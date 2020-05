Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 60456046604760486049> Додано: Нед 10 тра, 2020 21:14 Ukrainian написав: vano80 написав: Гитлер был достаточно публичным человеком. И деловым. Но шухевичи с бандерами не знали об отношении нацистов к славянам, это ведь была страшная тайна. И эти достойные люди думали что именно им дадут свободно жить и развиваться, под крылом третьего рейха. Это ведь совсем другое, что под сенью великого друга всех детей. Гитлер был достаточно публичным человеком. И деловым. Но шухевичи с бандерами не знали об отношении нацистов к славянам, это ведь была страшная тайна. И эти достойные люди думали что именно им дадут свободно жить и развиваться, под крылом третьего рейха. Это ведь совсем другое, что под сенью великого друга всех детей.

То есть у нацистов и славян были отношения как у «великороссов»(нацисты- россияне) и «малороссов» (славяне-украинцы) ? История повторяет круг То есть у нацистов и славян были отношения как у «великороссов»(нацисты- россияне) и «малороссов» (славяне-украинцы) ? История повторяет круг

ні, в РФ нема доктрини щодо винищення українців як нижчої раси.

Є тема "єдиного руського міра"



може Гітлер видавав українцям паспорти громадян 3го Рейха? ні, в РФ нема доктрини щодо винищення українців як нижчої раси.Є тема "єдиного руського міра"може Гітлер видавав українцям паспорти громадян 3го Рейха? Востаннє редагувалось flyman в Нед 10 тра, 2020 21:17, всього редагувалось 2 разів. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19122 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:16 budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну. а дід по татові - в той самий час захищав Західну Україну. Защищал Западную Украину, аннексированную Польшей, от присоединения к... Украине? Как это правильно сформулировать - ордловец своего времени? )) Защищал Западную Украину, аннексированную Польшей, от присоединения к... Украине? Как это правильно сформулировать - ордловец своего времени? )) Чого тільки не придумаєш - щоб оправдати свої іудівські 30 срібляників.

Мій дід (по татові) народився в Польщі

Вчився в Польщі

Служив в Польській армії...

Що він мав робити на момент нападу СРСР на Польщу?

При цьому

есесерівці його засунули в тюрму, після приходу німців - його відправили на роботу в Німеччину, в Галле, про умови праці в німецьких бюргерів він дость добре відзивався...

Помер в тому ж селі в якому і народився в 1970 році...

В чому ти бачиш вину мого діда?

ПС

Діди між собою пересікались рідко .але коли пересікались на відміну від платних провокаторів а-ля ти - не сварились і не згадували хто окупант а хто захисник... Чого тільки не придумаєш - щоб оправдати свої іудівські 30 срібляників.Мій дід (по татові) народився в ПольщіВчився в ПольщіСлужив в Польській армії...Що він мав робити на момент нападу СРСР на Польщу?При цьомуесесерівці його засунули в тюрму, після приходу німців - його відправили на роботу в Німеччину, в Галле, про умови праці в німецьких бюргерів він дость добре відзивався...Помер в тому ж селі в якому і народився в 1970 році...В чому ти бачиш вину мого діда?ПСДіди між собою пересікались рідко .але коли пересікались на відміну від платних провокаторів а-ля ти - не сварились і не згадували хто окупант а хто захисник...



Кто я такой, чтобы судить твоего деда? Этот намеренный вброс от меня преследовал лишь одну цель - заставить тебя задуматься о непреодолимых маленьким человеком (в хорошем смысле этого выражения) обстоятельствах, которые могут поставить его по другую с тобой сторону - ты часто себе позволяешь клише с тяжелыми обвинениями в адрес украинцев, не разделяющих твои ценности! Кто я такой, чтобы судить твоего деда? Этот намеренный вброс от меня преследовал лишь одну цель - заставить тебя задуматься о непреодолимых маленьким человеком (в хорошем смысле этого выражения) обстоятельствах, которые могут поставить его по другую с тобой сторону - ты часто себе позволяешь клише с тяжелыми обвинениями в адрес украинцев, не разделяющих твои ценности! Востаннє редагувалось zРадио в Нед 10 тра, 2020 21:18, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 5592 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:16 freeze написав: А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение. А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение. Чи вижили б ми - теорія мовчить

Але нащадки тих хто загинув від голоду в 1933 - навіть не теоретично - а точно на світ не зявились...

Нащадки ти ,хто загинув у Другій світовій війні - також точно не зявились...



От тепер і вирішуйте що могло бути краще?

Смерть сталіна в 1924 ( чи програш Польщі) чи совєтізація-колєктівізація-русифікація ? Чи вижили б ми - теорія мовчитьАле нащадки тих хто загинув від голоду в 1933 - навіть не теоретично - а точно на світ не зявились...Нащадки ти ,хто загинув у Другій світовій війні - також точно не зявились...От тепер і вирішуйте що могло бути краще?Смерть сталіна в 1924 ( чи програш Польщі) чи совєтізація-колєктівізація-русифікація ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:18 Ukrainian написав: vano80 написав: надо было уничтожать нацистов или нет. надо было уничтожать нацистов или нет.

Надо было но не такой ценой Надо было но не такой ценой



У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.

Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.

А не любить тут теоретиков независимости. У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.А не любить тут теоретиков независимости. vano80 Повідомлень: 1751 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:19 freeze написав: Ukrainian написав: freeze написав: Почему-то некоторые представители низших рас вдруг сейчас видят своё будущее при нацистской Германии в радужном цвете.

Я вот тоже представитель низшей расы по-нацистски, отчётливо понимаю, что хлопнули бы моих предков вместе с предками форумчанина Ukrainian Почему-то некоторые представители низших рас вдруг сейчас видят своё будущее при нацистской Германии в радужном цвете.Я вот тоже представитель низшей расы по-нацистски, отчётливо понимаю, что хлопнули бы моих предков вместе с предками форумчанина Ukrainian

Африканцев тоже в своё время считали низшей расой; а сейчас в Америке они президентами становятся; все меняется. Африканцев тоже в своё время считали низшей расой; а сейчас в Америке они президентами становятся; все меняется.





Так вы сравниваете не сравнимые вещи - факт с предположением.



По факту ваши и мои бабушка с дедушкой жили-жили тогда, сумели родить ваших и моих пап и мам, затем появились мы. Это есть непреложный факт, иначе бы с вами сейчас не разговаривали.

А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение. Так вы сравниваете не сравнимые вещи - факт с предположением.По факту ваши и мои бабушка с дедушкой жили-жили тогда, сумели родить ваших и моих пап и мам, затем появились мы. Это есть непреложный факт, иначе бы с вами сейчас не разговаривали.А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение.



Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяина

Сестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяинаСестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8582 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:20 zРадио написав: budivelnik написав: Чого тільки не придумаєш - щоб оправдати свої іудівські 30 срібляників.

Мій дід (по татові) народився в Польщі

Вчився в Польщі

Служив в Польській армії...

Що він мав робити на момент нападу СРСР на Польщу?

При цьому

есесерівці його засунули в тюрму, після приходу німців - його відправили на роботу в Німеччину, в Галле, про умови праці в німецьких бюргерів він дость добре відзивався...

Помер в тому ж селі в якому і народився в 1970 році...

В чому ти бачиш вину мого діда?

ПС

Діди між собою пересікались рідко .але коли пересікались на відміну від платних провокаторів а-ля ти - не сварились і не згадували хто окупант а хто захисник... Чого тільки не придумаєш - щоб оправдати свої іудівські 30 срібляників.Мій дід (по татові) народився в ПольщіВчився в ПольщіСлужив в Польській армії...Що він мав робити на момент нападу СРСР на Польщу?При цьомуесесерівці його засунули в тюрму, після приходу німців - його відправили на роботу в Німеччину, в Галле, про умови праці в німецьких бюргерів він дость добре відзивався...Помер в тому ж селі в якому і народився в 1970 році...В чому ти бачиш вину мого діда?ПСДіди між собою пересікались рідко .але коли пересікались на відміну від платних провокаторів а-ля ти - не сварились і не згадували хто окупант а хто захисник... Кто я такой, чтобы судить твоего деда? Этот намеренный вброс от меня преследовал лишь одну цель - заставить тебя задуматься о непреодолимых маленьким человеком (в хорошем смысле этого выражения) обстоятельсвах, которые могут поставить его по другую с тобой сторону Кто я такой, чтобы судить твоего деда? Этот намеренный вброс от меня преследовал лишь одну цель - заставить тебя задуматься о непреодолимых маленьким человеком (в хорошем смысле этого выражения) обстоятельсвах, которые могут поставить его по другую с тобой сторону Я не засуджую маленьку людину

Я засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.

Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог. Я не засуджую маленьку людинуЯ засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:23 vano80 написав: Ukrainian написав: vano80 написав: надо было уничтожать нацистов или нет. надо было уничтожать нацистов или нет. Надо было но не такой ценой Надо было но не такой ценой У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.

Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.

А не любить тут теоретиков независимости. У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.А не любить тут теоретиков независимости. Отже

Альтернативна історія - відсутня

Та що присутня - показала надмірні жертви

Що далі?

Колотись,плакати,але жерти кактус в складі чергової імперії?

Чи зробити висновки(а висновки зроблені,новітня історія України проходила без жертв до 2014 року,поки педерація не вирішила,що та історія в якій Україна втрачала мільйони - для України краща) ОтжеАльтернативна історія - відсутняТа що присутня - показала надмірні жертвиЩо далі?Колотись,плакати,але жерти кактус в складі чергової імперії?Чи зробити висновки(а висновки зроблені,новітня історія України проходила без жертв до 2014 року,поки педерація не вирішила,що та історія в якій Україна втрачала мільйони - для України краща) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:25 vano80 написав: Ukrainian написав: vano80 написав: надо было уничтожать нацистов или нет. надо было уничтожать нацистов или нет.

Надо было но не такой ценой Надо было но не такой ценой



У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.

Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.

А не любить тут теоретиков независимости. У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.А не любить тут теоретиков независимости.

Могли бы как французы; но для твоих идеологов человеческая жизнь; твоя в том числе это ничто, пустое место. А ты их защищаешь Могли бы как французы; но для твоих идеологов человеческая жизнь; твоя в том числе это ничто, пустое место. А ты их защищаешь "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8582 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:25 budivelnik написав: freeze написав: А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение. А вот выжили бы наши предки при существовании нацистской Украины под руководством гауляйтера Ганса, это есть просто некое теоретическое предположение. Чи вижили б ми - теорія мовчить

Але нащадки тих хто загинув від голоду в 1933 - навіть не теоретично - а точно на світ не зявились...

Нащадки ти ,хто загинув у Другій світовій війні - також точно не зявились...



От тепер і вирішуйте що могло бути краще?

Смерть сталіна в 1924 ( чи програш Польщі) чи совєтізація-колєктівізація-русифікація ? Чи вижили б ми - теорія мовчитьАле нащадки тих хто загинув від голоду в 1933 - навіть не теоретично - а точно на світ не зявились...Нащадки ти ,хто загинув у Другій світовій війні - також точно не зявились...От тепер і вирішуйте що могло бути краще?Смерть сталіна в 1924 ( чи програш Польщі) чи совєтізація-колєктівізація-русифікація ?

Думаєш Троцкий був би ліпший? Думаєш Троцкий був би ліпший? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19122 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:27 Ukrainian написав: vano80 написав:

У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.

Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.

А не любить тут теоретиков независимости. У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.А не любить тут теоретиков независимости.

Могли бы как французы; но для твоих идеологов человеческая жизнь; твоя в том числе это ничто, пустое место. А ты их защищаешь но для твоих идеологов человеческая жизнь; твоя в том числе это ничто, пустое место. А ты их защищаешь

можна детальніше про французів?

з поправкою на те, що Гітлер не вважав їх нижчою расою, як слов"ян можна детальніше про французів?з поправкою на те, що Гітлер не вважав їх нижчою расою, як слов"ян Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19122 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 60456046604760486049> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостейМодератори: ТупУм