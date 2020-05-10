Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.
Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность. И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел Германии https://eadaily.com/ru/news/2020/05/08/v-berline-priznali-otvetstvennost-germanii-za-prestupleniya-nacistov Именно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина. Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете.
ого, та тут целый ряд лживых совков-сталинистов нарисовался. И чем СССР отличался от гитлеровской Германии? Этнические чистки и преследование по национальному признаку в СССР были широко распространены, миллионы подверглись депортациям, в результате чего погибли сотни тысяч, сотни тысяч приговорены к расстрелам по "национальным" операциям. Всю вторую половину 30-х СССР организовывал военные провокации, начинал войны и оккупировал соседние государства. Это Хасан, Халхин-Гол(да-да, именно СССР был организатором провокаций, а не Япония как втирала нам советская пропаганда), это совместное с гитлеровцами нападение на Польшу, это нападение на Финляндию, это оккупация Бессарабии и Буковины, это оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, это участие советских войск в гражданской войне в Испании. Согласно признакам фашизма СССР был фашистским государством, равно как и сегодняшняя Россия, просто совку повезло оказаться на стороне победителей.
По делу Шеремета инсайдят, что всё для подозреваемых будет хорошо. Обо всем договорились, когда голосовали за продажу земли, то Петро Алексеевич якобы выдвинул девять требований, при выполнении которых фракция ЕС поддержит зелёных по этому вопросу, и из офиса президента дали своё согласие. Так что скорее всего помурыжат для вида до июня и выпустят.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
unicdima написав:ого, та тут целый ряд лживых совков-сталинистов нарисовался. И чем СССР отличался от гитлеровской Германии? Этнические чистки и преследование по национальному признаку в СССР были широко распространены, миллионы подверглись депортациям, в результате чего погибли сотни тысяч, сотни тысяч приговорены к расстрелам по "национальным" операциям. Всю вторую половину 30-х СССР организовывал военные провокации, начинал войны и оккупировал соседние государства. Это Хасан, Халхин-Гол(да-да, именно СССР был организатором провокаций, а не Япония как втирала нам советская пропаганда), это совместное с гитлеровцами нападение на Польшу, это нападение на Финляндию, это оккупация Бессарабии и Буковины, это оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, это участие советских войск в гражданской войне в Испании. Согласно признакам фашизма СССР был фашистским государством, равно как и сегодняшняя Россия, просто совку повезло оказаться на стороне победителей.
1) Назовите хоть один сталинский лагерь аналогичный Освенциму где прибывающий транспорт сразу шёл в газовые камеры 2) СССР единственный на государственном уровне откликнулся на просьбы республиканцев о помощи в то время как Франция и Англия её проигнорировали. На стороне Франко были итальянцы и люфтваффе 3)Японцы с 1936г, оказывается, не начали экспансию в Китай. 4) Фашизм был присущ Италии, в Германии был нацизм. Когда вы что-то приписываете СССР и России то кого имеете ввиду? И нынешняя Латвия у какому режиму относится вместе с Украиной Порошенко, а теперь Зеленского?