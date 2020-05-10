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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 тра, 2020 08:39
Tegularius написав: lapay написав:
Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41
3 млн.
А кто их считал, авторы вики?
Получается, за 5 лет с 1934 по 39 население выросло на целых 4,5 млн? После страшного голодомора вдруг наступил невиданный даже в Африке бум рождаемости?
За чотири роки, з 1926р по 1930р, населення зросло на 3.9 млн. Рахують вчені, а не автори статті. В енциклопедії, на кожну цифру, є посилання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 08:39
freeze написав:
Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ.
Одесса под рыгоаналами была всегда, вместе со СМИ. Какой правды от них можно ждать, особенно в политизированных вопросах - не трудно догадаться. Правый сектор уже и поезд дружбы отправлял, и снегирей жрал, и бабулек распинал. Вы просто вот так во все верите, не фильтруете информацию вообще? События на Донбассе вас так ничему и не научили?
freeze написав:
А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю.
Просто интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Кто же сбил эту птичку по вашему мнению?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 08:44
Schmit написав: freeze написав:
Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ.
Одесса под рыгоаналами была всегда, вместе со СМИ. Какой правды от них можно ждать, особенно в политизированных вопросах - не трудно догадаться. Правый сектор уже и поезд дружбы отправлял, и снегирей жрал, и бабулек распинал. Вы просто вот так во все верите, не фильтруете информацию вообще? События на Донбассе вас так ничему и не научили?
freeze написав:
А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю.
Просто интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Кто же сбил по вашему мнению?
1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.
Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо.
2/ Боинг сбил российский Бук, это знают даже дети в Украине.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 08:55
freeze написав:
1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.
Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо.
И чем все закончилось? Доказали, что Стерненко наркобарон? Есть какие-то реальные доказательства кроме шума в СМИ и фейковых записей, по которых даже экспертиза не может ничего сказать?
freeze написав:
2/ Боинг сбил российский Бук, это знают даже дети в Украине.
Ну хоть в этом вопросе наши мнения совпадают. Некоторые, даже в Украине верят в обратное.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 11 тра, 2020 08:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 08:56
Вообще смешно, выбрали в качестве знамени какого-то перца с шлейфом чисто уголовных дел от пыток людей, убийства и наркоторговли.
Как будто других более незапятнанных персонажей найти среди однодумцев просто нереально ))) Что все такие ?)))
Подскажу, возьмите хотя бы Яроша - не пытал, не воровал, никакого криминала, в отличии от Стерненко в АТО был и не бегал от мобилизации. Что с ним не так ? Грантов и денег на него не дают ?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:01
Schmit написав: freeze написав:
1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.
Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо.
И чем все закончилось? Доказали, что Стерненко наркобарон? Есть какие-то реальные доказательства кроме шума в СМИ и фейковых записей, по которых даже экспертиза не может ничего сказать?
Суд будет слушать обвинительный акт в отношении группы лиц по крышеванию наркоторговли, в частности Стерненко, уже 15 мая 2020 года.
Еще одно уголовное производство №12015160330000570 от 25.04.2015 года расследуется в отношении Стерненко и его подельника Руслана Демчука по факту совершения ими уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (похищение человека группой лиц, до 5 лет тюрьмы) и ч. 2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц, до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества).
Приморский суд Одессы будет рассматривать обвинительный акт Стерненко по этому делу 12 июня 2020 года. К статьям за похищение и разбой добавится еще и ч. 1 ст. 263 УК - незаконное ношение оружия, до 7 лет тюрьмы.
Уголовное производство № 12017160500007292 по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 296, ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия, сопряженное с сопротивлением органам правопорядка, до 7 лет тюрьмы), в процессе работы.
По поводу убийства дело также на подготовке к подозрению.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:15
freeze написав: Schmit написав: freeze написав:
1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.
Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо.
И чем все закончилось? Доказали, что Стерненко наркобарон? Есть какие-то реальные доказательства кроме шума в СМИ и фейковых записей, по которых даже экспертиза не может ничего сказать?
Суд будет слушать обвинительный акт в отношении группы лиц по крышеванию наркоторговли, в частности Стерненко, уже 15 мая 2020 года.
Еще одно уголовное производство №12015160330000570 от 25.04.2015 года расследуется в отношении Стерненко и его подельника Руслана Демчука по факту совершения ими уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (похищение человека группой лиц, до 5 лет тюрьмы) и ч. 2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц, до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества).
Приморский суд Одессы будет рассматривать обвинительный акт Стерненко по этому делу 12 июня 2020 года. К статьям за похищение и разбой добавится еще и ч. 1 ст. 263 УК - незаконное ношение оружия, до 7 лет тюрьмы.
Уголовное производство № 12017160500007292 по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 296, ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия, сопряженное с сопротивлением органам правопорядка, до 7 лет тюрьмы), в процессе работы.
По поводу убийства дело также на подготовке к подозрению.
Что ж так долго то? Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми. Дело Шеремета идет туда же.
Люди годами сидят в сизо без обвинений и никто за это ответственности не несет.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 11 тра, 2020 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:19
Schmit написав:
Что ж так долго то. Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми.
Это вы про дело беркутовцев ?
Стерненко вроде никогда не сидел в СИЗО.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:23
freeze написав: Schmit написав:
Что ж так долго то. Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми.
Это вы про дело беркутовцев ?
И их тоже. Это безобразие, что людей продержали в сизо без обвинений столько лет.
Мое мнение - прокуроры и судьи должны нести ответственность за такие случаи.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 09:35
Schmit написав: freeze написав: Schmit написав:
Что ж так долго то. Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми.
Это вы про дело беркутовцев ?
И их тоже. Это безобразие, что людей продержали в сизо без обвинений столько лет.
Мое мнение - прокуроры и судьи должны нести наказание за такие случаи.
Тут согласен полностью.
Для самых сложных и запутанных дел по тяжелым статьям - срок в СИЗО может быть до года максимум. Для других - максимум полгода. Для самых простых - украл курицу, дал кому-то по морде - два-три месяца.
Я тут как-то приводил возмущения Малюськи, министра, что в Одесском СИЗО какая-то тётушка, бухгалтер, сидит без приговора с 2014 года за хозяйственное возможное преступление. Интересно Малюська добился ее освобождения, или попиарился и забыл.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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