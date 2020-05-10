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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6049605060516052
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:12

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого.

Почему это неоднозначная
Тиран, диктатор на чьих руках кровь миллионов убитых украинцев и сотни тысяч других народов бывшей страны советов
Надо быть открытым лицемером чтобы искать в нем что хорошее
Видишь ли современно фашистскому режиму обосновавшемуся в России последние двадцать лет выгодно преуменьшать злодеяния Советского правления; массированная пропаганда ведётся через все русскоязычные СМИ
Такие как ты их читают (не отрицай) и формируют («собственное»)мнение
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:37

  Ukrainian написав:
  Tegularius написав:Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого.

Почему это неоднозначная
Тиран, диктатор на чьих руках кровь миллионов убитых украинцев и сотни тысяч других народов бывшей страны советов

Пусть и тиран. Но во время войны его сыновья воевали на фронте, а не учились в элитных заграничных колледжах. И оставил он после себя шинель и пару сапог.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 02:39

  vano80 написав:

Тут напомнили соколова, я привел выдержки, из которых - в отрядах нквд чуть ли не каждый второй - предатель, бывший борец за свободу.
Не нравится? У меня для вас других украинцев нет.


Кажеш кожен другий борець за свободу зрадник...
Ти напевно забув, чи, не дай боже, не знав, якими методами працювало ВНК, ДПУ, ОДПУ, НКВС, НКДБ, МДБ і КДБ?
При таких методах там майже кожен мав стати зрадником... Особливо, якщо мав родину або близьких друзів, та й методи катувань (від фізичних до моральних) у цих структурах такі, що не дай боже...
Он що нинішні учні колишніх кдбістських структур зараз витворяють:
https://www.radiosvoboda.org/a/30427847.html
"Тортури до ув’язнених в окупованому Донецьку. Розповідь Станіслава Асєєва".
Можеш уявити на що були здатні їх вчителі в 1920-1950-х.?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 03:43

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.
Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.
Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато.

Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.

Індія - це колонія Британії! Єдиний приклад і той невдалий. Рівень "опонентів" на цій гілці зашкалює.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 03:47

  Tegularius написав:Именно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.
Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете.

Це тому і тільки тому що Гітлер програв, а Сталін виграв. :D
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