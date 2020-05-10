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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6054605560566057> Додано: Пон 11 тра, 2020 12:31 lapay написав: freeze написав: Вообще смешно, выбрали в качестве знамени какого-то перца с шлейфом чисто уголовных дел от пыток людей, убийства и наркоторговли.

Как будто других более незапятнанных персонажей найти среди однодумцев просто нереально ))) Что все такие ?)))

Подскажу, возьмите хотя бы Яроша - не пытал, не воровал, никакого криминала, в отличии от Стерненко в АТО был и не бегал от мобилизации. Что с ним не так ? Грантов и денег на него не дают ? Вообще смешно, выбрали в качестве знамени какого-то перца с шлейфом чисто уголовных дел от пыток людей, убийства и наркоторговли.Как будто других более незапятнанных персонажей найти среди однодумцев просто нереально ))) Что все такие ?)))Подскажу, возьмите хотя бы Яроша - не пытал, не воровал, никакого криминала, в отличии от Стерненко в АТО был и не бегал от мобилизации. Что с ним не так ? Грантов и денег на него не дают ?

Та ладно. А Тимошенко чи Рабинович з Бойко чим займались, в дев'яності - пиріжки пекли? До чого руки дотяглися, те і кришували. Від цього ні газу, ні наркотиків, більше не ставало. А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи. Та ладно. А Тимошенко чи Рабинович з Бойко чим займались, в дев'яності - пиріжки пекли? До чого руки дотяглися, те і кришували. Від цього ні газу, ні наркотиків, більше не ставало. А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи.



Поэтому новое лицо Зеленский и победило на выборах с феерическим результатом, поскольку не имело криминального шлейфа и криминальных обвинений.

И еще раз победит, если старые политсилы не выдвинут в качестве лидеров новых не запятнанных персон. Порошенко, Тимошенко, Рабинович не имеют и не будут иметь ни одного шанса что-то выиграть на национальном уровне. Они должны срочно искать себе замену, а сами могут выступить в роли серых кардиналов и спонсоров, скромно уйдя с телеэкранов и бигбордов. Иначе опять Голобородько у власти еще пять лет. Поэтому новое лицо Зеленский и победило на выборах с феерическим результатом, поскольку не имело криминального шлейфа и криминальных обвинений.И еще раз победит, если старые политсилы не выдвинут в качестве лидеров новых не запятнанных персон. Порошенко, Тимошенко, Рабинович не имеют и не будут иметь ни одного шанса что-то выиграть на национальном уровне. Они должны срочно искать себе замену, а сами могут выступить в роли серых кардиналов и спонсоров, скромно уйдя с телеэкранов и бигбордов. Иначе опять Голобородько у власти еще пять лет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16751 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6662 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:36 lapay написав: Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати. Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати.



Адвокат Фейгин покаялся перед Шарием, по решению суда.

Я тут приводил видео.

Если Стерненко что-то не нравится в Шарие - заява в суд, можно даже не в украинский. А то он что-то балаболет в своем блоге, бабка на базаре тоже говорит.

Доказательства, в папочку, и в суд ! Адвокат Фейгин покаялся перед Шарием, по решению суда.Я тут приводил видео.Если Стерненко что-то не нравится в Шарие - заява в суд, можно даже не в украинский. А то он что-то балаболет в своем блоге, бабка на базаре тоже говорит.Доказательства, в папочку, и в суд ! Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16751 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6662 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 12:48 freeze написав:

Поэтому новое лицо Зеленский и победило на выборах с феерическим результатом, поскольку не имело криминального шлейфа и криминальных обвинений.

И еще раз победит, если старые политсилы не выдвинут в качестве лидеров новых не запятнанных персон. Порошенко, Тимошенко, Рабинович не имеют и не будут иметь ни одного шанса что-то выиграть на национальном уровне. Они должны срочно искать себе замену, а сами могут выступить в роли серых кардиналов и спонсоров, скромно уйдя с телеэкранов и бигбордов. Иначе опять Голобородько у власти еще пять лет. Поэтому новое лицо Зеленский и победило на выборах с феерическим результатом, поскольку не имело криминального шлейфа и криминальных обвинений.И еще раз победит, если старые политсилы не выдвинут в качестве лидеров новых не запятнанных персон. Порошенко, Тимошенко, Рабинович не имеют и не будут иметь ни одного шанса что-то выиграть на национальном уровне. Они должны срочно искать себе замену, а сами могут выступить в роли серых кардиналов и спонсоров, скромно уйдя с телеэкранов и бигбордов. Иначе опять Голобородько у власти еще пять лет.

Ну а чим Яценюк не вгодив - тим що кацапів в Чечні мочив? Халяви хочуть наші інфантіли, тому і розводять їх двічі засуджені і бородаті бабусі. Ну а чим Яценюк не вгодив - тим що кацапів в Чечні мочив? Халяви хочуть наші інфантіли, тому і розводять їх двічі засуджені і бородаті бабусі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10407 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 13:01 lapay написав: Ну а чим Яценюк не вгодив - тим що кацапів в Чечні мочив? Халяви хочуть наші інфантіли, тому і розводять їх двічі засуджені і бородаті бабусі. Ну а чим Яценюк не вгодив - тим що кацапів в Чечні мочив? Халяви хочуть наші інфантіли, тому і розводять їх двічі засуджені і бородаті бабусі.



Яценюк уже тоже непроходной, много лёт в политике, потом серьезные люди ему денег не дадут на раскрутку, очень ненадёжный. От Ющенко перебежал к его врагу Тимошенко, от Тимошенко тоже убежал в трудную минуту.

Надо искать (С) Яценюк уже тоже непроходной, много лёт в политике, потом серьезные люди ему денег не дадут на раскрутку, очень ненадёжный. От Ющенко перебежал к его врагу Тимошенко, от Тимошенко тоже убежал в трудную минуту.Надо искать (С) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16751 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4175 раз. Подякували: 6662 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 13:24 lapay написав: Ну а чим Яценюк не вгодив - тим що кацапів в Чечні мочив? Халяви хочуть наші інфантіли, тому і розводять їх двічі засуджені і бородаті бабусі. Ну а чим Яценюк не вгодив - тим що кацапів в Чечні мочив? Халяви хочуть наші інфантіли, тому і розводять їх двічі засуджені і бородаті бабусі.



1) Этот ботаник даже собственные яйца у трибуны не в состоянии защитить, куда ему до чеченцев



2) Холява это что, нынешние нищенские пенсии и унижающие зарплаты бюджетников на фоне миллионых заработков "эффективных" гос менеджеров и их налоговых деклараций? 1) Этот ботаник даже собственные яйца у трибуны не в состоянии защитить, куда ему до чеченцев2) Холява это что, нынешние нищенские пенсии и унижающие зарплаты бюджетников на фоне миллионых заработков "эффективных" гос менеджеров и их налоговых деклараций? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3382 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 13:26 lapay написав: shapo написав: Т.е.Шарий тоже убивал, крышевал, пытал.

Или одного открытия лела в украинской прокуратуре достаточно чтобы приравнять любые два персонажа? Т.е.Шарий тоже убивал, крышевал, пытал.Или одного открытия лела в украинской прокуратуре достаточно чтобы приравнять любые два персонажа?

А чого б не зрівняти блогерів, по якості їх роликів? Стерненко не одноразово спростовував висери Шарія. Про все інше повинні бути рішення судів. Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати. А чого б не зрівняти блогерів, по якості їх роликів? Стерненко не одноразово спростовував висери Шарія. Про все інше повинні бути рішення судів. Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати.



Серьёзно сравнивать полуграмотного гопника с журналистом?

По поводу обвинений.

Почему они не озвучены в Европе где Шарий живёт и почему не потребовали выдачи этого "преступника"? Серьёзно сравнивать полуграмотного гопника с журналистом?По поводу обвинений.Почему они не озвучены в Европе где Шарий живёт и почему не потребовали выдачи этого "преступника"? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3382 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 13:40 freeze написав: lapay написав: freeze написав: Вообще смешно, выбрали в качестве знамени какого-то перца с шлейфом чисто уголовных дел от пыток людей, убийства и наркоторговли.

Как будто других более незапятнанных персонажей найти среди однодумцев просто нереально ))) Что все такие ?)))

Подскажу, возьмите хотя бы Яроша - не пытал, не воровал, никакого криминала, в отличии от Стерненко в АТО был и не бегал от мобилизации. Что с ним не так ? Грантов и денег на него не дают ? Вообще смешно, выбрали в качестве знамени какого-то перца с шлейфом чисто уголовных дел от пыток людей, убийства и наркоторговли.Как будто других более незапятнанных персонажей найти среди однодумцев просто нереально ))) Что все такие ?)))Подскажу, возьмите хотя бы Яроша - не пытал, не воровал, никакого криминала, в отличии от Стерненко в АТО был и не бегал от мобилизации. Что с ним не так ? Грантов и денег на него не дают ?

Та ладно. А Тимошенко чи Рабинович з Бойко чим займались, в дев'яності - пиріжки пекли? До чого руки дотяглися, те і кришували. Від цього ні газу, ні наркотиків, більше не ставало. А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи. Та ладно. А Тимошенко чи Рабинович з Бойко чим займались, в дев'яності - пиріжки пекли? До чого руки дотяглися, те і кришували. Від цього ні газу, ні наркотиків, більше не ставало. А так Стерненко нічим не гірший за того ж Шарія, проти якого, ваша улюблена одеська прокуратура, теж відкривала кримінальні справи.



Поэтому новое лицо Зеленский и победило на выборах с феерическим результатом, поскольку не имело криминального шлейфа и криминальных обвинений.

И еще раз победит, если старые политсилы не выдвинут в качестве лидеров новых не запятнанных персон. Порошенко, Тимошенко, Рабинович не имеют и не будут иметь ни одного шанса что-то выиграть на национальном уровне. Они должны срочно искать себе замену, а сами могут выступить в роли серых кардиналов и спонсоров, скромно уйдя с телеэкранов и бигбордов. Иначе опять Голобородько у власти еще пять лет. Поэтому новое лицо Зеленский и победило на выборах с феерическим результатом, поскольку не имело криминального шлейфа и криминальных обвинений.И еще раз победит, если старые политсилы не выдвинут в качестве лидеров новых не запятнанных персон. Порошенко, Тимошенко, Рабинович не имеют и не будут иметь ни одного шанса что-то выиграть на национальном уровне. Они должны срочно искать себе замену, а сами могут выступить в роли серых кардиналов и спонсоров, скромно уйдя с телеэкранов и бигбордов. Иначе опять Голобородько у власти еще пять лет.

Дважды несудимому это не помешало. Дважды несудимому это не помешало. Schmit

Повідомлень: 1247 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 13:42 shapo написав:

Серьёзно сравнивать полуграмотного гопника с журналистом? Серьёзно сравнивать полуграмотного гопника с журналистом?

Хто журналіст - Шарік? Він такий же журналіст, як Ден Браун історик.

По поводу обвинений.

Почему они не озвучены в Европе где Шарий живёт и почему не потребовали выдачи этого "преступника"?

Так він же бомж, без постійної адреси. Фейгін так і не зміг змусити його з'явитись хоч в якийсь суд. Хто журналіст - Шарік? Він такий же журналіст, як Ден Браун історик.Так він же бомж, без постійної адреси. Фейгін так і не зміг змусити його з'явитись хоч в якийсь суд. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10407 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 13:47 Schmit

Повідомлень: 1247 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 14:02 freeze написав: Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами и Стерненко разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ в 2014 году. И тогда Стерненко ничего не отрицал про аудиозаписи, это потом адвокаты научили.

Я просто отлично помню то время, и фамилию Шария тогда даже не знал, а эпопея со спайсами и Стерненко разворачивалась на глазах всего города и подробно освещалась в городских СМИ в 2014 году. И тогда Стерненко ничего не отрицал про аудиозаписи, это потом адвокаты научили.

А можно ссылочки на материалы городских СМИ 2014 года ?



freeze написав: "Дело касалось похищения депутата Коминтерновского районного совета Одесской области, руководителя общественной организации Сергея Щербича. Его заманили в автомобиль, когда тот попытался освободиться, начали бить по голове и туловищу, а Стерненко трижды выстрелил из травматического оружия в спину. Затем его отвезли в подвал, где пытки продолжались около 5 часов, в конце один из фигурантов сделал выстрел возле уха потерпевшего, чтобы показать свою силу и реальность намерений. "После этого Стерненко с компанией начали плоскогубцами ломать пальцы на правой руке Щербича. Насытившись угрозами, вывезли из подвального помещения и выбросили из автомобиля", - из материалов судебного дела. "Дело касалось похищения депутата Коминтерновского районного совета Одесской области, руководителя общественной организации Сергея Щербича. Его заманили в автомобиль, когда тот попытался освободиться, начали бить по голове и туловищу, а Стерненко трижды выстрелил из травматического оружия в спину. Затем его отвезли в подвал, где пытки продолжались около 5 часов, в конце один из фигурантов сделал выстрел возле уха потерпевшего, чтобы показать свою силу и реальность намерений. "После этого Стерненко с компанией начали плоскогубцами ломать пальцы на правой руке Щербича. Насытившись угрозами, вывезли из подвального помещения и выбросили из автомобиля", - из материалов судебного дела.

Текст гуглится с сайта zik & newone & ukranews 3 дня назад. А все три сайта ссылаются на vesti.ua

И не из материалов дела, а

пересказывает издание материалы судебного дела.

Ну дык и я могу напеть Карузо, получится плохо А можно ссылочки на материалы городских СМИ 2014 года ?Текст гуглится с сайта zik & newone & ukranews 3 дня назад. А все три сайта ссылаются на vesti.uaИ не из материалов дела, аНу дык и я могу напеть Карузо, получится плохо "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4504 З нами з: 31.08.09 Подякував: 315 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6054605560566057> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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