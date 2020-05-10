Статистика сколько немцев убил режим Гитлера и сколько жителей страны советов Сталин есть на просторах нета.
Не на полях сражений.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:04
Re: Політичні дискусії
Статистика сколько немцев убил режим Гитлера и сколько жителей страны советов Сталин есть на просторах нета.
Не на полях сражений.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:13
Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41
3 млн.
Воно, звісно, зрозуміло, що борець з коричневою чумою, буде виправдовувати червону, та все ж...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 11 тра, 2020 00:49
Снова вранье - почему ты и не показываешь пруф. Население Украины перед войной - 42,1 млн. Плюс манипуляция - за динамику населения 1930-1939 в ЗУ, извини, уж точно со Сталина не спросишь. Если верить горячо почитаемому тобой Вятровичу, то поляки уничтожали украинское население не менее активно, чем коммунисты - собственно, отсюда и появились радикалы в ОУН...
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:00
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:09
Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.
Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность.
И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел Германии
Именно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.
Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете.
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:12
А кто их считал, авторы вики?
Получается, за 5 лет с 1934 по 39 население выросло на целых 4,5 млн? После страшного голодомора вдруг наступил невиданный даже в Африке бум рождаемости?
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:14
Разница огромная.
Рассказывать или нет анекдот - твоё личное решение. Если ты знаешь, что это опасно, то можешь не рассказывать.
А на то, что ты родился украинцем или евреем - ты никак повлиять не можешь.
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:28
Главное - сам пишет, что приведенная им статистка отражает динамику населения текущих украинских территорий. И все беды списывает на Сталина. Поляки ну вообще не при чем... Фамилия Пилсудского за сегодня прозвучала разве только от budivelnik в ключе - для поляков он герой. Конечно, герой, несмотря ни на что - поляки, в отличие нас, на собственную историю и память предков не мочатся...
Додано: Пон 11 тра, 2020 01:47
Додано: Пон 11 тра, 2020 02:00
Надіюсь Вам релігія теж не забороняє подивитись відео Стерненко, де він з своєї точки зору пояснює аудіозаписи прокуратури і те який він "наркобарон":
Востаннє редагувалось Кармелюк в Пон 11 тра, 2020 02:40, всього редагувалось 1 раз.
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