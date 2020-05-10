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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6052605360546055 Додано: Пон 11 тра, 2020 11:33 freeze написав: Сравнивать СССР 30-х и СССР 70-х, это примерно как сравнивать Северную и Южную Корею, названия почти одинаковые, а общее только статья в Конституции о руководящей роли КПСС. Даже руководящие коммунисты были принципиально различны, по мыслям, поведению и характеру.

Косыгина вообще за начинающего рыночника можно принять. Вся страна травила анекдоты про Брежнева, и никто на это не обращал внимания.

Но в целом вся это социалистическая собственность показала свою недееспособность, хотя отдельные положения социальной защиты из СССР прямо стянуты в законодательства Швеции и ряда других успешных стран. Сравнивать СССР 30-х и СССР 70-х, это примерно как сравнивать Северную и Южную Корею, названия почти одинаковые, а общее только статья в Конституции о руководящей роли КПСС. Даже руководящие коммунисты были принципиально различны, по мыслям, поведению и характеру.Косыгина вообще за начинающего рыночника можно принять. Вся страна травила анекдоты про Брежнева, и никто на это не обращал внимания.Но в целом вся это социалистическая собственность показала свою недееспособность,

Як приїхав до Польщі на ПМЖ, здалося що в УРСР повернувся. Як приїхав до Польщі на ПМЖ, здалося що в УРСР повернувся. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

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Повідомлень: 19129 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 11:51 Re: Політичні дискусії Кстати раз вспомнили дело Шеремета, как раз Игорь Мосийчук по этому поводу с утра пишет:



В інтерв’ю головний речник МВС Артем Шевченко озвучив досить цікаву версію вбивства журналіста Павла Шеремета.

Я наразі не є жодною посадовою особою а тому можу дозволити собі розшифрувати слова Артема Шевченка.



Отже, речник МВС прямо натякає, що оперативники ДКР СБУ могли в темну використати тих хто вбивав Шеремета.

Особи які встановили вибуховий пристрій під авто Шеремета більш за все не знали кому під машину, навіщо і що саме встановлювали.

Наприклад їх могли переконати, що вони встановлюють «шайбу» (пристрій для стеження) під авто якогось російського шпигуна і своїми діями допомагають українській контрозвідці боротися з кремлівською агентурою. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16742 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6661 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6052605360546055 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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