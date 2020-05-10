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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6055605660576058 Додано: Пон 11 тра, 2020 15:59 lapay написав: shapo написав:

Серьёзно сравнивать полуграмотного гопника с журналистом? Серьёзно сравнивать полуграмотного гопника с журналистом?

Хто журналіст - Шарік? Він такий же журналіст, як Ден Браун історик.

Хто журналіст - Шарік? Він такий же журналіст, як Ден Браун історик.

Шарий вполне является журналистом:



Журнали́ст, журнали́стка — человек, литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями — или занимается такой деятельностью по собственной инициативе. Шарий вполне является журналистом: "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4611 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 16:14 Тракторист написав: Шарий вполне является журналистом:



Журнали́ст, журнали́стка — человек, литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями — или занимается такой деятельностью по собственной инициативе. Шарий вполне является журналистом:

Тоді і Стерненка можна записати в журналісти, і колегу freezeа. Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань, а не казочок в стилі Брауна, Соловьова чи Шарія. Тоді і Стерненка можна записати в журналісти, і колегуа. Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань, а не казочок в стилі Брауна, Соловьова чи Шарія. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10408 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 16:21 pesikot написав: shapo написав: Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность.

ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность.ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда

А какая разница отчего человек умер в лагере ? от газа или от невыносимых условий ? А какая разница отчего человек умер в лагере ? от газа или от невыносимых условий ?

В том, что трудовые лагеря у нацистов тоже были. Там использовался подневольный труд и были условия при которых человек быстро умирал.

А вот 4 лагеря смерти из которых были 2 массовых у Сталина никогда не было В том, что трудовые лагеря у нацистов тоже были. Там использовался подневольный труд и были условия при которых человек быстро умирал.А вот 4 лагеря смерти из которых были 2 массовых у Сталина никогда не было Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3384 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 16:21 shapo написав: 1) Разница между нами в том, что я родился на территории бывшего Степлага и учился в школе с детьми выпущенных оттуда в 1954.А мои родители присланные туда как молодые специалисты застали подавление восстания в Кенгире.

Повторяю.

Сталинские лагеря не имеют ничего общего с нацистскими лагерями уничтожения.

Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность.

ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда



2) Вранье. СССР поставлял оружие, а на втором этапе военных советников и лётчиков по просьбе республиканцев уже после того как в небе давно летали немецкие и итальянские самолёты, а Италия направила пехотные войска о чем Испания заявляла в Лигу Наций. Но она как и Британия с Францией сдали Испанию как позже Чехословакию, Австрию, Польшу проводя политику умиротворение Гитлера.

Ничего не напоминает?

3) Про Хасан и Халкин Гол занятно. Это, оказывается, не Япония захватившая Манчжурию и центральный Китай нацелилась на советское Приморье, а СССР провоцировал императорскую армию Японии оказавшуюся совершенно случайно за тысячи км от родных островов.

Это "новая" история от кого?



4) Про нацизм и фашизм мне гуглить не надо, я их признаки знаю давно. А вот на каком основании ты называешь СССР фашистских, а не тоталитарным государством мне непонятно как и остальное в твоих "знаниях" истории 1) Разница между нами в том, что я родился на территории бывшего Степлага и учился в школе с детьми выпущенных оттуда в 1954.А мои родители присланные туда как молодые специалисты застали подавление восстания в Кенгире.Повторяю.Сталинские лагеря не имеют ничего общего с нацистскими лагерями уничтожения.Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность.ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда2) Вранье. СССР поставлял оружие, а на втором этапе военных советников и лётчиков по просьбе республиканцев уже после того как в небе давно летали немецкие и итальянские самолёты, а Италия направила пехотные войска о чем Испания заявляла в Лигу Наций. Но она как и Британия с Францией сдали Испанию как позже Чехословакию, Австрию, Польшу проводя политику умиротворение Гитлера.Ничего не напоминает?3) Про Хасан и Халкин Гол занятно. Это, оказывается, не Япония захватившая Манчжурию и центральный Китай нацелилась на советское Приморье, а СССР провоцировал императорскую армию Японии оказавшуюся совершенно случайно за тысячи км от родных островов.Это "новая" история от кого?4) Про нацизм и фашизм мне гуглить не надо, я их признаки знаю давно. А вот на каком основании ты называешь СССР фашистских, а не тоталитарным государством мне непонятно как и остальное в твоих "знаниях" истории

1 Ошибаешься, я тут как-то писал, что отец был репрессирован, так он упоминал про Тайшет и Джезказган, потом его отправили в лагерь у мыса Лазарева и потом до 56-го Усть-Таскан Магаданского края. Как мы видим из статистики по лагерям то по многим там смертность была примерно равна с гитлеровскими. Да, в лагерях уже по национальности не уничтожали, это делали до лагерей, так у нас в селе венгры пропали без вести после ареста и судя по всему просто расстреляны. Ещё с 30-х начались преследования и депортации по национальному признаку с корейцев, китайцев, потом греки, болгары, иранцы, курды, финны, прибалты, поляки, немцы, крымские татары, чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки, ногайцы и т.д. Если крымских татар погибло из-за депортации по разным оценкам от 20 до 40% то чем это лучше Бухенвальда с его смертностью 15-20%? Какая тут разница с гитлеровцами?

2 Врешь тут как раз ты, советских войск официально в Испании не было, они воевали в чужой форме и под псевдонимами. Это стандартная практика для СССР и России.

3 Нацеливание Японии на Приморье существовало только в бреду советских пропагандонов, японская армия была скована войной с Китаем и лишних сил на СССР у них просто нее было. Кстати, на стороне Китая также воевали ихтамнеты. Все данные по хронологии тех конфликтов есть, поэтому не пересказывай мне бред советской пропаганды.

4 если бы знал то такой бред не постил.

Еще раз, уперед у гугл искать признаки фашизма. 1 Ошибаешься, я тут как-то писал, что отец был репрессирован, так он упоминал про Тайшет и Джезказган, потом его отправили в лагерь у мыса Лазарева и потом до 56-го Усть-Таскан Магаданского края. Как мы видим из статистики по лагерям то по многим там смертность была примерно равна с гитлеровскими. Да, в лагерях уже по национальности не уничтожали, это делали до лагерей, так у нас в селе венгры пропали без вести после ареста и судя по всему просто расстреляны. Ещё с 30-х начались преследования и депортации по национальному признаку с корейцев, китайцев, потом греки, болгары, иранцы, курды, финны, прибалты, поляки, немцы, крымские татары, чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки, ногайцы и т.д. Если крымских татар погибло из-за депортации по разным оценкам от 20 до 40% то чем это лучше Бухенвальда с его смертностью 15-20%? Какая тут разница с гитлеровцами?2 Врешь тут как раз ты, советских войск официально в Испании не было, они воевали в чужой форме и под псевдонимами. Это стандартная практика для СССР и России.3 Нацеливание Японии на Приморье существовало только в бреду советских пропагандонов, японская армия была скована войной с Китаем и лишних сил на СССР у них просто нее было. Кстати, на стороне Китая также воевали ихтамнеты. Все данные по хронологии тех конфликтов есть, поэтому не пересказывай мне бред советской пропаганды.4 если бы знал то такой бред не постил.Еще раз, уперед у гугл искать признаки фашизма. unicdima

Повідомлень: 417 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 16:24 lapay написав: Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань, а не казочок в стилі Брауна, Соловьова чи Шарія. Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань, а не казочок в стилі Брауна, Соловьова чи Шарія.

По стандартам журналистики в Украине журналистов нет.

Разве можно назвать порошенковских пропагандонов Соколова, Вересня, Ганапольского или Муждабаева журналистами? По стандартам журналистики в Украине журналистов нет.Разве можно назвать порошенковских пропагандонов Соколова, Вересня, Ганапольского или Муждабаева журналистами? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3384 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 16:25 lapay написав: Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань

может быть назовёте номер стандарта, кем и когда он был утверждён? может быть назовёте номер стандарта, кем и когда он был утверждён? "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4611 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6055605660576058 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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