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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6053605460556056
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:31

  lapay написав:
  freeze написав:Вообще смешно, выбрали в качестве знамени какого-то перца с шлейфом чисто уголовных дел от пыток людей, убийства и наркоторговли.
Как будто других более незапятнанных персонажей найти среди однодумцев просто нереально ))) Что все такие ?)))
Подскажу, возьмите хотя бы Яроша - не пытал, не воровал, никакого криминала, в отличии от Стерненко в АТО был и не бегал от мобилизации. Что с ним не так ? Грантов и денег на него не дают ?

Та ладно. А Тимошенко чи Рабинович з Бойко чим займались, в дев'яності - пиріжки пекли? До чого руки дотяглися, те і кришували. Від цього ні газу, ні наркотиків, більше не ставало. А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи.


Поэтому новое лицо Зеленский и победило на выборах с феерическим результатом, поскольку не имело криминального шлейфа и криминальных обвинений.
И еще раз победит, если старые политсилы не выдвинут в качестве лидеров новых не запятнанных персон. Порошенко, Тимошенко, Рабинович не имеют и не будут иметь ни одного шанса что-то выиграть на национальном уровне. Они должны срочно искать себе замену, а сами могут выступить в роли серых кардиналов и спонсоров, скромно уйдя с телеэкранов и бигбордов. Иначе опять Голобородько у власти еще пять лет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:36

  lapay написав:Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати.


Адвокат Фейгин покаялся перед Шарием, по решению суда.
Я тут приводил видео.
Если Стерненко что-то не нравится в Шарие - заява в суд, можно даже не в украинский. А то он что-то балаболет в своем блоге, бабка на базаре тоже говорит.
Доказательства, в папочку, и в суд !
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 12:48

  freeze написав:
Поэтому новое лицо Зеленский и победило на выборах с феерическим результатом, поскольку не имело криминального шлейфа и криминальных обвинений.
И еще раз победит, если старые политсилы не выдвинут в качестве лидеров новых не запятнанных персон. Порошенко, Тимошенко, Рабинович не имеют и не будут иметь ни одного шанса что-то выиграть на национальном уровне. Они должны срочно искать себе замену, а сами могут выступить в роли серых кардиналов и спонсоров, скромно уйдя с телеэкранов и бигбордов. Иначе опять Голобородько у власти еще пять лет.

Ну а чим Яценюк не вгодив - тим що кацапів в Чечні мочив? Халяви хочуть наші інфантіли, тому і розводять їх двічі засуджені і бородаті бабусі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:01

  lapay написав:Ну а чим Яценюк не вгодив - тим що кацапів в Чечні мочив? Халяви хочуть наші інфантіли, тому і розводять їх двічі засуджені і бородаті бабусі.


Яценюк уже тоже непроходной, много лёт в политике, потом серьезные люди ему денег не дадут на раскрутку, очень ненадёжный. От Ющенко перебежал к его врагу Тимошенко, от Тимошенко тоже убежал в трудную минуту.
Надо искать (С)
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 13:24

  lapay написав:Ну а чим Яценюк не вгодив - тим що кацапів в Чечні мочив? Халяви хочуть наші інфантіли, тому і розводять їх двічі засуджені і бородаті бабусі.


1) Этот ботаник даже собственные яйца у трибуны не в состоянии защитить, куда ему до чеченцев

2) Холява это что, нынешние нищенские пенсии и унижающие зарплаты бюджетников на фоне миллионых заработков "эффективных" гос менеджеров и их налоговых деклараций?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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