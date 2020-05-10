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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6048604960506051> Додано: Нед 10 тра, 2020 23:36 zРадио

Населення В'єтнама зростало навіть під американськими бомбами, а населення України зменшилось в мирні тридцяті. Ти не плутай добровільне зменшення народжуваності з вбивствами. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10400 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 23:37 Ukrainian написав: А что при совке были методы контрацепции? Или может налог на семьи без детей забыл ? Плюс есть ложь а есть советская (русская) статистка А что при совке были методы контрацепции? Или может налог на семьи без детей забыл ? Плюс есть ложь а есть советская (русская) статистка



Были методы контрацепции, были. Но жаль, что в твоем случае ими не воспользовались. А про советскую статистику - настолько ложная, что проигрывает в объективности твоей пропаганде, не подкрепленной вообще ничем?



Были методы контрацепции, были. Но жаль, что в твоем случае ими не воспользовались. А про советскую статистику - настолько ложная, что проигрывает в объективности твоей пропаганде, не подкрепленной вообще ничем? zРадио

Повідомлень: 5598 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 23:43 zРадио написав: Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

из совков сталинистов? или в гугле забаненный?

вот только не получится словоблудством обелить преступления совка, еще живы свидетели тех событий.

у меня в селе на ЗУ после войны было репрессировано 25 человек, среди них и мой отец, а двадцать человек венгерской национальности вообще пропали без вести после ареста.

и это лишь пример одного села. из совков сталинистов? или в гугле забаненный?вот только не получится словоблудством обелить преступления совка, еще живы свидетели тех событий.у меня в селе на ЗУ после войны было репрессировано 25 человек, среди них и мой отец, а двадцать человек венгерской национальности вообще пропали без вести после ареста.и это лишь пример одного села. unicdima

Повідомлень: 413 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 23:45 flyman написав: На відміну від нацизму в СРСР не було винищення українців про національному признаку

Була проголошена "класова боротьба"

Так що припиняйте.

Українці були на всіх рівнях влади. І не тільки у УРСР а й на союзному рівні.

Тепер розкажи про Рехкомісаріат. На відміну від нацизму в СРСР не було винищення українців про національному признакуБула проголошена "класова боротьба"Так що припиняйте.Українці були на всіх рівнях влади. І не тільки у УРСР а й на союзному рівні.Тепер розкажи про Рехкомісаріат.

а в Рейху винищували українців по національному признаку? а в Рейху винищували українців по національному признаку? unicdima

Повідомлень: 413 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 23:46 zРадио написав: Ukrainian написав: Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;

Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;

Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)... Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)...

Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.

Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.

Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато. Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато. andrijk777

Повідомлень: 2075 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 23:47 unicdima написав: zРадио написав: Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

из совков сталинистов? или в гугле забаненный?

вот только не получится словоблудством обелить преступления совка, еще живы свидетели тех событий.

у меня в селе на ЗУ после войны было репрессировано 25 человек, среди них и мой отец, а двадцать человек венгерской национальности вообще пропали без вести после ареста.

и это лишь пример одного села. из совков сталинистов? или в гугле забаненный?вот только не получится словоблудством обелить преступления совка, еще живы свидетели тех событий.у меня в селе на ЗУ после войны было репрессировано 25 человек, среди них и мой отец, а двадцать человек венгерской национальности вообще пропали без вести после ареста.и это лишь пример одного села.

никто не пытаеться обелить преступления прошлого века, но мне кажется, что сейчас более важны современные преступления, которые совершаються в Украине... никто не пытаеться обелить преступления прошлого века, но мне кажется, что сейчас более важны современные преступления, которые совершаються в Украине... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4605 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 726 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 23:55 lapay написав: zРадио

а населення України зменшилось в мирні тридцяті. а населення України зменшилось в мирні тридцяті.



Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ. Смотри график, или показывай хоть что-нибудь уже, опровергающее его. Потому что пока, кроме трепа, ничего нет Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ. Смотри график, или показывай хоть что-нибудь уже, опровергающее его. Потому что пока, кроме трепа, ничего нет zРадио

Повідомлень: 5598 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 10 тра, 2020 23:55 Тракторист написав: никто не пытаеться обелить преступления прошлого века, но мне кажется, что сейчас более важны современные преступления, которые совершаються в Украине... никто не пытаеться обелить преступления прошлого века, но мне кажется, что сейчас более важны современные преступления, которые совершаються в Украине... Давайте ще раз

Два періоди

1991-2013 - жодної смерті росіянина по політичним мотивам , за цей час в росії дві чеченських і один обстріл танками власної верховної ради

2013-2020 - кілька смертей на підконтрольній території ( які можна трактувати як політичновмотивовані) і тисячі смертей на не підконтрольній....



То хто робить злочини?

Ми,які захищають себе і свою Державу

Чи ті хто на танках вїхав з своїм свинним рилом? Давайте ще разДва періоди1991-2013 - жодної смерті росіянина по політичним мотивам , за цей час в росії дві чеченських і один обстріл танками власної верховної ради2013-2020 - кілька смертей на підконтрольній території ( які можна трактувати як політичновмотивовані) і тисячі смертей на не підконтрольній....То хто робить злочини?Ми,які захищають себе і свою ДержавуЧи ті хто на танках вїхав з своїм свинним рилом? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22709 З нами з: 15.01.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 00:00 unicdima написав: zРадио написав: Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

Ну конечно, если напялить гримасу по-серьезней да по-печальней, можно и не такой жути про "советскую чуму" напустить )) Только вот попросишь в ответ подкрепить фактами - и пук в лужу.

из совков сталинистов? или в гугле забаненный?

из совков сталинистов? или в гугле забаненный?



Скажем по-другому - не из пропагандистов!



unicdima написав: вот только не получится словоблудством обелить преступления совка, еще живы свидетели тех событий.

вот только не получится словоблудством обелить преступления совка, еще живы свидетели тех событий.



Словоблудство у тебя - показывай данные, а не повествование от своего имени. И речь шла не об одном селе, не о двух, а об общестрановой статистике. А началась она вообще с вброса о том, что якобы Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер. Поэтому если кто-то здесь и "обеляет", то поганого нациста. Я же преступлений Сталина не отрицаю. Но и огульно называть его бОльшим преступником, чем Гитлер, в отличие от пропагандонов, не стану! Скажем по-другому - не из пропагандистов!Словоблудство у тебя - показывай данные, а не повествование от своего имени. И речь шла не об одном селе, не о двух, а об общестрановой статистике. А началась она вообще с вброса о том, что якобы Сталин убил больше украинцев, чем Гитлер. Поэтому если кто-то здесь и "обеляет", то поганого нациста. Я же преступлений Сталина не отрицаю. Но и огульно называть его бОльшим преступником, чем Гитлер, в отличие от пропагандонов, не стану! zРадио

Повідомлень: 5598 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 00:04 andrijk777 написав: zРадио написав: Ukrainian написав: Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;

Не думаю что кому-то когда либо удавалось или удастся переплюнуть методы Сталина;

Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)... Гитлеру - удалось. А в ОУН было много адептов нацистских идей (лично Бандера был, видимо, чуть менее категоричен, раз не поддержал СС Галичина, но кто-то же сию чудную дивизию наполнил)...

Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.

Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.

Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато. Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато.



Не переживай, когда перейдешь в 6-й класс - узнаешь и про аналоги внутреннего террора, и про количество узников в США на население, являющееся мировым рекордом (в том числе в те годы), и про то, что к истреблению народов СССР были причастны представители всех народов СССР... Не переживай, когда перейдешь в 6-й класс - узнаешь и про аналоги внутреннего террора, и про количество узников в США на население, являющееся мировым рекордом (в том числе в те годы), и про то, что к истреблению народов СССР были причастны представители всех народов СССР... Востаннє редагувалось zРадио в Пон 11 тра, 2020 00:07, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5598 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6048604960506051> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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