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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6050605160526053> Додано: Пон 11 тра, 2020 02:12 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого.

Почему это неоднозначная

Тиран, диктатор на чьих руках кровь миллионов убитых украинцев и сотни тысяч других народов бывшей страны советов

Надо быть открытым лицемером чтобы искать в нем что хорошее

Видишь ли современно фашистскому режиму обосновавшемуся в России последние двадцать лет выгодно преуменьшать злодеяния Советского правления; массированная пропаганда ведётся через все русскоязычные СМИ

Такие как ты их читают (не отрицай) и формируют («собственное»)мнение Почему это неоднозначнаяТиран, диктатор на чьих руках кровь миллионов убитых украинцев и сотни тысяч других народов бывшей страны советовНадо быть открытым лицемером чтобы искать в нем что хорошееВидишь ли современно фашистскому режиму обосновавшемуся в России последние двадцать лет выгодно преуменьшать злодеяния Советского правления; массированная пропаганда ведётся через все русскоязычные СМИТакие как ты их читают (не отрицай) и формируют («собственное»)мнение "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8588 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 02:37 Ukrainian написав: Tegularius написав: Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого.

Почему это неоднозначная

Тиран, диктатор на чьих руках кровь миллионов убитых украинцев и сотни тысяч других народов бывшей страны советов Почему это неоднозначнаяТиран, диктатор на чьих руках кровь миллионов убитых украинцев и сотни тысяч других народов бывшей страны советов

Пусть и тиран. Но во время войны его сыновья воевали на фронте, а не учились в элитных заграничных колледжах. И оставил он после себя шинель и пару сапог. Пусть и тиран. Но во время войны его сыновья воевали на фронте, а не учились в элитных заграничных колледжах. И оставил он после себя шинель и пару сапог. Tegularius Повідомлень: 1230 З нами з: 11.02.14 Подякував: 181 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 02:39 vano80 написав:



Тут напомнили соколова, я привел выдержки, из которых - в отрядах нквд чуть ли не каждый второй - предатель, бывший борец за свободу.

Не нравится? У меня для вас других украинцев нет.

Тут напомнили соколова, я привел выдержки, из которых - в отрядах нквд чуть ли не каждый второй - предатель, бывший борец за свободу.Не нравится? У меня для вас других украинцев нет.



Кажеш кожен другий борець за свободу зрадник...

Ти напевно забув, чи, не дай боже, не знав, якими методами працювало ВНК, ДПУ, ОДПУ, НКВС, НКДБ, МДБ і КДБ?

При таких методах там майже кожен мав стати зрадником... Особливо, якщо мав родину або близьких друзів, та й методи катувань (від фізичних до моральних) у цих структурах такі, що не дай боже...

Он що нинішні учні колишніх кдбістських структур зараз витворяють:

https://www.radiosvoboda.org/a/30427847.html

"Тортури до ув’язнених в окупованому Донецьку. Розповідь Станіслава Асєєва".

Можеш уявити на що були здатні їх вчителі в 1920-1950-х.? Кажеш кожен другий борець за свободу зрадник...Ти напевно забув, чи, не дай боже, не знав, якими методами працювало ВНК, ДПУ, ОДПУ, НКВС, НКДБ, МДБ і КДБ?При таких методах там майже кожен мав стати зрадником... Особливо, якщо мав родину або близьких друзів, та й методи катувань (від фізичних до моральних) у цих структурах такі, що не дай боже...Он що нинішні учні колишніх кдбістських структур зараз витворяють:"Тортури до ув’язнених в окупованому Донецьку. Розповідь Станіслава Асєєва".Можеш уявити на що були здатні їх вчителі в 1920-1950-х.? Кармелюк 1

Повідомлень: 648 З нами з: 26.08.12 Подякував: 217 раз. Подякували: 297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 03:43 Tegularius написав: andrijk777 написав: Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.

Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.

Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато. Треба бути реальним сталіністом або ідіотом щоб не бачити різниці між Гітлером і Сталіном.Гітлер знищував чужі народи - це робили тисячі правителів, завойовників, імператорів до нього.Сталін знищував свій(підконтрольний йому) народ - аналогів в історії людства я навіть не знаю. Підозрюю що вони є, я не історик, але їх точно небагато.

Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.

Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.

Індія - це колонія Британії! Єдиний приклад і той невдалий. Рівень "опонентів" на цій гілці зашкалює. Індія - це колонія Британії! Єдиний приклад і той невдалий. Рівень "опонентів" на цій гілці зашкалює. andrijk777

Повідомлень: 2077 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 03:47 Tegularius написав: Именно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.

Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете. Именно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете.

Це тому і тільки тому що Гітлер програв, а Сталін виграв. Це тому і тільки тому що Гітлер програв, а Сталін виграв. andrijk777

Повідомлень: 2077 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 07:03 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: Ну была б Украина в составе Германии до 90 года и что ; хуже чем при советах точно не бывает . Возможно бы и инфраструктурные объекты хоть как то развились а не как при совке.

Немцы это порядок а русский это беспорядок.





Приравнять фрау Меркель с Гитлером и Германию после 1945 года с фашистской Германией, это самое фееричное, что здесь написали.

А почему такая цифра у вас 1990 год ?

Я так понимаю у вас в голове идиллическая картина - Украина в составе нацистской Германии многие десятилетия, хозяева сделали хорошие дорогие, яйки, млеко, все по стандартам ЕС.

Но в 1990 году что происходит ? Приравнять фрау Меркель с Гитлером и Германию после 1945 года с фашистской Германией, это самое фееричное, что здесь написали.А почему такая цифра у вас 1990 год ?Я так понимаю у вас в голове идиллическая картина - Украина в составе нацистской Германии многие десятилетия, хозяева сделали хорошие дорогие, яйки, млеко, все по стандартам ЕС.Но в 1990 году что происходит ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16728 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6658 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 07:12 Кармелюк написав: freeze написав:

Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?

Или есть какие то другие причины ? Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?Или есть какие то другие причины ?

Надіюсь Вам релігія теж не забороняє подивитись відео Стерненко, де він з своєї точки зору пояснює аудіозаписи прокуратури і те який він "наркобарон" Надіюсь Вам релігія теж не забороняє подивитись відео Стерненко, де він з своєї точки зору пояснює аудіозаписи прокуратури і те який він "наркобарон"



То что Сирожа сейчас выдумывает, это для своих почитателей, и иногородних. Хотя даже Билецкий отлично знает про эту тему.

В Одессе же не для кого не секрет, что группы активистов крышевали магазины с курительными смесями. Это было в 2014 году также естественно как рэкет в 90-х.

И громили магазины конкурентов.

Насчёт наркобарона это перебор, обычный мелкий рэкетир, он наркотики не распространял.

Сирожа очень подробно рассказывает как и что он делал в своих разговорах с хозяевами точек курительных смесей в аудиофайлах прослушки.

Хотя сейчас срок давности в 5 лет уже истек, так что эта история с наркоточками имеет просто познавательный моральный эффект.

Да, и если что Янукович к преследованию Сирожи не при чём. Сирожу тогда преследовала уже новая прокуратура под руководством свободовца Махницкого и порошенковца Ярёмы. То что Сирожа сейчас выдумывает, это для своих почитателей, и иногородних. Хотя даже Билецкий отлично знает про эту тему.В Одессе же не для кого не секрет, что группы активистов крышевали магазины с курительными смесями. Это было в 2014 году также естественно как рэкет в 90-х.И громили магазины конкурентов.Насчёт наркобарона это перебор, обычный мелкий рэкетир, он наркотики не распространял.Сирожа очень подробно рассказывает как и что он делал в своих разговорах с хозяевами точек курительных смесей в аудиофайлах прослушки.Хотя сейчас срок давности в 5 лет уже истек, так что эта история с наркоточками имеет просто познавательный моральный эффект.Да, и если что Янукович к преследованию Сирожи не при чём. Сирожу тогда преследовала уже новая прокуратура под руководством свободовца Махницкого и порошенковца Ярёмы. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16728 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6658 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 08:12 Tegularius написав: Ukrainian написав: Tegularius написав: Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого.

Почему это неоднозначная

Тиран, диктатор на чьих руках кровь миллионов убитых украинцев и сотни тысяч других народов бывшей страны советов Почему это неоднозначнаяТиран, диктатор на чьих руках кровь миллионов убитых украинцев и сотни тысяч других народов бывшей страны советов

Пусть и тиран. Но во время войны его сыновья воевали на фронте, а не учились в элитных заграничных колледжах. И оставил он после себя шинель и пару сапог. Пусть и тиран. Но во время войны его сыновья воевали на фронте, а не учились в элитных заграничных колледжах. И оставил он после себя шинель и пару сапог. І кілька десятків розкішних дач-маєтків, які були збудовані і обслуговувались за рахунок держави.

Також мільйони безим'яних могил по всій території СРСР. Індустріалізація СРСР обійшлась вельми дорого населенню СРСР, а толку - нуль! Все одно країна розпалась. Російсько-православнмй менталітет - є ознакою дикості, відсталості і дегенерації. І кілька десятків розкішних дач-маєтків, які були збудовані і обслуговувались за рахунок держави.Також мільйони безим'яних могил по всій території СРСР. Індустріалізація СРСР обійшлась вельми дорого населенню СРСР, а толку - нуль! Все одно країна розпалась. Російсько-православнмй менталітет - є ознакою дикості, відсталості і дегенерації. Востаннє редагувалось Frant в Пон 11 тра, 2020 08:15, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21330 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1182 раз. Подякували: 2188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 08:15 freeze написав: Кармелюк написав: freeze написав:

Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?

Или есть какие то другие причины ? Религия не позволяет прослушать аудиозаписи про крышевание наркоточек Стерненко, предоставленные прокуратурой еще в 2014 году ?Или есть какие то другие причины ?

Надіюсь Вам релігія теж не забороняє подивитись відео Стерненко, де він з своєї точки зору пояснює аудіозаписи прокуратури і те який він "наркобарон" Надіюсь Вам релігія теж не забороняє подивитись відео Стерненко, де він з своєї точки зору пояснює аудіозаписи прокуратури і те який він "наркобарон"



То что Сирожа сейчас выдумывает, это для своих почитателей, и иногородних. Хотя даже Билецкий отлично знает про эту тему.

В Одессе же не для кого не секрет, что группы активистов крышевали магазины с курительными смесями. Это было в 2014 году также естественно как рэкет в 90-х.

И громили магазины конкурентов.

Насчёт наркобарона это перебор, обычный мелкий рэкетир, он наркотики не распространял.

Сирожа очень подробно рассказывает как и что он делал в своих разговорах с хозяевами точек курительных смесей в аудиофайлах прослушки.

Хотя сейчас срок давности в 5 лет уже истек, так что эта история с наркоточками имеет просто познавательный моральный эффект.

Да, и если что Янукович к преследованию Сирожи не при чём. Сирожу тогда преследовала уже новая прокуратура под руководством свободовца Махницкого и порошенковца Ярёмы. То что Сирожа сейчас выдумывает, это для своих почитателей, и иногородних. Хотя даже Билецкий отлично знает про эту тему.В Одессе же не для кого не секрет, что группы активистов крышевали магазины с курительными смесями. Это было в 2014 году также естественно как рэкет в 90-х.И громили магазины конкурентов.Насчёт наркобарона это перебор, обычный мелкий рэкетир, он наркотики не распространял.Сирожа очень подробно рассказывает как и что он делал в своих разговорах с хозяевами точек курительных смесей в аудиофайлах прослушки.Хотя сейчас срок давности в 5 лет уже истек, так что эта история с наркоточками имеет просто познавательный моральный эффект.Да, и если что Янукович к преследованию Сирожи не при чём. Сирожу тогда преследовала уже новая прокуратура под руководством свободовца Махницкого и порошенковца Ярёмы.

Вы хоть слушали те аудиозаписи? Голос вообще не похож, от слова совсем. Экспертиза так и не установила подлинность голоса. Странно, как вы все слепо и безапелляционно верите всяким кремлевским у*** типа шария и даже не слушаете/не смотрите видео опровержение, где все разложено по полочкам.

Вы наверно верите, что и малайзийский боинг сбила Украина? Вы хоть слушали те аудиозаписи? Голос вообще не похож, от слова совсем. Экспертиза так и не установила подлинность голоса. Странно, как вы все слепо и безапелляционно верите всяким кремлевским у*** типа шария и даже не слушаете/не смотрите видео опровержение, где все разложено по полочкам.Вы наверно верите, что и малайзийский боинг сбила Украина? Востаннє редагувалось Schmit в Пон 11 тра, 2020 08:24, всього редагувалось 2 разів. Schmit

Повідомлень: 1241 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 08:22 Re: Політичні дискусії Schmit написав: freeze написав: То что Сирожа сейчас выдумывает, это для своих почитателей, и иногородних. Хотя даже Билецкий отлично знает про эту тему.

В Одессе же не для кого не секрет, что группы активистов крышевали магазины с курительными смесями. Это было в 2014 году также естественно как рэкет в 90-х.

И громили магазины конкурентов.

Насчёт наркобарона это перебор, обычный мелкий рэкетир, он наркотики не распространял.

Сирожа очень подробно рассказывает как и что он делал в своих разговорах с хозяевами точек курительных смесей в аудиофайлах прослушки.

Хотя сейчас срок давности в 5 лет уже истек, так что эта история с наркоточками имеет просто познавательный моральный эффект.

Да, и если что Янукович к преследованию Сирожи не при чём. Сирожу тогда преследовала уже новая прокуратура под руководством свободовца Махницкого и порошенковца Ярёмы. То что Сирожа сейчас выдумывает, это для своих почитателей, и иногородних. Хотя даже Билецкий отлично знает про эту тему.В Одессе же не для кого не секрет, что группы активистов крышевали магазины с курительными смесями. Это было в 2014 году также естественно как рэкет в 90-х.И громили магазины конкурентов.Насчёт наркобарона это перебор, обычный мелкий рэкетир, он наркотики не распространял.Сирожа очень подробно рассказывает как и что он делал в своих разговорах с хозяевами точек курительных смесей в аудиофайлах прослушки.Хотя сейчас срок давности в 5 лет уже истек, так что эта история с наркоточками имеет просто познавательный моральный эффект.Да, и если что Янукович к преследованию Сирожи не при чём. Сирожу тогда преследовала уже новая прокуратура под руководством свободовца Махницкого и порошенковца Ярёмы.

Вы хоть слушали те аудиозаписи? Голос вообще не похож, от слова совсем. Экспертиза так и не установила подлинность голоса. Странно, как вы все слепо и безапелляционно верите всяким кремлевским у*** типа шария и даже не слушаете/не смотрите видео опровержение, где все разложено по полочкам.

Вы наверно верите, что и малайзийский боинг сбила Украина? Вы хоть слушали те аудиозаписи? Голос вообще не похож, от слова совсем. Экспертиза так и не установила подлинность голоса. Странно, как вы все слепо и безапелляционно верите всяким кремлевским у*** типа шария и даже не слушаете/не смотрите видео опровержение, где все разложено по полочкам.Вы наверно верите, что и малайзийский боинг сбила Украина?



Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами и Стерненко разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ в 2014 году. И тогда Стерненко ничего не отрицал про аудиозаписи, это потом адвокаты научили.



А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю.



Вообще выглядит одназначно проигрышно, когда знаменем отдельных политических сил пытаются сделать персонажей с тянущимся шлейфом уголовных дел. Кроме убийства в прошлом году, крышевания наркоторговли, мы еще не обсуждали уголовное дело по похищению депутата местного совета и пытками его в подвале.



"Дело касалось похищения депутата Коминтерновского районного совета Одесской области, руководителя общественной организации Сергея Щербича. Его заманили в автомобиль, когда тот попытался освободиться, начали бить по голове и туловищу, а Стерненко трижды выстрелил из травматического оружия в спину. Затем его отвезли в подвал, где пытки продолжались около 5 часов, в конце один из фигурантов сделал выстрел возле уха потерпевшего, чтобы показать свою силу и реальность намерений. "После этого Стерненко с компанией начали плоскогубцами ломать пальцы на правой руке Щербича. Насытившись угрозами, вывезли из подвального помещения и выбросили из автомобиля", - из материалов судебного дела. Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами и Стерненко разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ в 2014 году. И тогда Стерненко ничего не отрицал про аудиозаписи, это потом адвокаты научили.А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю.Вообще выглядит одназначно проигрышно, когда знаменем отдельных политических сил пытаются сделать персонажей с тянущимся шлейфом уголовных дел. Кроме убийства в прошлом году, крышевания наркоторговли, мы еще не обсуждали уголовное дело по похищению депутата местного совета и пытками его в подвале."Дело касалось похищения депутата Коминтерновского районного совета Одесской области, руководителя общественной организации Сергея Щербича. Его заманили в автомобиль, когда тот попытался освободиться, начали бить по голове и туловищу, а Стерненко трижды выстрелил из травматического оружия в спину. Затем его отвезли в подвал, где пытки продолжались около 5 часов, в конце один из фигурантов сделал выстрел возле уха потерпевшего, чтобы показать свою силу и реальность намерений. "После этого Стерненко с компанией начали плоскогубцами ломать пальцы на правой руке Щербича. Насытившись угрозами, вывезли из подвального помещения и выбросили из автомобиля", - из материалов судебного дела. Востаннє редагувалось freeze в Пон 11 тра, 2020 08:40, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16728 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6658 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6050605160526053> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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