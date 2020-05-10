Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6046604760486049> Додано: Нед 10 тра, 2020 21:28 Ukrainian написав: Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяина

Сестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяинаСестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов



Вот вы опять сравниваете не сравнимое. Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? В период оккупации на территории Украины было убито несколько сот тысяч украинцев, евреев и тд, а как можно было больше ? Война отвлекала.

В спокойной обстановке после победы наци можно было бы подойти с немецкой пунктуальностью к приведению численности населения Украины к оптимальным показателям. Вот вы опять сравниваете не сравнимое. Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? В период оккупации на территории Украины было убито несколько сот тысяч украинцев, евреев и тд, а как можно было больше ? Война отвлекала.В спокойной обстановке после победы наци можно было бы подойти с немецкой пунктуальностью к приведению численности населения Украины к оптимальным показателям. Востаннє редагувалось freeze в Нед 10 тра, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16721 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6657 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:28 budivelnik написав: Я не засуджую маленьку людину

Я засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.

Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог. Я не засуджую маленьку людинуЯ засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог.



А кто тебе дал право врать о материальном интересе форумчан? Или тут где-то есть система выплат, и каждый может посмотреть, кто сколько заработал?



Этот пропагандистский прием и был придуман идеологами, которых ты якобы осуждаешь А кто тебе дал право врать о материальном интересе форумчан? Или тут где-то есть система выплат, и каждый может посмотреть, кто сколько заработал?Этот пропагандистский прием и был придуман идеологами, которых ты якобы осуждаешь zРадио

Повідомлень: 5592 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:32 [quote="4960689:budivelnik"Отже

Альтернативна історія - відсутня

Та що присутня - показала надмірні жертви

Що далі?

Колотись,плакати,але жерти кактус в складі чергової імперії?

Чи зробити висновки(а висновки зроблені,новітня історія України проходила без жертв до 2014 року,поки педерація не вирішила,що та історія в якій Україна втрачала мільйони - для України краща)[/quote]



Для начала определится по прошлому. И осудив комуняк и их приспешников, сделать то же самое по поводу нацистов. Нет ватутина - нет шухевича.

Тут напомнили соколова, я привел выдержки, из которых - в отрядах нквд чуть ли не каждый второй - предатель, бывший борец за свободу.

Не нравится? У меня для вас других украинцев нет.

И нечего елозить. vano80 Повідомлень: 1751 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:34 freeze написав: Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? Ще раз

А як з тим,хто не народився з 1917 по 1991?

Тому що

1917-1922-війна

1933 - голодомор

1937 - чистки

1939-1945 - війна

1949-1950 - війна Корея

1986 - Чорнобиль

1979-1989 - війна Афганістан

Як рахувати цих ненароджених?

Якась дивна політика

Віртуально - припускаєте що німці могли...

а реально не хочете признати що комуністи зробили Ще разА як з тим,хто не народився з 1917 по 1991?Тому що1917-1922-війна1933 - голодомор1937 - чистки1939-1945 - війна1949-1950 - війна Корея1986 - Чорнобиль1979-1989 - війна АфганістанЯк рахувати цих ненароджених?Якась дивна політикаВіртуально - припускаєте що...а реально не хочете признати що http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:35 freeze написав: Ukrainian написав: Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяина

Сестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов Ну жила же бабушка как то на оккупированой немцами Украине в то время как ее будущий муж под Сталинградом воевал а ее сестра была вывезена в Германию и работала на немецкого хозяинаСестра осталась жива ещё и компенсации от немцев получала; отношение к ней тоже было человечное, хоть она и пыталась саботировать к примеру брала раскалённый уголь в руки чтоб не работать на фашистов



Вот вы опять сравниваете не сравнимое. Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? В период оккупации на территории Украины было убито несколько сот тысяч украинцев, евреев и тд, а как можно было больше ? Война отвлекала.

В спокойной обстановке после победы наци можно было бы подойти с немецкой пунктуальностью к приведению численности населения Украины к оптимальным показателям. Вот вы опять сравниваете не сравнимое. Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? В период оккупации на территории Украины было убито несколько сот тысяч украинцев, евреев и тд, а как можно было больше ? Война отвлекала.В спокойной обстановке после победы наци можно было бы подойти с немецкой пунктуальностью к приведению численности населения Украины к оптимальным показателям.

Или удачное покушение на гитлера среди своих и вуаля

Даже без этого гитлеру немного оставалось жить по состоянию здоровья

А в его окружении «гуманные» нацисты преобладали

Чехи вот тоже славяне но гитлер после аннексии части Чехии их почему-то тотально не истребил хотя мог

В истории тех времён больше вопросов чем ответов Или удачное покушение на гитлера среди своих и вуаляДаже без этого гитлеру немного оставалось жить по состоянию здоровьяА в его окружении «гуманные» нацисты преобладалиЧехи вот тоже славяне но гитлер после аннексии части Чехии их почему-то тотально не истребил хотя могВ истории тех времён больше вопросов чем ответов "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8582 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:38 vano80 написав: budivelnik написав: Отже

Альтернативна історія - відсутня

Та що присутня - показала надмірні жертви

Що далі?

Колотись,плакати,але жерти кактус в складі чергової імперії?

Чи зробити висновки(а висновки зроблені,новітня історія України проходила без жертв до 2014 року,поки педерація не вирішила,що та історія в якій Україна втрачала мільйони - для України краща) ОтжеАльтернативна історія - відсутняТа що присутня - показала надмірні жертвиЩо далі?Колотись,плакати,але жерти кактус в складі чергової імперії?Чи зробити висновки(а висновки зроблені,новітня історія України проходила без жертв до 2014 року,поки педерація не вирішила,що та історія в якій Україна втрачала мільйони - для України краща) Для начала определится по прошлому. И осудив комуняк и их приспешников, сделать то же самое по поводу нацистов. Нет ватутина - нет шухевича.

Тут напомнили соколова, я привел выдержки, из которых - в отрядах нквд чуть ли не каждый второй - предатель, бывший борец за свободу.

Не нравится? У меня для вас других украинцев нет.

И нечего елозить. Для начала определится по прошлому. И осудив комуняк и их приспешников, сделать то же самое по поводу нацистов. Нет ватутина - нет шухевича.Тут напомнили соколова, я привел выдержки, из которых - в отрядах нквд чуть ли не каждый второй - предатель, бывший борец за свободу.Не нравится? У меня для вас других украинцев нет.И нечего елозить. Давайте визначатись

Перше - Нацисти і комуністи розливу 1917-1945 років - два чоботи пара - крові на них десятки мільйонів

Друге - націоналісти 1933-1957 - також не ангели ,але крові на їх руках в сотні разів менше ніж в першої парочки

Третє - націоналісти 1991 і по сьогодні

а - крові на руках до 2014 нуль

б - з 2014 по 2020 - одиниці вбитих на контрольованих Україною територіях



То що порівнюєте?

десятки мільйонів чи одиниці? Давайте визначатисьПерше - Нацисти і комуністи розливу 1917-1945 років - два чоботи пара - крові на них десятки мільйонівДруге - націоналісти 1933-1957 - також не ангели ,але крові на їх руках в сотні разів менше ніж в першої парочкиТретє - націоналісти 1991 і по сьогодніа - крові на руках до 2014 нульб - з 2014 по 2020 - одиниці вбитих на контрольованих Україною територіяхТо що порівнюєте?десятки мільйонів чи одиниці? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:41 flyman написав: Ukrainian написав: vano80 написав:

У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.

Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.

А не любить тут теоретиков независимости. У нас альтернативной истории, у нас есть такая, где за уничтожение нацизма уплачено миллионами.Поэтому нынешние рассказики, ах как они могли. Как могли так и сделали. Если не согласны так говорите вслух - зря народ погубили. Могли бы как нибудь полюбовно, половину в магадан, половину на фабрики в нерманию.А не любить тут теоретиков независимости.

Могли бы как французы; но для твоих идеологов человеческая жизнь; твоя в том числе это ничто, пустое место. А ты их защищаешь но для твоих идеологов человеческая жизнь; твоя в том числе это ничто, пустое место. А ты их защищаешь

можна детальніше про французів?

з поправкою на те, що Гітлер не вважав їх нижчою расою, як слов"ян можна детальніше про французів?з поправкою на те, що Гітлер не вважав їх нижчою расою, як слов"ян

Читай Суворова там все есть

Гитлер подписал договор о ненападении с славянами а славяне продавали сырье для танковых заводов нацистам Читай Суворова там все естьГитлер подписал договор о ненападении с славянами а славяне продавали сырье для танковых заводов нацистам "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8582 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:41 zРадио написав: budivelnik написав: Я не засуджую маленьку людину

Я засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.

Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог. Я не засуджую маленьку людинуЯ засуджую ідеологів ( як наприклад пуйло - ідеолог руССофашизму, чи ольгінців(симонянівців,рашатудеївців) - які за гроші псують майбутнє для маленьких людей.Тепер ти розумієш що твоя поведінка ольгінця(рашатудеївця) не показує що ти маленька людина..ти ворог. А кто тебе дал право врать о материальном интересе форумчан? Или тут где-то есть система выплат, и каждый может посмотреть, кто сколько заработал? А кто тебе дал право врать о материальном интересе форумчан? Или тут где-то есть система выплат, и каждый может посмотреть, кто сколько заработал? Ти форумчанами не прикривайся

Форумчани тут на відпочинку,для того щоб думками поділитись

Ольгінці(рашатудеївці) на заробітках.

Хто ділиться,а хто заробляє - видно не озброєним оком

Тому в заробітках я тільки тебе звинувачую (ще був волгарь ,але нафта впала, газпром банкротує,волгарь в запої)

Також тут є ідейні корисні ідіоти...

Для України їх наявність погано - але вони хоч не за гроші... Ти форумчанами не прикривайсяФорумчани тут на відпочинку,для того щоб думками поділитисьОльгінці(рашатудеївці) на заробітках.Хто ділиться,а хто заробляє - видно не озброєним окомТому в заробітках я тільки тебе звинувачую (ще був волгарь ,але нафта впала, газпром банкротує,волгарь в запої)Також тут є ідейні корисні ідіоти...Для України їх наявність погано - але вони хоч не за гроші... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22708 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:53 budivelnik написав: Хто ділиться,а хто заробляє - видно не озброєним оком

Хто ділиться,а хто заробляє - видно не озброєним оком



Кляче с шорами на глазах? Сильно сомневаюсь Кляче с шорами на глазах?Сильно сомневаюсь zРадио

Повідомлень: 5592 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 21:57 Ukrainian написав: Читай Суворова там все есть

Гитлер подписал договор о ненападении с славянами а славяне продавали сырье для танковых заводов нацистам Читай Суворова там все естьГитлер подписал договор о ненападении с славянами а славяне продавали сырье для танковых заводов нацистам



Какое это отношение имеет к происходившему у нас? Могли бы но сталин не дал или что? Ну не останавливайтесь, расскажите как нацисты распустили колхозы, и селяне вздохнули широко и заработали на своей земле. Какое это отношение имеет к происходившему у нас? Могли бы но сталин не дал или что? Ну не останавливайтесь, расскажите как нацисты распустили колхозы, и селяне вздохнули широко и заработали на своей земле. vano80 Повідомлень: 1751 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6046604760486049> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм