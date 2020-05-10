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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6054605560566057
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:05

  lapay написав:Хто журналіст - Шарік? Він такий же журналіст, як Ден Браун історик.

Так він же бомж, без постійної адреси. Фейгін так і не зміг змусити його з'явитись хоч в якийсь суд.



1) Нанимавшие его с 2005г журналистом забыли тогда спросить ваше мнение и взять на работу хлопчика с отельного техникума которого научили правоведению

2)
https://gordonua.com/news/worldnews/fej ... 50527.html
Это которого оккупанты заставили извиниться перед своим агентом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:10

  shapo написав:раньше жил душа в душу с Януковиче. Но для тебя из мухосранска это слишком сложно
3) Нормальных в этой ветке перечисляют периодически твои коллеги-порохоботы причисляя их к московским агентам - сам прочтёшь.
На других ветках их подавляющее большинство, ненормальные там исключение

Ты так и не назвал нормальных, но как говорится, кому и Шарий - журналист :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:15

  pesikot написав:А можно ссылочки на материалы городских СМИ 2014 года ?


Серьёзно решили, что я сейчас всё брошу и буду вам ссылки искать по событиям шестилетней давности, может еще в библиотеку сходить, ксероксы сделать )))

  pesikot написав:Ну дык и я могу напеть Карузо, получится плохо


Можете подъезжать на заседание Приморского суда, всё сами проверите и споёте Карузо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:27

  shapo написав:Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность.
ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда

А какая разница отчего человек умер в лагере ? от газа или от невыносимых условий ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:31

  freeze написав:
  lapay написав:Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати.


Адвокат Фейгин покаялся перед Шарием, по решению суда.
Я тут приводил видео.
Если Стерненко что-то не нравится в Шарие - заява в суд, можно даже не в украинский. А то он что-то балаболет в своем блоге, бабка на базаре тоже говорит.
Доказательства, в папочку, и в суд !

Вы без решения суда обвиняете дона Стернео в торговле наркотой, а тут, встаёте в позу и отправляете в суд :)
Вы или трусы или крест :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:35

  freeze написав:
  pesikot написав:А можно ссылочки на материалы городских СМИ 2014 года ?


Серьёзно решили, что я сейчас всё брошу и буду вам ссылки искать по событиям шестилетней давности, может еще в библиотеку сходить, ксероксы сделать )))

Ссылок нет, значит ляпнули трусами об асфальт :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:36

  pesikot написав:
  freeze написав:
  lapay написав:Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати.


Адвокат Фейгин покаялся перед Шарием, по решению суда.
Я тут приводил видео.
Если Стерненко что-то не нравится в Шарие - заява в суд, можно даже не в украинский. А то он что-то балаболет в своем блоге, бабка на базаре тоже говорит.
Доказательства, в папочку, и в суд !

Вы без решения суда обвиняете дона Стернео в торговле наркотой, а тут, встаёте в позу и отправляете в суд :)
Вы или трусы или крест :)


Прокурор тоже без решения суда обвиняет и что ?
Вы же Шария обвиняете без решения суда, так что или трусы или крест, выбирайте )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:38

  pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:А можно ссылочки на материалы городских СМИ 2014 года ?


Серьёзно решили, что я сейчас всё брошу и буду вам ссылки искать по событиям шестилетней давности, может еще в библиотеку сходить, ксероксы сделать )))

Ссылок нет, значит ляпнули трусами об асфальт :)


Да наплевать мне на ваше мнение )))
Ищите ссылки сами, за дурачков что-ли тут всех держите ?
Детский сад развели. :wink:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 14:39

  freeze написав:Прокурор тоже без решения суда обвиняет и что ?
Прокурор не звинувачує
Прокурор просить суд розглянути справу ,по матеріалам якої виходить що когось в чомусь можна звинуватити
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6054605560566057
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