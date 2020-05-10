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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6053605460556056> Додано: Пон 11 тра, 2020 11:33 freeze написав: Сравнивать СССР 30-х и СССР 70-х, это примерно как сравнивать Северную и Южную Корею, названия почти одинаковые, а общее только статья в Конституции о руководящей роли КПСС. Даже руководящие коммунисты были принципиально различны, по мыслям, поведению и характеру.

Косыгина вообще за начинающего рыночника можно принять. Вся страна травила анекдоты про Брежнева, и никто на это не обращал внимания.

Но в целом вся это социалистическая собственность показала свою недееспособность, хотя отдельные положения социальной защиты из СССР прямо стянуты в законодательства Швеции и ряда других успешных стран. Сравнивать СССР 30-х и СССР 70-х, это примерно как сравнивать Северную и Южную Корею, названия почти одинаковые, а общее только статья в Конституции о руководящей роли КПСС. Даже руководящие коммунисты были принципиально различны, по мыслям, поведению и характеру.Косыгина вообще за начинающего рыночника можно принять. Вся страна травила анекдоты про Брежнева, и никто на это не обращал внимания.Но в целом вся это социалистическая собственность показала свою недееспособность,

Як приїхав до Польщі на ПМЖ, здалося що в УРСР повернувся. Як приїхав до Польщі на ПМЖ, здалося що в УРСР повернувся. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19129 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 11:51 Re: Політичні дискусії Кстати раз вспомнили дело Шеремета, как раз Игорь Мосийчук по этому поводу с утра пишет:



В інтерв’ю головний речник МВС Артем Шевченко озвучив досить цікаву версію вбивства журналіста Павла Шеремета.

Я наразі не є жодною посадовою особою а тому можу дозволити собі розшифрувати слова Артема Шевченка.



Отже, речник МВС прямо натякає, що оперативники ДКР СБУ могли в темну використати тих хто вбивав Шеремета.

Особи які встановили вибуховий пристрій під авто Шеремета більш за все не знали кому під машину, навіщо і що саме встановлювали.

Наприклад їх могли переконати, що вони встановлюють «шайбу» (пристрій для стеження) під авто якогось російського шпигуна і своїми діями допомагають українській контрозвідці боротися з кремлівською агентурою. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6662 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:10 Tegularius написав: Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность.

И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел Германии

https://eadaily.com/ru/news/2020/05/08/v-berline-priznali-otvetstvennost-germanii-za-prestupleniya-nacistov

Именно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.

Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете. Но вы правы конечно - нужно быть идиотом, чтобы не видеть разницы между Гитлером и Сталином. Гитлер - чудовище, это признано всем миром и не оспаривается никем, кроме отдельных идиотов. Сталин - неоднозачная фигура, о которой можно сказать много и хорошего и плохого. Культ личности, репрессии, Гулаг - очень плохо, ужасно. Но если ты не перечил властям, не лез в политику - то скорее всего тебя это бы не коснулось. А чтобы попасть в газовую камеру Освенцима - достаточно было бы родится "не таким", иметь определенную национальность.И не Сталин развязал Вторую мировую, а Гитлер. И не катит ссылка на известный пакт, потому что за год до него был Мюнхен. Многие пытались замирить Гитлера, оттянуть войну. Но полную ответственность за нее несет гитлеровский режим, что два дня назад подтвердил Министр иностранных дел ГерманииИменно поэтому нацистская идеология осуждена и запрещена во всём мире. А коммунисты вполне легальны везде, кроме малой кучки восточноевропейских стран, к которой 6 лет присоединилась и Украина.Вы можете спокойно ходить по улицам Берлина, Парижа, Нью-Йорка в футболке с советской символикой, даже с портретом Сталина, вам ничего не будет. А за портрет Гитлера сядете.

Західна Європа на своїй шкурі тільки Гітлера відчула, а Східна ще й Сталіна, тому така різниця. Крім того, право вето, в ООН, КНР і СРСР, не дали засудити комуністичну ідеологію і заборонити символи, так само, як нацистські.

Українці добре знають обох виродків. Західна Європа на своїй шкурі тільки Гітлера відчула, а Східна ще й Сталіна, тому така різниця. Крім того, право вето, в ООН, КНР і СРСР, не дали засудити комуністичну ідеологію і заборонити символи, так само, як нацистські.Українці добре знають обох виродків. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10405 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:11



https://strana.ua/news/266537-timoshenk ... -iska.html Раскрыта тайна - кто и за что заплатил Тимошенко огромную сумму денег. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6662 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:17

На минуточку член общественного совета по контролю над НАБУ.

Всё это похоже на нескончаемую клоунаду :



Известный журналист Владимир Бойко в своем Facebook уточнил. По его словам, будущего активиста-антикоррупционера Шерембея первый раз посадили 1 июля 1992 года на 2,5 года.



Дмитрий Шерембей тогда был осужден Деснянским районным судом Чернигова в соответствии с ч.3 ст.140 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года) за совершенную им кражу в особо крупных размерах.



Видимо, именно этот свой первый срок имел в виду антикоррупционер, когда говорил в интервью "Новому времени": "Я вынес золото у депутата. Две жмени золотых украшений. Его не было дома, мы просто зашли, взяли и ушли".



Первый срок, по словам Владимира Бойко, Шерембей отбывал недолго: 31 октября 1992 года будущий борец с коррупцией был освобожден по амнистии.



Очень скоро, 22 апреля 1994 года, Черниговским районным судом Черниговской области Шерембей был повторно осужден за то же преступление и по той же ч. 3 ст. 140 УК. Но на этот раз уже на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.



На свободу из Шосткинской исправительной колонии Шерембей вышел через три года, 16 апреля 1997 года, добившись условно-досрочного освобождения и не отсидев последние 9 месяцев и 18 дней.



Тем не менее, Шерембей не стал на путь исправления и в следующем году был пойман на очередной краже. В результате чего 2 июня 1998 года Новозаводский районный суд Чернигова приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по ст. 14, 43, ч. 3 ст. 140 УК Украины (в редакции 1960 года), снова с конфискацией имущества.



Будущий член Совета общественного контроля при НАБУ отбыл данный срок "от звонка до звонка" в Бучанской исправительной колонии, выйдя на свободу 10 апреля 2002 года. Кстати там же забавная статья про очередного активиста-рецидивиста.На минуточку член общественного совета по контролю над НАБУ.Всё это похоже на нескончаемую клоунадуИзвестный журналист Владимир Бойко в своем Facebook уточнил. По его словам, будущего активиста-антикоррупционера Шерембея первый раз посадили 1 июля 1992 года на 2,5 года.Дмитрий Шерембей тогда был осужден Деснянским районным судом Чернигова в соответствии с ч.3 ст.140 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года) за совершенную им кражу в особо крупных размерах.Видимо, именно этот свой первый срок имел в виду антикоррупционер, когда говорил в интервью "Новому времени": "Я вынес золото у депутата. Две жмени золотых украшений. Его не было дома, мы просто зашли, взяли и ушли".Первый срок, по словам Владимира Бойко, Шерембей отбывал недолго: 31 октября 1992 года будущий борец с коррупцией был освобожден по амнистии.Очень скоро, 22 апреля 1994 года, Черниговским районным судом Черниговской области Шерембей был повторно осужден за то же преступление и по той же ч. 3 ст. 140 УК. Но на этот раз уже на 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.На свободу из Шосткинской исправительной колонии Шерембей вышел через три года, 16 апреля 1997 года, добившись условно-досрочного освобождения и не отсидев последние 9 месяцев и 18 дней.Тем не менее, Шерембей не стал на путь исправления и в следующем году был пойман на очередной краже. В результате чего 2 июня 1998 года Новозаводский районный суд Чернигова приговорил его к 4,5 годам лишения свободы по ст. 14, 43, ч. 3 ст. 140 УК Украины (в редакции 1960 года), снова с конфискацией имущества.Будущий член Совета общественного контроля при НАБУ отбыл данный срок "от звонка до звонка" в Бучанской исправительной колонии, выйдя на свободу 10 апреля 2002 года. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16747 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6662 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:20 unicdima написав: 1 а уничтожение путем нечеловеческих условий в лагерях ГУЛАГа лучше? Вы поживите в тех условиях где-то в лагерях Тайшета, Норильска или Магаданского края. А депортации в результате которых погибли сотни тысяч чем-то лучше?

2 Советские войска воевали в Испании нелегально, СССР даже отрицал факт участия советских войск, это были обычные ихтамнеты, стандартная схема преступлений СССР и России.

3 война Японии с Китаем не отменяет факта провокации СССР устроенного на Хасане и Халхин-Голе.

4 гугли признаки фашизма. 1 а уничтожение путем нечеловеческих условий в лагерях ГУЛАГа лучше? Вы поживите в тех условиях где-то в лагерях Тайшета, Норильска или Магаданского края. А депортации в результате которых погибли сотни тысяч чем-то лучше?2 Советские войска воевали в Испании нелегально, СССР даже отрицал факт участия советских войск, это были обычные ихтамнеты, стандартная схема преступлений СССР и России.3 война Японии с Китаем не отменяет факта провокации СССР устроенного на Хасане и Халхин-Голе.4 гугли признаки фашизма.





1) Разница между нами в том, что я родился на территории бывшего Степлага и учился в школе с детьми выпущенных оттуда в 1954.А мои родители присланные туда как молодые специалисты застали подавление восстания в Кенгире.

Повторяю.

Сталинские лагеря не имеют ничего общего с нацистскими лагерями уничтожения.

Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность.

ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда



2) Вранье. СССР поставлял оружие, а на втором этапе военных советников и лётчиков по просьбе республиканцев уже после того как в небе давно летали немецкие и итальянские самолёты, а Италия направила пехотные войска о чем Испания заявляла в Лигу Наций. Но она как и Британия с Францией сдали Испанию как позже Чехословакию, Австрию, Польшу проводя политику умиротворение Гитлера.

Ничего не напоминает?

3) Про Хасан и Халкин Гол занятно. Это, оказывается, не Япония захватившая Манчжурию и центральный Китай нацелилась на советское Приморье, а СССР провоцировал императорскую армию Японии оказавшуюся совершенно случайно за тысячи км от родных островов.

Это "новая" история от кого?



4) Про нацизм и фашизм мне гуглить не надо, я их признаки знаю давно. А вот на каком основании ты называешь СССР фашистских, а не тоталитарным государством мне непонятно как и остальное в твоих "знаниях" истории 1) Разница между нами в том, что я родился на территории бывшего Степлага и учился в школе с детьми выпущенных оттуда в 1954.А мои родители присланные туда как молодые специалисты застали подавление восстания в Кенгире.Повторяю.Сталинские лагеря не имеют ничего общего с нацистскими лагерями уничтожения.Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность.ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда2) Вранье. СССР поставлял оружие, а на втором этапе военных советников и лётчиков по просьбе республиканцев уже после того как в небе давно летали немецкие и итальянские самолёты, а Италия направила пехотные войска о чем Испания заявляла в Лигу Наций. Но она как и Британия с Францией сдали Испанию как позже Чехословакию, Австрию, Польшу проводя политику умиротворение Гитлера.Ничего не напоминает?3) Про Хасан и Халкин Гол занятно. Это, оказывается, не Япония захватившая Манчжурию и центральный Китай нацелилась на советское Приморье, а СССР провоцировал императорскую армию Японии оказавшуюся совершенно случайно за тысячи км от родных островов.Это "новая" история от кого?4) Про нацизм и фашизм мне гуглить не надо, я их признаки знаю давно. А вот на каком основании ты называешь СССР фашистских, а не тоталитарным государством мне непонятно как и остальное в твоих "знаниях" истории Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3380 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:21 freeze написав: Вообще смешно, выбрали в качестве знамени какого-то перца с шлейфом чисто уголовных дел от пыток людей, убийства и наркоторговли.

Как будто других более незапятнанных персонажей найти среди однодумцев просто нереально ))) Что все такие ?)))

Подскажу, возьмите хотя бы Яроша - не пытал, не воровал, никакого криминала, в отличии от Стерненко в АТО был и не бегал от мобилизации. Что с ним не так ? Грантов и денег на него не дают ? Вообще смешно, выбрали в качестве знамени какого-то перца с шлейфом чисто уголовных дел от пыток людей, убийства и наркоторговли.Как будто других более незапятнанных персонажей найти среди однодумцев просто нереально ))) Что все такие ?)))Подскажу, возьмите хотя бы Яроша - не пытал, не воровал, никакого криминала, в отличии от Стерненко в АТО был и не бегал от мобилизации. Что с ним не так ? Грантов и денег на него не дают ?

Та ладно. А Тимошенко чи Рабинович з Бойко чим займались, в дев'яності - пиріжки пекли? До чого руки дотяглися, те і кришували. Від цього ні газу, ні наркотиків, більше не ставало. А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи. Та ладно. А Тимошенко чи Рабинович з Бойко чим займались, в дев'яності - пиріжки пекли? До чого руки дотяглися, те і кришували. Від цього ні газу, ні наркотиків, більше не ставало. А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10405 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:24 lapay написав: А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи. А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи.

Т.е.Шарий тоже убивал, крышевал, пытал.

Или одного открытия лела в украинской прокуратуре достаточно чтобы приравнять любые два персонажа? Т.е.Шарий тоже убивал, крышевал, пытал.Или одного открытия лела в украинской прокуратуре достаточно чтобы приравнять любые два персонажа? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3380 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:26 Tegularius написав: zРадио написав: Главное - сам пишет, что приведенная им статистка отражает динамику населения текущих украинских территорий. Главное - сам пишет, что приведенная им статистка отражает динамику населения текущих украинских территорий.

У него написано "в сучасних кордонах", то есть в границах на сегодняшний день. Значит, присоединение ЗУ не должно было сильно повлиять на общее количество. У него написано "в сучасних кордонах", то есть в границах на сегодняшний день. Значит, присоединение ЗУ не должно было сильно повлиять на общее количество.



Правильно. Присоединие ЗУ учитывать не надо, но абсолютно не понять, каков вклад СССР, а каков - Польши в динамику населения, отраженной по данной манипулятивной методике.



Я понимаю, что эта хитрость - изобретение не lapay, а лже-ученых на службе идеологии. Но он то должен хотя бы понять, какую ссанину ему подсунули... Правильно. Присоединие ЗУ учитывать не надо, но абсолютно не понять, каков вклад СССР, а каков - Польши в динамику населения, отраженной по данной манипулятивной методике.Я понимаю, что эта хитрость - изобретение не, а лже-ученых на службе идеологии. Но он то должен хотя бы понять, какую ссанину ему подсунули... zРадио

Повідомлень: 5600 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:30 shapo написав: lapay написав: А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи. А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи.

Т.е.Шарий тоже убивал, крышевал, пытал.

Или одного открытия лела в украинской прокуратуре достаточно чтобы приравнять любые два персонажа? Т.е.Шарий тоже убивал, крышевал, пытал.Или одного открытия лела в украинской прокуратуре достаточно чтобы приравнять любые два персонажа?

А чого б не зрівняти блогерів, по якості їх роликів? Стерненко не одноразово спростовував висери Шарія. Про все інше повинні бути рішення судів. Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати. А чого б не зрівняти блогерів, по якості їх роликів? Стерненко не одноразово спростовував висери Шарія. Про все інше повинні бути рішення судів. Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10405 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6053605460556056> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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