Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:раньше жил душа в душу с Януковиче. Но для тебя из мухосранска это слишком сложно 3) Нормальных в этой ветке перечисляют периодически твои коллеги-порохоботы причисляя их к московским агентам - сам прочтёшь. На других ветках их подавляющее большинство, ненормальные там исключение
Ты так и не назвал нормальных, но как говорится, кому и Шарий - журналист
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
shapo написав:Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность. ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда
А какая разница отчего человек умер в лагере ? от газа или от невыносимых условий ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
lapay написав:Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати.
Адвокат Фейгин покаялся перед Шарием, по решению суда. Я тут приводил видео. Если Стерненко что-то не нравится в Шарие - заява в суд, можно даже не в украинский. А то он что-то балаболет в своем блоге, бабка на базаре тоже говорит. Доказательства, в папочку, и в суд !
Вы без решения суда обвиняете дона Стернео в торговле наркотой, а тут, встаёте в позу и отправляете в суд Вы или трусы или крест
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
lapay написав:Шарій тільки зведену сестру змусив, через суд, себе утримувати.
Адвокат Фейгин покаялся перед Шарием, по решению суда. Я тут приводил видео. Если Стерненко что-то не нравится в Шарие - заява в суд, можно даже не в украинский. А то он что-то балаболет в своем блоге, бабка на базаре тоже говорит. Доказательства, в папочку, и в суд !
Вы без решения суда обвиняете дона Стернео в торговле наркотой, а тут, встаёте в позу и отправляете в суд Вы или трусы или крест
Прокурор тоже без решения суда обвиняет и что ? Вы же Шария обвиняете без решения суда, так что или трусы или крест, выбирайте )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Иранский фрегат "Джамаран" выпустил противокорабельную ракету по судну снабжения "Конарак", официально сообщается о 19 погибших В Иране во время учебных стрельб ракета попала во вспомогательный корабль, есть погибшие. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.
Мдаа, второй случай за год, когда в Иране запулили куда попало ..
Кнайсль занимала кресло министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по квоте ультраправой Австрийской партии свободы. Она ушла из министерства после падения первого правительства Курца, что произошло из-за скандала с подкупом Партии свободы.
Ну надо же, РФ финансирует ультраправых, кто бы мог подумать
В то же время разрушался ее брак, о ссорах и даже драке Кнайсль с мужем писали австрийские СМИ. Сейчас супруги в процессе развода.