Додано: Пон 11 тра, 2020 01:09

andrijk777 написав: Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.

Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.

Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато. Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато.

Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность.И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел ГерманииИменно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете.