Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6048604960506051 Додано: Пон 11 тра, 2020 00:04 Re: Політичні дискусії zРадио написав: бОльшим преступником, чем Гитлер, в отличие от пропагандонов, не стану! бОльшим преступником, чем Гитлер, в отличие от пропагандонов, не стану!

Статистика сколько немцев убил режим Гитлера и сколько жителей страны советов Сталин есть на просторах нета.

Не на полях сражений. Статистика сколько немцев убил режим Гитлера и сколько жителей страны советов Сталин есть на просторах нета.Не на полях сражений. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8586 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 00:13 zРадио написав: lapay написав: zРадио

а населення України зменшилось в мирні тридцяті. а населення України зменшилось в мирні тридцяті.



Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ. Смотри график, или показывай хоть что-нибудь уже, опровергающее его. Потому что пока, кроме трепа, ничего нет Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ. Смотри график, или показывай хоть что-нибудь уже, опровергающее его. Потому что пока, кроме трепа, ничего нет

Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41

3 млн.

Воно, звісно, зрозуміло, що борець з коричневою чумою, буде виправдовувати червону, та все ж... Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 413 млн.Воно, звісно, зрозуміло, що борець з коричневою чумою, буде виправдовувати червону, та все ж... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10400 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 00:49 lapay написав: zРадио написав: lapay написав: zРадио

а населення України зменшилось в мирні тридцяті. а населення України зменшилось в мирні тридцяті.



Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ. Смотри график, или показывай хоть что-нибудь уже, опровергающее его. Потому что пока, кроме трепа, ничего нет Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ. Смотри график, или показывай хоть что-нибудь уже, опровергающее его. Потому что пока, кроме трепа, ничего нет

Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41

3 млн.

Воно, звісно, зрозуміло, що борець з коричневою чумою, буде виправдовувати червону, та все ж... Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 413 млн.Воно, звісно, зрозуміло, що борець з коричневою чумою, буде виправдовувати червону, та все ж...



Снова вранье - почему ты и не показываешь пруф. Население Украины перед войной - 42,1 млн. Плюс манипуляция - за динамику населения 1930-1939 в ЗУ, извини, уж точно со Сталина не спросишь. Если верить горячо почитаемому тобой Вятровичу, то поляки уничтожали украинское население не менее активно, чем коммунисты - собственно, отсюда и появились радикалы в ОУН...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8 Снова вранье - почему ты и не показываешь пруф. Население Украины перед войной - 42,1 млн. Плюс манипуляция - за динамику населения 1930-1939 в ЗУ, извини, уж точно со Сталина не спросишь. Если верить горячо почитаемому тобой Вятровичу, то поляки уничтожали украинское население не менее активно, чем коммунисты - собственно, отсюда и появились радикалы в ОУН... zРадио

Повідомлень: 5598 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 01:00 flyman написав: На відміну від нацизму в СРСР не було винищення українців про національному признаку

На відміну від нацизму в СРСР не було винищення українців про національному признаку

А яка різниця по якому "признаку" знищувати людей?

Якщо тебе розстріляють через те що ти українець, ти напевне будеш щасливіший, ніж якщо тебе розстріляють через те що ти анекдот про Сталіна розказав. А яка різниця по якому "признаку" знищувати людей?Якщо тебе розстріляють через те що ти українець, ти напевне будеш щасливіший, ніж якщо тебе розстріляють через те що ти анекдот про Сталіна розказав. andrijk777

Повідомлень: 2075 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 01:09 andrijk777 написав: Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.

Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.

Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато. Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато.

Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.



Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность.

И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел Германии

https://eadaily.com/ru/news/2020/05/08/v-berline-priznali-otvetstvennost-germanii-za-prestupleniya-nacistov

Именно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.

Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете. Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность.И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел ГерманииИменно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете. Tegularius Повідомлень: 1226 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6048604960506051 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Tegularius і 8 гостейМодератори: ТупУм