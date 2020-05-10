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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 21:28
Ukrainian написав:
Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяина
Сестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов
Вот вы опять сравниваете не сравнимое. Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? В период оккупации на территории Украины было убито несколько сот тысяч украинцев, евреев и тд, а как можно было больше ? Война отвлекала.
В спокойной обстановке после победы наци можно было бы подойти с немецкой пунктуальностью к приведению численности населения Украины к оптимальным показателям.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 10 тра, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:28
budivelnik написав:
Я не засуджую маленьку людину
Я засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.
Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог.
А кто тебе дал право врать о материальном интересе форумчан? Или тут где-то есть система выплат, и каждый может посмотреть, кто сколько заработал?
Этот пропагандистский прием и был придуман идеологами, которых ты якобы осуждаешь
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:32
[quote="4960689:budivelnik"Отже
Альтернативна історія - відсутня
Та що присутня - показала надмірні жертви
Що далі?
Колотись,плакати,але жерти кактус в складі чергової імперії?
Чи зробити висновки(а висновки зроблені,новітня історія України проходила без жертв до 2014 року,поки педерація не вирішила,що та історія в якій Україна втрачала мільйони - для України краща)[/quote]
Для начала определится по прошлому. И осудив комуняк и их приспешников, сделать то же самое по поводу нацистов. Нет ватутина - нет шухевича.
Тут напомнили соколова, я привел выдержки, из которых - в отрядах нквд чуть ли не каждый второй - предатель, бывший борец за свободу.
Не нравится? У меня для вас других украинцев нет.
И нечего елозить.
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vano80
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:34
freeze написав:
Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года?
Ще раз
А як з тим,хто не народився з 1917 по 1991?
Тому що
1917-1922-війна
1933 - голодомор
1937 - чистки
1939-1945 - війна
1949-1950 - війна Корея
1986 - Чорнобиль
1979-1989 - війна Афганістан
Як рахувати цих ненароджених?
Якась дивна політика
Віртуально - припускаєте що німці могли
...
а реально не хочете признати що комуністи зробили
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:35
freeze написав: Ukrainian написав:
Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяина
Сестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов
Вот вы опять сравниваете не сравнимое. Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? В период оккупации на территории Украины было убито несколько сот тысяч украинцев, евреев и тд, а как можно было больше ? Война отвлекала.
В спокойной обстановке после победы наци можно было бы подойти с немецкой пунктуальностью к приведению численности населения Украины к оптимальным показателям.
Или удачное покушение на гитлера среди своих и вуаля
Даже без этого гитлеру немного оставалось жить по состоянию здоровья
А в его окружении «гуманные» нацисты преобладали
Чехи вот тоже славяне но гитлер после аннексии части Чехии их почему-то тотально не истребил хотя мог
В истории тех времён больше вопросов чем ответов
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:38
vano80 написав: budivelnik написав:
Отже
Альтернативна історія - відсутня
Та що присутня - показала надмірні жертви
Що далі?
Колотись,плакати,але жерти кактус в складі чергової імперії?
Чи зробити висновки(а висновки зроблені,новітня історія України проходила без жертв до 2014 року,поки педерація не вирішила,що та історія в якій Україна втрачала мільйони - для України краща)
Для начала определится по прошлому. И осудив комуняк и их приспешников, сделать то же самое по поводу нацистов. Нет ватутина - нет шухевича.
Тут напомнили соколова, я привел выдержки, из которых - в отрядах нквд чуть ли не каждый второй - предатель, бывший борец за свободу.
Не нравится? У меня для вас других украинцев нет.
И нечего елозить.
Давайте визначатись
Перше - Нацисти і комуністи розливу 1917-1945 років - два чоботи пара - крові на них десятки мільйонів
Друге - націоналісти 1933-1957 - також не ангели ,але крові на їх руках в сотні разів менше ніж в першої парочки
Третє - націоналісти 1991 і по сьогодні
а - крові на руках до 2014 нуль
б - з 2014 по 2020 - одиниці вбитих на контрольованих Україною територіях
То що порівнюєте?
десятки мільйонів чи одиниці?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:41
flyman написав: Ukrainian написав:
Могли бы как французы;
vano80 написав:
У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.
Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.
А не любить тут теоретиков независимости.
но для твоих идеологов человеческая жизнь; твоя в том числе это ничто, пустое место. А ты их защищаешь
можна детальніше про французів?
з поправкою на те, що Гітлер не вважав їх нижчою расою, як слов"ян
Читай Суворова там все есть
Гитлер подписал договор о ненападении с славянами а славяне продавали сырье для танковых заводов нацистам
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:41
zРадио написав: budivelnik написав:
Я не засуджую маленьку людину
Я засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.
Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог.
А кто тебе дал право врать о материальном интересе форумчан? Или тут где-то есть система выплат, и каждый может посмотреть, кто сколько заработал?
Ти форумчанами не прикривайся
Форумчани тут на відпочинку,для того щоб думками поділитись
Ольгінці(рашатудеївці) на заробітках.
Хто ділиться,а хто заробляє - видно не озброєним оком
Тому в заробітках я тільки тебе звинувачую (ще був волгарь ,але нафта впала, газпром банкротує,волгарь в запої)
Також тут є ідейні корисні ідіоти...
Для України їх наявність погано - але вони хоч не за гроші...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:53
budivelnik написав:
Хто ділиться,а хто заробляє - видно не озброєним оком
Кляче с шорами на глазах?
Сильно сомневаюсь
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Додано: Нед 10 тра, 2020 21:57
Ukrainian написав:
Читай Суворова там все есть
Гитлер подписал договор о ненападении с славянами а славяне продавали сырье для танковых заводов нацистам
Какое это отношение имеет к происходившему у нас? Могли бы но сталин не дал или что? Ну не останавливайтесь, расскажите как нацисты распустили колхозы, и селяне вздохнули широко и заработали на своей земле.
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vano80
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