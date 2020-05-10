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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6051605260536054 Додано: Пон 11 тра, 2020 09:47 Tegularius написав: Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.



Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность.

И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел Германии

https://eadaily.com/ru/news/2020/05/08/v-berline-priznali-otvetstvennost-germanii-za-prestupleniya-nacistov

Именно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.

Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете. Очень плохо знаете историю, значит. Политические репрессии были во многих странах. Даже в странах запада в те же годы были репрессии против коммунистов и им сочувствующих. Не было расстрелов и гулагов, но многих посадили в тюрьмы, еще большее число лишили работы и средств к существованию. Голодоморы тоже были. Например, в 1942-43 в Британской Индии от голода погибло более 5 млн. человек.Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность.И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел ГерманииИменно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете.

ого, та тут целый ряд лживых совков-сталинистов нарисовался.

И чем СССР отличался от гитлеровской Германии?

Этнические чистки и преследование по национальному признаку в СССР были широко распространены, миллионы подверглись депортациям, в результате чего погибли сотни тысяч, сотни тысяч приговорены к расстрелам по "национальным" операциям.

Всю вторую половину 30-х СССР организовывал военные провокации, начинал войны и оккупировал соседние государства. Это Хасан, Халхин-Гол(да-да, именно СССР был организатором провокаций, а не Япония как втирала нам советская пропаганда), это совместное с гитлеровцами нападение на Польшу, это нападение на Финляндию, это оккупация Бессарабии и Буковины, это оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, это участие советских войск в гражданской войне в Испании.

Согласно признакам фашизма СССР был фашистским государством, равно как и сегодняшняя Россия, просто совку повезло оказаться на стороне победителей. ого, та тут целый ряд лживых совков-сталинистов нарисовался.И чем СССР отличался от гитлеровской Германии?Этнические чистки и преследование по национальному признаку в СССР были широко распространены, миллионы подверглись депортациям, в результате чего погибли сотни тысяч, сотни тысяч приговорены к расстрелам по "национальным" операциям.Всю вторую половину 30-х СССР организовывал военные провокации, начинал войны и оккупировал соседние государства. Это Хасан, Халхин-Гол(да-да, именно СССР был организатором провокаций, а не Япония как втирала нам советская пропаганда), это совместное с гитлеровцами нападение на Польшу, это нападение на Финляндию, это оккупация Бессарабии и Буковины, это оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, это участие советских войск в гражданской войне в Испании.Согласно признакам фашизма СССР был фашистским государством, равно как и сегодняшняя Россия, просто совку повезло оказаться на стороне победителей. unicdima

Повідомлень: 415 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:49 По делу Шеремета инсайдят, что всё для подозреваемых будет хорошо. Обо всем договорились, когда голосовали за продажу земли, то Петро Алексеевич якобы выдвинул девять требований, при выполнении которых фракция ЕС поддержит зелёных по этому вопросу, и из офиса президента дали своё согласие.

Так что скорее всего помурыжат для вида до июня и выпустят. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6659 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 09:56 freeze написав: Это вы про дело беркутовцев ?

Стерненко вроде никогда не сидел в СИЗО. Это вы про дело беркутовцев ?Стерненко вроде никогда не сидел в СИЗО.

Ну Порошенко сделал все, чтобы затянуть это дело, а основным виновникам расстрелов дать возможность убежать в Россию, а своим сторонникам лохам тянули спектакль по "расследованию". Ну Порошенко сделал все, чтобы затянуть это дело, а основным виновникам расстрелов дать возможность убежать в Россию, а своим сторонникам лохам тянули спектакль по "расследованию". unicdima

Повідомлень: 415 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 10:03 unicdima написав: freeze написав: Это вы про дело беркутовцев ?

Стерненко вроде никогда не сидел в СИЗО. Это вы про дело беркутовцев ?Стерненко вроде никогда не сидел в СИЗО.

Ну Порошенко сделал все, чтобы затянуть это дело, а основным виновникам расстрелов дать возможность убежать в Россию, а своим сторонникам лохам тянули спектакль по "расследованию". Ну Порошенко сделал все, чтобы затянуть это дело, а основным виновникам расстрелов дать возможность убежать в Россию, а своим сторонникам лохам тянули спектакль по "расследованию".



Да, с Садовником как-то странно получилось. Основного обвиняемого в массовых убийствах под домашний арест, и исчез, и погранцы не заметили. Странная история. Да, с Садовником как-то странно получилось. Основного обвиняемого в массовых убийствах под домашний арест, и исчез, и погранцы не заметили. Странная история. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16738 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6659 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 10:06 unicdima написав: ого, та тут целый ряд лживых совков-сталинистов нарисовался.

И чем СССР отличался от гитлеровской Германии?

Этнические чистки и преследование по национальному признаку в СССР были широко распространены, миллионы подверглись депортациям, в результате чего погибли сотни тысяч, сотни тысяч приговорены к расстрелам по "национальным" операциям.

Всю вторую половину 30-х СССР организовывал военные провокации, начинал войны и оккупировал соседние государства. Это Хасан, Халхин-Гол(да-да, именно СССР был организатором провокаций, а не Япония как втирала нам советская пропаганда), это совместное с гитлеровцами нападение на Польшу, это нападение на Финляндию, это оккупация Бессарабии и Буковины, это оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, это участие советских войск в гражданской войне в Испании.

Согласно признакам фашизма СССР был фашистским государством, равно как и сегодняшняя Россия, просто совку повезло оказаться на стороне победителей. ого, та тут целый ряд лживых совков-сталинистов нарисовался.И чем СССР отличался от гитлеровской Германии?Этнические чистки и преследование по национальному признаку в СССР были широко распространены, миллионы подверглись депортациям, в результате чего погибли сотни тысяч, сотни тысяч приговорены к расстрелам по "национальным" операциям.Всю вторую половину 30-х СССР организовывал военные провокации, начинал войны и оккупировал соседние государства. Это Хасан, Халхин-Гол(да-да, именно СССР был организатором провокаций, а не Япония как втирала нам советская пропаганда), это совместное с гитлеровцами нападение на Польшу, это нападение на Финляндию, это оккупация Бессарабии и Буковины, это оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, это участие советских войск в гражданской войне в Испании.Согласно признакам фашизма СССР был фашистским государством, равно как и сегодняшняя Россия, просто совку повезло оказаться на стороне победителей.

1) Назовите хоть один сталинский лагерь аналогичный Освенциму где прибывающий транспорт сразу шёл в газовые камеры

2) СССР единственный на государственном уровне откликнулся на просьбы республиканцев о помощи в то время как Франция и Англия её проигнорировали. На стороне Франко были итальянцы и люфтваффе

3)Японцы с 1936г, оказывается, не начали экспансию в Китай.

4) Фашизм был присущ Италии, в Германии был нацизм.

Когда вы что-то приписываете СССР и России то кого имеете ввиду?

И нынешняя Латвия у какому режиму относится вместе с Украиной Порошенко, а теперь Зеленского? 1) Назовите хоть один сталинский лагерь аналогичный Освенциму где прибывающий транспорт сразу шёл в газовые камеры2) СССР единственный на государственном уровне откликнулся на просьбы республиканцев о помощи в то время как Франция и Англия её проигнорировали. На стороне Франко были итальянцы и люфтваффе3)Японцы с 1936г, оказывается, не начали экспансию в Китай.4) Фашизм был присущ Италии, в Германии был нацизм.Когда вы что-то приписываете СССР и России то кого имеете ввиду?И нынешняя Латвия у какому режиму относится вместе с Украиной Порошенко, а теперь Зеленского? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3377 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6051605260536054 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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