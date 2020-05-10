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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6047604860496050
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:36

zРадио
Населення В'єтнама зростало навіть під американськими бомбами, а населення України зменшилось в мирні тридцяті. Ти не плутай добровільне зменшення народжуваності з вбивствами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:37

  Ukrainian написав:А что при совке были методы контрацепции? Или может налог на семьи без детей забыл ? Плюс есть ложь а есть советская (русская) статистка


Были методы контрацепции, были. Но жаль, что в твоем случае ими не воспользовались. А про советскую статистику - настолько ложная, что проигрывает в объективности твоей пропаганде, не подкрепленной вообще ничем? :)

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