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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6047604860496050>
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:05

  Ukrainian написав:Читай Суворова там все есть


Мда... Читай Суворова о Второй мировой и Толкина о Средиземье. Дожились - фольк-хистори ожила. Комиксы Марвел тоже посоветуешь?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:10

  vano80 написав:
  Ukrainian написав:Читай Суворова там все есть
Гитлер подписал договор о ненападении с славянами(пакт Молотова) а славяне продавали сырье для танковых заводов нацистам(В 1940 году больше половины советского экспорта уходило в Германию. В общей сложности Гитлер получил от Сталина восемьсот с лишним тысяч тонн нефти, полтора миллиона тонн зерна, а также медь, никель, олово, молибден, вольфрам и кобальт — стратегически важные материалы, без которых бы военная промышленность Германии остановилась. Ни в одной другой стране нацисты бы этого не купили. 6 марта 1941 года посол Шуленбург передал Молотову просьбу Берлина ускорить поставки каучука и ряда цветных металлов. Молотов обещал помочь. А 10 марта сообщил послу, что обещание будет исполнено. Сталин и Молотов проводили политику умиротворения Гитлера и шли на серьезные уступки в торгово-экономических делах. Они изъявили готовность распечатать стратегические запасы зерна, чтобы удовлетворить просьбу Германии.

Весной 1941 года немцы жаловались, что цена на пшеницу и рожь для них непомерно высока. Москва скинула цену на четверть.

3 июня 1941 года особо секретным решением Политбюро разрешило «из особых запасов» дополнительно поставить в Германию тысячи тонн стратегического сырья, необходимого военной промышленности: медь, никель, олово, молибден и вольфрам. )


Какое это отношение имеет к происходившему у нас? Могли бы но сталин не дал или что? Ну не останавливайтесь, расскажите как нацисты распустили колхозы, и селяне вздохнули широко и заработали на своей земле.


Ты далёк
Смотри в скобках пояснения

Если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на нашу страну, или вермахт был бы разгромлен далеко от Москвы.
https://novayagazeta.ru/articles/2011/0 ... ya-stalinu
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 22:14

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Читай Суворова там все есть


Мда... Читай Суворова о Второй мировой и Толкина о Средиземье. Дожились - фольк-хистори ожила. Комиксы Марвел тоже посоветуешь?

В 1940 году больше половины советского экспорта уходило в Германию. В общей сложности Гитлер получил от Сталина восемьсот с лишним тысяч тонн нефти, полтора миллиона тонн зерна, а также медь, никель, олово, молибден, вольфрам и кобальт — стратегически важные материалы, без которых бы военная промышленность Германии остановилась. Ни в одной другой стране нацисты бы этого не купили. 6 марта 1941 года посол Шуленбург передал Молотову просьбу Берлина ускорить поставки каучука и ряда цветных металлов. Молотов обещал помочь. А 10 марта сообщил послу, что обещание будет исполнено. Сталин и Молотов проводили политику умиротворения Гитлера и шли на серьезные уступки в торгово-экономических делах. Они изъявили готовность распечатать стратегические запасы зерна, чтобы удовлетворить просьбу Германии.

Весной 1941 года немцы жаловались, что цена на пшеницу и рожь для них непомерно высока. Москва скинула цену на четверть.

3 июня 1941 года особо секретным решением Политбюро разрешило «из особых запасов» дополнительно поставить в Германию тысячи тонн стратегического сырья, необходимого военной промышленности: медь, никель, олово, молибден и вольфрам.
https://novayagazeta.ru/articles/2011/0 ... ya-stalinu

Суворов историю знает получше твоего
Ещё Литвиненко «ФСБ взрывает Россию»
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:00

  Ukrainian написав:
Ты далёк
Смотри в скобках пояснения

Если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на нашу страну, или вермахт был бы разгромлен далеко от Москвы.
https://novayagazeta.ru/articles/2011/0 ... ya-stalinu


Еще раз. В 41 году украинцы оказались (если можно так сказать) между выбором, коммунисты или нацисты.
Вы тут все юлите и никак не можете сформулировать, должны ли были украинцы отказаться от борьбы с нацизмом.
И все выдумывает мифическое независимое государство под проводом нациков.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:03

  freeze написав:
Вот вы опять сравниваете не сравнимое. Ваши предки по цепочке включая нас с вами после 1945 года прожили долгие десятилетия. Это нельзя сравнить с какими-то двумя годами под руководством гауляйтера, во-первых, сколько можно качественно убить человек за два года? В период оккупации на территории Украины было убито несколько сот тысяч украинцев, евреев и тд, а как можно было больше ? Война отвлекала.
В спокойной обстановке после победы наци можно было бы подойти с немецкой пунктуальностью к приведению численности населения Украины к оптимальным показателям.

Плани Гітлера про переселення на Схід навіть в Польщі накрились мідним тазом. Остарбайтерів, на "стройках комунізма" побільше було, ніж у бауерів. Механізація рабство селян навіть у відсталому Совку знищило.
Коли німці наступали, викопували трупи, коли совєти наступали, викопували трупи.
Ніколи знову - це про ці дві чуми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:13

  vano80 написав:Еще раз. В 41 году украинцы оказались (если можно так сказать) между выбором, коммунисты или нацисты.
Вы тут все юлите и никак не можете сформулировать, должны ли были украинцы отказаться от борьбы с нацизмом.
И все выдумывает мифическое независимое государство под проводом нациков.

а чем борьба с нацизмом отличается от борьбы с коммунизмом?
по факту то СССР был таким же преступным фашистским государством как и гитлеровская Германия. Они же как близнецы, идеология, песни, марши, плакаты, архитектура и т.д. настолько одинаковы, что поменяй местами звезды и свастику и разницы не увидишь.
Западная Украина всего лишь за неполных два года до 1941 нахлебалась так советского счастья, что естественно люди пошли сотрудничать с немцами. И не факт, что при немцах было бы хуже.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:18

  vano80 написав:
  Ukrainian написав:
Ты далёк
Смотри в скобках пояснения

Если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на нашу страну, или вермахт был бы разгромлен далеко от Москвы.
https://novayagazeta.ru/articles/2011/0 ... ya-stalinu


Еще раз. В 41 году украинцы оказались (если можно так сказать) между выбором, коммунисты или нацисты.
Вы тут все юлите и никак не можете сформулировать, должны ли были украинцы отказаться от борьбы с нацизмом.
И все выдумывает мифическое независимое государство под проводом нациков.

А что между коми и нациками есть разница?
Ну была б Украина в составе Германии до 90 года и что ; хуже чем при советах точно не бывает . Возможно бы и инфраструктурные объекты хоть как то развились а не как при совке.
Немцы это порядок а русский это беспорядок.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:27

  lapay написав:Коли німці наступали, викопували трупи, коли совєти наступали, викопували трупи.
Ніколи знову - це про ці дві чуми.


Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

А статистика говорит о другом - а именно, росте населения Украины весь советский период (график давал выше на несколько страниц).

И даже если это недостаточный аргумент (рост населения может быть и при высокой смертности), то со статистикой смертности с привязкой с натуральному росту уже не поспоришь - ее, увы, нет за весь 20-й век, но даже того, что есть, достаточно для выводов!

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:29

  unicdima написав:
  vano80 написав:Еще раз. В 41 году украинцы оказались (если можно так сказать) между выбором, коммунисты или нацисты.
Вы тут все юлите и никак не можете сформулировать, должны ли были украинцы отказаться от борьбы с нацизмом.
И все выдумывает мифическое независимое государство под проводом нациков.

а чем борьба с нацизмом отличается от борьбы с коммунизмом?
по факту то СССР был таким же преступным фашистским государством как и гитлеровская Германия. Они же как близнецы, идеология, песни, марши, плакаты, архитектура и т.д. настолько одинаковы, что поменяй местами звезды и свастику и разницы не увидишь.
Западная Украина всего лишь за неполных два года до 1941 нахлебалась так советского счастья, что естественно люди пошли сотрудничать с немцами. И не факт, что при немцах было бы хуже.

На відміну від нацизму в СРСР не було винищення українців про національному признаку
Була проголошена "класова боротьба"
Так що припиняйте.
Українці були на всіх рівнях влади. І не тільки у УРСР а й на союзному рівні.
Тепер розкажи про Рехкомісаріат.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:30

  zРадио написав:
  lapay написав:Коли німці наступали, викопували трупи, коли совєти наступали, викопували трупи.
Ніколи знову - це про ці дві чуми.


Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

А статистика говорит о другом - а именно, росте населения Украины весь советский период (график давал выше на несколько страниц).

И даже если это недостаточный аргумент (рост населения может быть и при высокой смертности), то со статистикой смертности с привязкой с натуральному росту уже не поспоришь - ее, увы, нет за весь 20-й век, но даже того, что есть, достаточно для выводов!

Зображення

А что при совке были методы контрацепции? Или может налог на семьи без детей забыл ? Плюс есть ложь а есть советская (русская) статистка
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