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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6048604960506051>
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:36

zРадио
Населення В'єтнама зростало навіть під американськими бомбами, а населення України зменшилось в мирні тридцяті. Ти не плутай добровільне зменшення народжуваності з вбивствами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:37

  Ukrainian написав:А что при совке были методы контрацепции? Или может налог на семьи без детей забыл ? Плюс есть ложь а есть советская (русская) статистка


Были методы контрацепции, были. Но жаль, что в твоем случае ими не воспользовались. А про советскую статистику - настолько ложная, что проигрывает в объективности твоей пропаганде, не подкрепленной вообще ничем? :)

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:43

  zРадио написав:Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

из совков сталинистов? или в гугле забаненный?
вот только не получится словоблудством обелить преступления совка, еще живы свидетели тех событий.
у меня в селе на ЗУ после войны было репрессировано 25 человек, среди них и мой отец, а двадцать человек венгерской национальности вообще пропали без вести после ареста.
и это лишь пример одного села.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:45

  flyman написав:На відміну від нацизму в СРСР не було винищення українців про національному признаку
Була проголошена "класова боротьба"
Так що припиняйте.
Українці були на всіх рівнях влади. І не тільки у УРСР а й на союзному рівні.
Тепер розкажи про Рехкомісаріат.

а в Рейху винищували українців по національному признаку?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:46

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;

Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)...

Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.
Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.
Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:47

  unicdima написав:
  zРадио написав:Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

из совков сталинистов? или в гугле забаненный?
вот только не получится словоблудством обелить преступления совка, еще живы свидетели тех событий.
у меня в селе на ЗУ после войны было репрессировано 25 человек, среди них и мой отец, а двадцать человек венгерской национальности вообще пропали без вести после ареста.
и это лишь пример одного села.

никто не пытаеться обелить преступления прошлого века, но мне кажется, что сейчас более важны современные преступления, которые совершаються в Украине...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:55

  lapay написав:zРадио
а населення України зменшилось в мирні тридцяті.


Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ. Смотри график, или показывай хоть что-нибудь уже, опровергающее его. Потому что пока, кроме трепа, ничего нет
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 23:55

  Тракторист написав:никто не пытаеться обелить преступления прошлого века, но мне кажется, что сейчас более важны современные преступления, которые совершаються в Украине...
Давайте ще раз
Два періоди
1991-2013 - жодної смерті росіянина по політичним мотивам , за цей час в росії дві чеченських і один обстріл танками власної верховної ради
2013-2020 - кілька смертей на підконтрольній території ( які можна трактувати як політичновмотивовані) і тисячі смертей на не підконтрольній....

То хто робить злочини?
Ми,які захищають себе і свою Державу
Чи ті хто на танках вїхав з своїм свинним рилом?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:00

  unicdima написав:
  zРадио написав:Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

из совков сталинистов? или в гугле забаненный?


Скажем по-другому - не из пропагандистов!

  unicdima написав:вот только не получится словоблудством обелить преступления совка, еще живы свидетели тех событий.


Словоблудство у тебя - показывай данные, а не повествование от своего имени. И речь шла не об одном селе, не о двух, а об общестрановой статистике. А началась она вообще с вброса о том, что якобы Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер. Поэтому если кто-то здесь и "обеляет", то поганого нациста. Я же преступлений Сталина не отрицаю. Но и огульно называть его бОльшим преступником, чем Гитлер, в отличие от пропагандонов, не стану!
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:04

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;

Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)...

Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.
Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.
Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато.


Не переживай, когда перейдешь в 6-й класс - узнаешь и про аналоги внутреннего террора, и про количество узников в США на население, являющееся мировым рекордом (в том числе в те годы), и про то, что к истреблению народов СССР были причастны представители всех народов СССР...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 11 тра, 2020 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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