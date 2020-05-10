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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6051605260536054> Додано: Пон 11 тра, 2020 08:39 Tegularius написав: lapay написав: Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 41

3 млн.

Ти хоч у віку загляни, про населення України, в сучасних кордонах: 1930р 41.776 млн, 1934р 36.5 млн, 1939р 413 млн.

А кто их считал, авторы вики?

Получается, за 5 лет с 1934 по 39 население выросло на целых 4,5 млн? После страшного голодомора вдруг наступил невиданный даже в Африке бум рождаемости? А кто их считал, авторы вики?Получается, за 5 лет с 1934 по 39 население выросло на целых 4,5 млн? После страшного голодомора вдруг наступил невиданный даже в Африке бум рождаемости?

За чотири роки, з 1926р по 1930р, населення зросло на 3.9 млн. Рахують вчені, а не автори статті. В енциклопедії, на кожну цифру, є посилання. За чотири роки, з 1926р по 1930р, населення зросло на 3.9 млн. Рахують вчені, а не автори статті. В енциклопедії, на кожну цифру, є посилання. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10401 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 08:39 freeze написав: Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ. Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ.

Одесса под рыгоаналами была всегда, вместе со СМИ. Какой правды от них можно ждать, особенно в политизированных вопросах - не трудно догадаться. Правый сектор уже и поезд дружбы отправлял, и снегирей жрал, и бабулек распинал. Вы просто вот так во все верите, не фильтруете информацию вообще? События на Донбассе вас так ничему и не научили?



freeze написав: А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю. А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю.

Просто интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Кто же сбил эту птичку по вашему мнению? Одесса под рыгоаналами была всегда, вместе со СМИ. Какой правды от них можно ждать, особенно в политизированных вопросах - не трудно догадаться. Правый сектор уже и поезд дружбы отправлял, и снегирей жрал, и бабулек распинал. Вы просто вот так во все верите, не фильтруете информацию вообще? События на Донбассе вас так ничему и не научили?Просто интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Кто же сбил эту птичку по вашему мнению? Schmit

Повідомлень: 1244 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 08:44 Schmit написав: freeze написав: Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ. Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ.

Одесса под рыгоаналами была всегда, вместе со СМИ. Какой правды от них можно ждать, особенно в политизированных вопросах - не трудно догадаться. Правый сектор уже и поезд дружбы отправлял, и снегирей жрал, и бабулек распинал. Вы просто вот так во все верите, не фильтруете информацию вообще? События на Донбассе вас так ничему и не научили?



freeze написав: А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю. А причем тут малазийский Боинг к крышеванию наркоточек ? Вряд ли это связанные темы. Нельзя Боингом оправдывать наркоторговлю.

Просто интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Кто же сбил по вашему мнению? Одесса под рыгоаналами была всегда, вместе со СМИ. Какой правды от них можно ждать, особенно в политизированных вопросах - не трудно догадаться. Правый сектор уже и поезд дружбы отправлял, и снегирей жрал, и бабулек распинал. Вы просто вот так во все верите, не фильтруете информацию вообще? События на Донбассе вас так ничему и не научили?Просто интересно узнать ваше мнение по этому вопросу. Кто же сбил по вашему мнению?



1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.

Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо.

2/ Боинг сбил российский Бук, это знают даже дети в Украине. 1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо.2/ Боинг сбил российский Бук, это знают даже дети в Украине. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6659 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 08:55 freeze написав: 1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.

Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо. 1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо.

И чем все закончилось? Доказали, что Стерненко наркобарон? Есть какие-то реальные доказательства кроме шума в СМИ и фейковых записей, по которых даже экспертиза не может ничего сказать?



freeze написав: 2/ Боинг сбил российский Бук, это знают даже дети в Украине. 2/ Боинг сбил российский Бук, это знают даже дети в Украине.

Ну хоть в этом вопросе наши мнения совпадают. Некоторые, даже в Украине верят в обратное. И чем все закончилось? Доказали, что Стерненко наркобарон? Есть какие-то реальные доказательства кроме шума в СМИ и фейковых записей, по которых даже экспертиза не может ничего сказать?Ну хоть в этом вопросе наши мнения совпадают. Некоторые, даже в Украине верят в обратное. Востаннє редагувалось Schmit в Пон 11 тра, 2020 08:56, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1244 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 08:56 Вообще смешно, выбрали в качестве знамени какого-то перца с шлейфом чисто уголовных дел от пыток людей, убийства и наркоторговли.

Как будто других более незапятнанных персонажей найти среди однодумцев просто нереально ))) Что все такие ?)))

Подскажу, возьмите хотя бы Яроша - не пытал, не воровал, никакого криминала, в отличии от Стерненко в АТО был и не бегал от мобилизации. Что с ним не так ? Грантов и денег на него не дают ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6659 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:01 Schmit написав: freeze написав: 1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.

Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо. 1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо.

И чем все закончилось? Доказали, что Стерненко наркобарон? Есть какие-то реальные доказательства кроме шума в СМИ и фейковых записей, по которых даже экспертиза не может ничего сказать? И чем все закончилось? Доказали, что Стерненко наркобарон? Есть какие-то реальные доказательства кроме шума в СМИ и фейковых записей, по которых даже экспертиза не может ничего сказать?



Суд будет слушать обвинительный акт в отношении группы лиц по крышеванию наркоторговли, в частности Стерненко, уже 15 мая 2020 года.



Еще одно уголовное производство №12015160330000570 от 25.04.2015 года расследуется в отношении Стерненко и его подельника Руслана Демчука по факту совершения ими уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (похищение человека группой лиц, до 5 лет тюрьмы) и ч. 2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц, до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества).

Приморский суд Одессы будет рассматривать обвинительный акт Стерненко по этому делу 12 июня 2020 года. К статьям за похищение и разбой добавится еще и ч. 1 ст. 263 УК - незаконное ношение оружия, до 7 лет тюрьмы.



Уголовное производство № 12017160500007292 по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 296, ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия, сопряженное с сопротивлением органам правопорядка, до 7 лет тюрьмы), в процессе работы.



По поводу убийства дело также на подготовке к подозрению. Суд будет слушать обвинительный акт в отношении группы лиц по крышеванию наркоторговли, в частности Стерненко, уже 15 мая 2020 года.Еще одно уголовное производство №12015160330000570 от 25.04.2015 года расследуется в отношении Стерненко и его подельника Руслана Демчука по факту совершения ими уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (похищение человека группой лиц, до 5 лет тюрьмы) и ч. 2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц, до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества).Приморский суд Одессы будет рассматривать обвинительный акт Стерненко по этому делу 12 июня 2020 года. К статьям за похищение и разбой добавится еще и ч. 1 ст. 263 УК - незаконное ношение оружия, до 7 лет тюрьмы.Уголовное производство № 12017160500007292 по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 296, ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия, сопряженное с сопротивлением органам правопорядка, до 7 лет тюрьмы), в процессе работы.По поводу убийства дело также на подготовке к подозрению. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6659 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:15 freeze написав: Schmit написав: freeze написав: 1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.

Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо. 1/ Не оправдывайте наркоторговлю какими-то рыгами, такое чувство, что у вас детей нет.Дело Стерненко по наркоторговле вела прокуратура Порошенко, если вы обвиняете Порошенко в предвзятости, озвучьте прямо.

И чем все закончилось? Доказали, что Стерненко наркобарон? Есть какие-то реальные доказательства кроме шума в СМИ и фейковых записей, по которых даже экспертиза не может ничего сказать? И чем все закончилось? Доказали, что Стерненко наркобарон? Есть какие-то реальные доказательства кроме шума в СМИ и фейковых записей, по которых даже экспертиза не может ничего сказать?



Суд будет слушать обвинительный акт в отношении группы лиц по крышеванию наркоторговли, в частности Стерненко, уже 15 мая 2020 года.



Еще одно уголовное производство №12015160330000570 от 25.04.2015 года расследуется в отношении Стерненко и его подельника Руслана Демчука по факту совершения ими уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (похищение человека группой лиц, до 5 лет тюрьмы) и ч. 2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц, до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества).

Приморский суд Одессы будет рассматривать обвинительный акт Стерненко по этому делу 12 июня 2020 года. К статьям за похищение и разбой добавится еще и ч. 1 ст. 263 УК - незаконное ношение оружия, до 7 лет тюрьмы.



Уголовное производство № 12017160500007292 по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 296, ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия, сопряженное с сопротивлением органам правопорядка, до 7 лет тюрьмы), в процессе работы.



По поводу убийства дело также на подготовке к подозрению. Суд будет слушать обвинительный акт в отношении группы лиц по крышеванию наркоторговли, в частности Стерненко, уже 15 мая 2020 года.Еще одно уголовное производство №12015160330000570 от 25.04.2015 года расследуется в отношении Стерненко и его подельника Руслана Демчука по факту совершения ими уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (похищение человека группой лиц, до 5 лет тюрьмы) и ч. 2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный группой лиц, до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества).Приморский суд Одессы будет рассматривать обвинительный акт Стерненко по этому делу 12 июня 2020 года. К статьям за похищение и разбой добавится еще и ч. 1 ст. 263 УК - незаконное ношение оружия, до 7 лет тюрьмы.Уголовное производство № 12017160500007292 по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 296, ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия, сопряженное с сопротивлением органам правопорядка, до 7 лет тюрьмы), в процессе работы.По поводу убийства дело также на подготовке к подозрению.

Что ж так долго то? Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми. Дело Шеремета идет туда же.

Люди годами сидят в сизо без обвинений и никто за это ответственности не несет. Что ж так долго то? Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми. Дело Шеремета идет туда же.Люди годами сидят в сизо без обвинений и никто за это ответственности не несет. Востаннє редагувалось Schmit в Пон 11 тра, 2020 09:21, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 1244 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:19 Schmit написав: Что ж так долго то. Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми. Что ж так долго то. Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми.



Это вы про дело беркутовцев ?

Стерненко вроде никогда не сидел в СИЗО. Это вы про дело беркутовцев ?Стерненко вроде никогда не сидел в СИЗО. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6659 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:23 freeze написав: Schmit написав: Что ж так долго то. Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми. Что ж так долго то. Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми.



Это вы про дело беркутовцев ? Это вы про дело беркутовцев ?

И их тоже. Это безобразие, что людей продержали в сизо без обвинений столько лет.

Мое мнение - прокуроры и судьи должны нести ответственность за такие случаи. И их тоже. Это безобразие, что людей продержали в сизо без обвинений столько лет.Мое мнение - прокуроры и судьи должны нести ответственность за такие случаи. Schmit

Повідомлень: 1244 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:35 Schmit написав: freeze написав: Schmit написав: Что ж так долго то. Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми. Что ж так долго то. Если доказательств хватает, то дела быстренько разрешаются и обвиняемый закрывается. А когда у стороны обвинения все плохо, то начинают тянуть резину годами, издеваясь над людьми.



Это вы про дело беркутовцев ? Это вы про дело беркутовцев ?

И их тоже. Это безобразие, что людей продержали в сизо без обвинений столько лет.

Мое мнение - прокуроры и судьи должны нести наказание за такие случаи. И их тоже. Это безобразие, что людей продержали в сизо без обвинений столько лет.Мое мнение - прокуроры и судьи должны нести наказание за такие случаи.



Тут согласен полностью.

Для самых сложных и запутанных дел по тяжелым статьям - срок в СИЗО может быть до года максимум. Для других - максимум полгода. Для самых простых - украл курицу, дал кому-то по морде - два-три месяца.

Я тут как-то приводил возмущения Малюськи, министра, что в Одесском СИЗО какая-то тётушка, бухгалтер, сидит без приговора с 2014 года за хозяйственное возможное преступление. Интересно Малюська добился ее освобождения, или попиарился и забыл. Тут согласен полностью.Для самых сложных и запутанных дел по тяжелым статьям - срок в СИЗО может быть до года максимум. Для других - максимум полгода. Для самых простых - украл курицу, дал кому-то по морде - два-три месяца.Я тут как-то приводил возмущения Малюськи, министра, что в Одесском СИЗО какая-то тётушка, бухгалтер, сидит без приговора с 2014 года за хозяйственное возможное преступление. Интересно Малюська добился ее освобождения, или попиарился и забыл. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6659 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6051605260536054> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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