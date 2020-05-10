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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 тра, 2020 11:33
freeze написав:
Сравнивать СССР 30-х и СССР 70-х, это примерно как сравнивать Северную и Южную Корею, названия почти одинаковые, а общее только статья в Конституции о руководящей роли КПСС. Даже руководящие коммунисты были принципиально различны, по мыслям, поведению и характеру.
Косыгина вообще за начинающего рыночника можно принять. Вся страна травила анекдоты про Брежнева, и никто на это не обращал внимания.
Но в целом вся это социалистическая собственность показала свою недееспособность, хотя отдельные положения социальной защиты из СССР прямо стянуты в законодательства Швеции и ряда других успешных стран.
Як приїхав до Польщі на ПМЖ, здалося що в УРСР повернувся.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 11:51
Кстати раз вспомнили дело Шеремета, как раз Игорь Мосийчук по этому поводу с утра пишет:
В інтерв’ю головний речник МВС Артем Шевченко озвучив досить цікаву версію вбивства журналіста Павла Шеремета.
Я наразі не є жодною посадовою особою а тому можу дозволити собі розшифрувати слова Артема Шевченка.
Отже, речник МВС прямо натякає, що оперативники ДКР СБУ могли в темну використати тих хто вбивав Шеремета.
Особи які встановили вибуховий пристрій під авто Шеремета більш за все не знали кому під машину, навіщо і що саме встановлювали.
Наприклад їх могли переконати, що вони встановлюють «шайбу» (пристрій для стеження) під авто якогось російського шпигуна і своїми діями допомагають українській контрозвідці боротися з кремлівською агентурою.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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