Додано: Нед 10 тра, 2020 23:29

unicdima написав: vano80 написав: Еще раз. В 41 году украинцы оказались (если можно так сказать) между выбором, коммунисты или нацисты.

Вы тут все юлите и никак не можете сформулировать, должны ли были украинцы отказаться от борьбы с нацизмом.

а чем борьба с нацизмом отличается от борьбы с коммунизмом?

по факту то СССР был таким же преступным фашистским государством как и гитлеровская Германия. Они же как близнецы, идеология, песни, марши, плакаты, архитектура и т.д. настолько одинаковы, что поменяй местами звезды и свастику и разницы не увидишь.

На відміну від нацизму в СРСР не було винищення українців про національному признаку

Була проголошена "класова боротьба"

Так що припиняйте.

Українці були на всіх рівнях влади. І не тільки у УРСР а й на союзному рівні.

