в Польщі
Служив в Польській армії...
Що він мав робити на момент нападу СРСР на Польщу?
При цьому
есесерівці його засунули в тюрму, після приходу німців - його відправили на роботу в Німеччину, в Галле, про умови праці в німецьких бюргерів він дость добре відзивався...
Помер в тому ж селі в якому і народився в 1970 році...
В чому ти бачиш вину мого діда?
ПС
Діди між собою пересікались рідко .але коли пересікались на відміну від платних провокаторів а-ля ти - не сварились і не згадували хто окупант а хто захисник...
Кто я такой, чтобы судить твоего деда? Этот намеренный вброс от меня преследовал лишь одну цель - заставить тебя задуматься о непреодолимых маленьким человеком (в хорошем смысле этого выражения) обстоятельствах, которые могут поставить его по другую с тобой сторону - ты часто себе позволяешь клише с тяжелыми обвинениями в адрес украинцев, не разделяющих твои ценности!
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 10 тра, 2020 21:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:16
freeze написав:
А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение.
Чи вижили б ми - теорія мовчить
Але нащадки тих хто загинув від голоду в 1933 - навіть не теоретично - а точно на світ не зявились...
Нащадки ти ,хто загинув у Другій світовій війні - також точно не зявились...
От тепер і вирішуйте що могло бути краще?
Смерть сталіна в 1924 ( чи програш Польщі) чи совєтізація-колєктівізація-русифікація ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:18
Ukrainian написав: vano80 написав:
надо было уничтожать нацистов или нет.
Надо было но не такой ценой
У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.
Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.
А не любить тут теоретиков независимости.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:19
freeze написав: Ukrainian написав: freeze написав:
Почему-то некоторые представители низших рас вдруг сейчас видят своё будущее при нацистской Германии в радужном цвете.
Я вот тоже представитель низшей расы по-нацистски, отчётливо понимаю, что хлопнули бы моих предков вместе с предками форумчанина Ukrainian
Африканцев тоже в своё время считали низшей расой; а сейчас в Америке они президентами становятся; все меняется.
Так вы сравниваете не сравнимые вещи - факт с предположением.
По факту ваши и мои бабушка с дедушкой жили-жили тогда, сумели родить ваших и моих пап и мам, затем появились мы. Это есть непреложный факт, иначе бы с вами сейчас не разговаривали.
А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение.
Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяина
Сестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:20
zРадио написав: budivelnik написав:
Чого тільки не придумаєш - щоб оправдати свої іудівські 30 срібляників.
Мій дід (по татові) народився в Польщі
Вчився в Польщі
Служив в Польській армії...
Що він мав робити на момент нападу СРСР на Польщу?
При цьому
есесерівці його засунули в тюрму, після приходу німців - його відправили на роботу в Німеччину, в Галле, про умови праці в німецьких бюргерів він дость добре відзивався...
Помер в тому ж селі в якому і народився в 1970 році...
В чому ти бачиш вину мого діда?
ПС
Діди між собою пересікались рідко .але коли пересікались на відміну від платних провокаторів а-ля ти - не сварились і не згадували хто окупант а хто захисник...
Кто я такой, чтобы судить твоего деда? Этот намеренный вброс от меня преследовал лишь одну цель - заставить тебя задуматься о непреодолимых маленьким человеком (в хорошем смысле этого выражения) обстоятельсвах, которые могут поставить его по другую с тобой сторону
Я не засуджую маленьку людину
Я засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.
Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:23
vano80 написав: Ukrainian написав: vano80 написав:
надо было уничтожать нацистов или нет.
Надо было но не такой ценой
У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.
Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.
А не любить тут теоретиков независимости.
Отже
Альтернативна історія - відсутня
Та що присутня - показала надмірні жертви
Що далі?
Колотись,плакати,але жерти кактус в складі чергової імперії?
Чи зробити висновки(а висновки зроблені,новітня історія України проходила без жертв до 2014 року,поки педерація не вирішила,що та історія в якій Україна втрачала мільйони - для України краща)
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:25
vano80 написав: Ukrainian написав: vano80 написав:
надо было уничтожать нацистов или нет.
Надо было но не такой ценой
У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.
Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.
А не любить тут теоретиков независимости.
Могли бы как французы; но для твоих идеологов человеческая жизнь; твоя в том числе это ничто, пустое место. А ты их защищаешь
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:25
budivelnik написав: freeze написав:
А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение.
Чи вижили б ми - теорія мовчить
Але нащадки тих хто загинув від голоду в 1933 - навіть не теоретично - а точно на світ не зявились...
Нащадки ти ,хто загинув у Другій світовій війні - також точно не зявились...
От тепер і вирішуйте що могло бути краще?
Смерть сталіна в 1924 ( чи програш Польщі) чи совєтізація-колєктівізація-русифікація ?
Думаєш Троцкий був би ліпший?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:27
Ukrainian написав:
Могли бы как французы;
vano80 написав:
У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.
Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.
А не любить тут теоретиков независимости.
но для твоих идеологов человеческая жизнь; твоя в том числе это ничто, пустое место. А ты их защищаешь
можна детальніше про французів?
з поправкою на те, що Гітлер не вважав їх нижчою расою, як слов"ян
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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