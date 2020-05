Додано: Пон 11 тра, 2020 11:33

freeze написав: Сравнивать СССР 30-х и СССР 70-х, это примерно как сравнивать Северную и Южную Корею, названия почти одинаковые, а общее только статья в Конституции о руководящей роли КПСС. Даже руководящие коммунисты были принципиально различны, по мыслям, поведению и характеру.

Косыгина вообще за начинающего рыночника можно принять. Вся страна травила анекдоты про Брежнева, и никто на это не обращал внимания.

Як приїхав до Польщі на ПМЖ, здалося що в УРСР повернувся.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

