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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6050605160526053 Додано: Пон 11 тра, 2020 08:39 Tegularius написав: lapay написав: Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41

3 млн.

Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 413 млн.

А кто их считал, авторы вики?

Получается, за 5 лет с 1934 по 39 население выросло на целых 4,5 млн? После страшного голодомора вдруг наступил невиданный даже в Африке бум рождаемости? А кто их считал, авторы вики?Получается, за 5 лет с 1934 по 39 население выросло на целых 4,5 млн? После страшного голодомора вдруг наступил невиданный даже в Африке бум рождаемости?

За чотири роки, з 1926р по 1930р, населення зросло на 3.9 млн. Рахують вчені, а не автори статті. В енциклопедії, на кожну цифру, є посилання. За чотири роки, з 1926р по 1930р, населення зросло на 3.9 млн. Рахують вчені, а не автори статті. В енциклопедії, на кожну цифру, є посилання. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10401 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 08:39 freeze написав: Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ. Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ.

Одесса под рыгоаналами была всегда, вместе со СМИ. Какой правды от них можно ждать, особенно в политизированных вопросах - не трудно догадаться. Правый сектор уже и поезд дружбы отправлял, и снегирей жрал, и бабулек распинал. Вы просто вот так во все верите, не фильтруете информацию вообще? События на Донбассе вас так ничему и не научили?



freeze написав: А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю. А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю.

Просто интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Кто же сбил эту птичку по вашему мнению? Одесса под рыгоаналами была всегда, вместе со СМИ. Какой правды от них можно ждать, особенно в политизированных вопросах - не трудно догадаться. Правый сектор уже и поезд дружбы отправлял, и снегирей жрал, и бабулек распинал. Вы просто вот так во все верите, не фильтруете информацию вообще? События на Донбассе вас так ничему и не научили?Просто интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Кто же сбил эту птичку по вашему мнению? Schmit

Повідомлень: 1241 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6050605160526053 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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