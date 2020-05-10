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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6050605160526053
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 08:39

  Tegularius написав:
  lapay написав:Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41
3 млн.

А кто их считал, авторы вики?
Получается, за 5 лет с 1934 по 39 население выросло на целых 4,5 млн? После страшного голодомора вдруг наступил невиданный даже в Африке бум рождаемости?

За чотири роки, з 1926р по 1930р, населення зросло на 3.9 млн. Рахують вчені, а не автори статті. В енциклопедії, на кожну цифру, є посилання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 08:39

  freeze написав:Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ.

Одесса под рыгоаналами была всегда, вместе со СМИ. Какой правды от них можно ждать, особенно в политизированных вопросах - не трудно догадаться. Правый сектор уже и поезд дружбы отправлял, и снегирей жрал, и бабулек распинал. Вы просто вот так во все верите, не фильтруете информацию вообще? События на Донбассе вас так ничему и не научили?

  freeze написав:А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю.

Просто интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Кто же сбил эту птичку по вашему мнению?
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