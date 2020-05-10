zРадио
Населення В'єтнама зростало навіть під американськими бомбами, а населення України зменшилось в мирні тридцяті. Ти не плутай добровільне зменшення народжуваності з вбивствами.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:36
zРадио
Населення В'єтнама зростало навіть під американськими бомбами, а населення України зменшилось в мирні тридцяті. Ти не плутай добровільне зменшення народжуваності з вбивствами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:37
Были методы контрацепции, были. Но жаль, что в твоем случае ими не воспользовались. А про советскую статистику - настолько ложная, что проигрывает в объективности твоей пропаганде, не подкрепленной вообще ничем?
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