RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6046604760486049>
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:28

  Ukrainian написав:Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяина
Сестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов


Вот вы опять сравниваете не сравнимое. Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? В период оккупации на территории Украины было убито несколько сот тысяч украинцев, евреев и тд, а как можно было больше ? Война отвлекала.
В спокойной обстановке после победы наци можно было бы подойти с немецкой пунктуальностью к приведению численности населения Украины к оптимальным показателям.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16721
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4175 раз.
Подякували: 6657 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:28

  budivelnik написав:Я не засуджую маленьку людину
Я засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.
Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог.


А кто тебе дал право врать о материальном интересе форумчан? Или тут где-то есть система выплат, и каждый может посмотреть, кто сколько заработал?

Этот пропагандистский прием и был придуман идеологами, которых ты якобы осуждаешь
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5592
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:32

[quote="4960689:budivelnik"Отже
Альтернативна історія - відсутня
Та що присутня - показала надмірні жертви
Що далі?
Колотись,плакати,але жерти кактус в складі чергової імперії?
Чи зробити висновки(а висновки зроблені,новітня історія України проходила без жертв до 2014 року,поки педерація не вирішила,що та історія в якій Україна втрачала мільйони - для України краща)[/quote]

Для начала определится по прошлому. И осудив комуняк и их приспешников, сделать то же самое по поводу нацистов. Нет ватутина - нет шухевича.
Тут напомнили соколова, я привел выдержки, из которых - в отрядах нквд чуть ли не каждый второй - предатель, бывший борец за свободу.
Не нравится? У меня для вас других украинцев нет.
И нечего елозить.
vano80
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:34

  freeze написав:Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года?
Ще раз
А як з тим,хто не народився з 1917 по 1991?
Тому що
1917-1922-війна
1933 - голодомор
1937 - чистки
1939-1945 - війна
1949-1950 - війна Корея
1986 - Чорнобиль
1979-1989 - війна Афганістан
Як рахувати цих ненароджених?
Якась дивна політика
Віртуально - припускаєте що німці могли...
а реально не хочете признати що комуністи зробили
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22708
З нами з: 15.01.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:35

  freeze написав:
  Ukrainian написав:Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяина
Сестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов


Вот вы опять сравниваете не сравнимое. Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? В период оккупации на территории Украины было убито несколько сот тысяч украинцев, евреев и тд, а как можно было больше ? Война отвлекала.
В спокойной обстановке после победы наци можно было бы подойти с немецкой пунктуальностью к приведению численности населения Украины к оптимальным показателям.

Или удачное покушение на гитлера среди своих и вуаля
Даже без этого гитлеру немного оставалось жить по состоянию здоровья
А в его окружении «гуманные» нацисты преобладали
Чехи вот тоже славяне но гитлер после аннексии части Чехии их почему-то тотально не истребил хотя мог
В истории тех времён больше вопросов чем ответов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8582
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:38

  vano80 написав:
  budivelnik написав:Отже
Альтернативна історія - відсутня
Та що присутня - показала надмірні жертви
Що далі?
Колотись,плакати,але жерти кактус в складі чергової імперії?
Чи зробити висновки(а висновки зроблені,новітня історія України проходила без жертв до 2014 року,поки педерація не вирішила,що та історія в якій Україна втрачала мільйони - для України краща)
Для начала определится по прошлому. И осудив комуняк и их приспешников, сделать то же самое по поводу нацистов. Нет ватутина - нет шухевича.
Тут напомнили соколова, я привел выдержки, из которых - в отрядах нквд чуть ли не каждый второй - предатель, бывший борец за свободу.
Не нравится? У меня для вас других украинцев нет.
И нечего елозить.
Давайте визначатись
Перше - Нацисти і комуністи розливу 1917-1945 років - два чоботи пара - крові на них десятки мільйонів
Друге - націоналісти 1933-1957 - також не ангели ,але крові на їх руках в сотні разів менше ніж в першої парочки
Третє - націоналісти 1991 і по сьогодні
а - крові на руках до 2014 нуль
б - з 2014 по 2020 - одиниці вбитих на контрольованих Україною територіях

То що порівнюєте?
десятки мільйонів чи одиниці?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22708
З нами з: 15.01.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:41

  flyman написав:
  Ukrainian написав:
  vano80 написав:
У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.
Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.
А не любить тут теоретиков независимости.

Могли бы как французы; но для твоих идеологов человеческая жизнь; твоя в том числе это ничто, пустое место. А ты их защищаешь :roll:

можна детальніше про французів?
з поправкою на те, що Гітлер не вважав їх нижчою расою, як слов"ян

Читай Суворова там все есть
Гитлер подписал договор о ненападении с славянами а славяне продавали сырье для танковых заводов нацистам
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8582
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:41

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Я не засуджую маленьку людину
Я засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.
Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог.
А кто тебе дал право врать о материальном интересе форумчан? Или тут где-то есть система выплат, и каждый может посмотреть, кто сколько заработал?
Ти форумчанами не прикривайся
Форумчани тут на відпочинку,для того щоб думками поділитись
Ольгінці(рашатудеївці) на заробітках.
Хто ділиться,а хто заробляє - видно не озброєним оком
Тому в заробітках я тільки тебе звинувачую (ще був волгарь ,але нафта впала, газпром банкротує,волгарь в запої)
Також тут є ідейні корисні ідіоти...
Для України їх наявність погано - але вони хоч не за гроші...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22708
З нами з: 15.01.09
Подякував: 170 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:53

  budivelnik написав:Хто ділиться,а хто заробляє - видно не озброєним оком


Кляче с шорами на глазах? :mrgreen: Сильно сомневаюсь
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5592
З нами з: 02.05.18
Подякував: 976 раз.
Подякували: 2126 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 21:57

  Ukrainian написав:Читай Суворова там все есть
Гитлер подписал договор о ненападении с славянами а славяне продавали сырье для танковых заводов нацистам


Какое это отношение имеет к происходившему у нас? Могли бы но сталин не дал или что? Ну не останавливайтесь, расскажите как нацисты распустили колхозы, и селяне вздохнули широко и заработали на своей земле.
vano80
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6046604760486049>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85541)
10.05.2020 22:10
EximBonus Bot (1440)
10.05.2020 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.