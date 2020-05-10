zРадио
Населення В'єтнама зростало навіть під американськими бомбами, а населення України зменшилось в мирні тридцяті. Ти не плутай добровільне зменшення народжуваності з вбивствами.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:36
zРадио
Населення В'єтнама зростало навіть під американськими бомбами, а населення України зменшилось в мирні тридцяті. Ти не плутай добровільне зменшення народжуваності з вбивствами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:37
Были методы контрацепции, были. Но жаль, что в твоем случае ими не воспользовались. А про советскую статистику - настолько ложная, что проигрывает в объективности твоей пропаганде, не подкрепленной вообще ничем?
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:43
из совков сталинистов? или в гугле забаненный?
вот только не получится словоблудством обелить преступления совка, еще живы свидетели тех событий.
у меня в селе на ЗУ после войны было репрессировано 25 человек, среди них и мой отец, а двадцать человек венгерской национальности вообще пропали без вести после ареста.
и это лишь пример одного села.
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:45
а в Рейху винищували українців по національному признаку?
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:46
Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.
Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.
Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато.
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:47
никто не пытаеться обелить преступления прошлого века, но мне кажется, что сейчас более важны современные преступления, которые совершаються в Украине...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:55
Додано: Нед 10 тра, 2020 23:55
Давайте ще раз
Два періоди
1991-2013 - жодної смерті росіянина по політичним мотивам , за цей час в росії дві чеченських і один обстріл танками власної верховної ради
2013-2020 - кілька смертей на підконтрольній території ( які можна трактувати як політичновмотивовані) і тисячі смертей на не підконтрольній....
То хто робить злочини?
Ми,які захищають себе і свою Державу
Чи ті хто на танках вїхав з своїм свинним рилом?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:00
Скажем по-другому - не из пропагандистов!
Словоблудство у тебя - показывай данные, а не повествование от своего имени. И речь шла не об одном селе, не о двух, а об общестрановой статистике. А началась она вообще с вброса о том, что якобы Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер. Поэтому если кто-то здесь и "обеляет", то поганого нациста. Я же преступлений Сталина не отрицаю. Но и огульно называть его бОльшим преступником, чем Гитлер, в отличие от пропагандонов, не стану!
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:04
Не переживай, когда перейдешь в 6-й класс - узнаешь и про аналоги внутреннего террора, и про количество узников в США на население, являющееся мировым рекордом (в том числе в те годы), и про то, что к истреблению народов СССР были причастны представители всех народов СССР...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 11 тра, 2020 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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