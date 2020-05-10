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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6049605060516052>
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:04

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:бОльшим преступником, чем Гитлер, в отличие от пропагандонов, не стану!

Статистика сколько немцев убил режим Гитлера и сколько жителей страны советов Сталин есть на просторах нета.
Не на полях сражений.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:13

  zРадио написав:
  lapay написав:zРадио
а населення України зменшилось в мирні тридцяті.


Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ. Смотри график, или показывай хоть что-нибудь уже, опровергающее его. Потому что пока, кроме трепа, ничего нет

Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41
3 млн.
Воно, звісно, зрозуміло, що борець з коричневою чумою, буде виправдовувати червону, та все ж...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 00:49

  lapay написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:zРадио
а населення України зменшилось в мирні тридцяті.


Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ. Смотри график, или показывай хоть что-нибудь уже, опровергающее его. Потому что пока, кроме трепа, ничего нет

Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41
3 млн.
Воно, звісно, зрозуміло, що борець з коричневою чумою, буде виправдовувати червону, та все ж...


Снова вранье - почему ты и не показываешь пруф. Население Украины перед войной - 42,1 млн. Плюс манипуляция - за динамику населения 1930-1939 в ЗУ, извини, уж точно со Сталина не спросишь. Если верить горячо почитаемому тобой Вятровичу, то поляки уничтожали украинское население не менее активно, чем коммунисты - собственно, отсюда и появились радикалы в ОУН...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BD%D0%B8
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:00

  flyman написав:На відміну від нацизму в СРСР не було винищення українців про національному признаку

А яка різниця по якому "признаку" знищувати людей?
Якщо тебе розстріляють через те що ти українець, ти напевне будеш щасливіший, ніж якщо тебе розстріляють через те що ти анекдот про Сталіна розказав.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:09

  andrijk777 написав:Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.
Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.
Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато.

Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.

Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность.
И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел Германии
https://eadaily.com/ru/news/2020/05/08/v-berline-priznali-otvetstvennost-germanii-za-prestupleniya-nacistov
Именно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.
Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:12

  lapay написав:Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41
3 млн.

А кто их считал, авторы вики?
Получается, за 5 лет с 1934 по 39 население выросло на целых 4,5 млн? После страшного голодомора вдруг наступил невиданный даже в Африке бум рождаемости?
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:14

  andrijk777 написав:А яка різниця по якому "признаку" знищувати людей?
Якщо тебе розстріляють через те що ти українець, ти напевне будеш щасливіший, ніж якщо тебе розстріляють через те що ти анекдот про Сталіна розказав.

Разница огромная.
Рассказывать или нет анекдот - твоё личное решение. Если ты знаешь, что это опасно, то можешь не рассказывать.
А на то, что ты родился украинцем или евреем - ты никак повлиять не можешь.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:28

  Tegularius написав:
  lapay написав:Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41
3 млн.

А кто их считал, авторы вики?
Получается, за 5 лет с 1934 по 39 население выросло на целых 4,5 млн? После страшного голодомора вдруг наступил невиданный даже в Африке бум рождаемости?


Главное - сам пишет, что приведенная им статистка отражает динамику населения текущих украинских территорий. И все беды списывает на Сталина. Поляки ну вообще не при чем... Фамилия Пилсудского за сегодня прозвучала разве только от budivelnik в ключе - для поляков он герой. Конечно, герой, несмотря ни на что - поляки, в отличие нас, на собственную историю и память предков не мочатся...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 01:47

  zРадио написав:Главное - сам пишет, что приведенная им статистка отражает динамику населения текущих украинских территорий.

У него написано "в сучасних кордонах", то есть в границах на сегодняшний день. Значит, присоединение ЗУ не должно было сильно повлиять на общее количество.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:00

  freeze написав:
Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?
Или есть какие то другие причины ?

Надіюсь Вам релігія теж не забороняє подивитись відео Стерненко, де він з своєї точки зору пояснює аудіозаписи прокуратури і те який він "наркобарон":
Востаннє редагувалось Кармелюк в Пон 11 тра, 2020 02:40, всього редагувалось 1 раз.
Кармелюк
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