Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Сравнивать СССР 30-х и СССР 70-х, это примерно как сравнивать Северную и Южную Корею, названия почти одинаковые, а общее только статья в Конституции о руководящей роли КПСС. Даже руководящие коммунисты были принципиально различны, по мыслям, поведению и характеру. Косыгина вообще за начинающего рыночника можно принять. Вся страна травила анекдоты про Брежнева, и никто на это не обращал внимания. Но в целом вся это социалистическая собственность показала свою недееспособность, хотя отдельные положения социальной защиты из СССР прямо стянуты в законодательства Швеции и ряда других успешных стран.
Як приїхав до Польщі на ПМЖ, здалося що в УРСР повернувся.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Кстати раз вспомнили дело Шеремета, как раз Игорь Мосийчук по этому поводу с утра пишет:
В інтерв’ю головний речник МВС Артем Шевченко озвучив досить цікаву версію вбивства журналіста Павла Шеремета. Я наразі не є жодною посадовою особою а тому можу дозволити собі розшифрувати слова Артема Шевченка.
Отже, речник МВС прямо натякає, що оперативники ДКР СБУ могли в темну використати тих хто вбивав Шеремета. Особи які встановили вибуховий пристрій під авто Шеремета більш за все не знали кому під машину, навіщо і що саме встановлювали. Наприклад їх могли переконати, що вони встановлюють «шайбу» (пристрій для стеження) під авто якогось російського шпигуна і своїми діями допомагають українській контрозвідці боротися з кремлівською агентурою.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Tegularius написав:Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность. И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел Германии https://eadaily.com/ru/news/2020/05/08/v-berline-priznali-otvetstvennost-germanii-za-prestupleniya-nacistov Именно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина. Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете.
Західна Європа на своїй шкурі тільки Гітлера відчула, а Східна ще й Сталіна, тому така різниця. Крім того, право вето, в ООН, КНР і СРСР, не дали засудити комуністичну ідеологію і заборонити символи, так само, як нацистські. Українці добре знають обох виродків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Кстати там же забавная статья про очередного активиста-рецидивиста. На минуточку член общественного совета по контролю над НАБУ. Всё это похоже на нескончаемую клоунаду :
Известный журналист Владимир Бойко в своем Facebook уточнил. По его словам, будущего активиста-антикоррупционера Шерембея первый раз посадили 1 июля 1992 года на 2,5 года.
Дмитрий Шерембей тогда был осужден Деснянским районным судом Чернигова в соответствии с ч.3 ст.140 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года) за совершенную им кражу в особо крупных размерах.
Видимо, именно этот свой первый срок имел в виду антикоррупционер, когда говорил в интервью "Новому времени": "Я вынес золото у депутата. Две жмени золотых украшений. Его не было дома, мы просто зашли, взяли и ушли".
Первый срок, по словам Владимира Бойко, Шерембей отбывал недолго: 31 октября 1992 года будущий борец с коррупцией был освобожден по амнистии.
Очень скоро, 22 апреля 1994 года, Черниговским районным судом Черниговской области Шерембей был повторно осужден за то же преступление и по той же ч. 3 ст. 140 УК. Но на этот раз уже на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.
На свободу из Шосткинской исправительной колонии Шерембей вышел через три года, 16 апреля 1997 года, добившись условно-досрочного освобождения и не отсидев последние 9 месяцев и 18 дней.
Тем не менее, Шерембей не стал на путь исправления и в следующем году был пойман на очередной краже. В результате чего 2 июня 1998 года Новозаводский районный суд Чернигова приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по ст. 14, 43, ч. 3 ст. 140 УК Украины (в редакции 1960 года), снова с конфискацией имущества.
Будущий член Совета общественного контроля при НАБУ отбыл данный срок "от звонка до звонка" в Бучанской исправительной колонии, выйдя на свободу 10 апреля 2002 года.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
unicdima написав:1 а уничтожение путем нечеловеческих условий в лагерях ГУЛАГа лучше? Вы поживите в тех условиях где-то в лагерях Тайшета, Норильска или Магаданского края. А депортации в результате которых погибли сотни тысяч чем-то лучше? 2 Советские войска воевали в Испании нелегально, СССР даже отрицал факт участия советских войск, это были обычные ихтамнеты, стандартная схема преступлений СССР и России. 3 война Японии с Китаем не отменяет факта провокации СССР устроенного на Хасане и Халхин-Голе. 4 гугли признаки фашизма.
1) Разница между нами в том, что я родился на территории бывшего Степлага и учился в школе с детьми выпущенных оттуда в 1954.А мои родители присланные туда как молодые специалисты застали подавление восстания в Кенгире. Повторяю. Сталинские лагеря не имеют ничего общего с нацистскими лагерями уничтожения. Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность. ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда
2) Вранье. СССР поставлял оружие, а на втором этапе военных советников и лётчиков по просьбе республиканцев уже после того как в небе давно летали немецкие и итальянские самолёты, а Италия направила пехотные войска о чем Испания заявляла в Лигу Наций. Но она как и Британия с Францией сдали Испанию как позже Чехословакию, Австрию, Польшу проводя политику умиротворение Гитлера. Ничего не напоминает? 3) Про Хасан и Халкин Гол занятно. Это, оказывается, не Япония захватившая Манчжурию и центральный Китай нацелилась на советское Приморье, а СССР провоцировал императорскую армию Японии оказавшуюся совершенно случайно за тысячи км от родных островов. Это "новая" история от кого?
4) Про нацизм и фашизм мне гуглить не надо, я их признаки знаю давно. А вот на каком основании ты называешь СССР фашистских, а не тоталитарным государством мне непонятно как и остальное в твоих "знаниях" истории
freeze написав:Вообще смешно, выбрали в качестве знамени какого-то перца с шлейфом чисто уголовных дел от пыток людей, убийства и наркоторговли. Как будто других более незапятнанных персонажей найти среди однодумцев просто нереально ))) Что все такие ?))) Подскажу, возьмите хотя бы Яроша - не пытал, не воровал, никакого криминала, в отличии от Стерненко в АТО был и не бегал от мобилизации. Что с ним не так ? Грантов и денег на него не дают ?
Та ладно. А Тимошенко чи Рабинович з Бойко чим займались, в дев'яності - пиріжки пекли? До чого руки дотяглися, те і кришували. Від цього ні газу, ні наркотиків, більше не ставало. А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи.
Т.е.Шарий тоже убивал, крышевал, пытал. Или одного открытия лела в украинской прокуратуре достаточно чтобы приравнять любые два персонажа?
А чого б не зрівняти блогерів, по якості їх роликів? Стерненко не одноразово спростовував висери Шарія. Про все інше повинні бути рішення судів. Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.