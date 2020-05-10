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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 тра, 2020 15:59
lapay написав: shapo написав:
Серьёзно сравнивать полуграмотного гопника с журналистом?
Хто журналіст - Шарік? Він такий же журналіст, як Ден Браун історик.
Шарий вполне является журналистом:
Журнали́ст, журнали́стка — человек, литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями — или занимается такой деятельностью по собственной инициативе.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:14
Тракторист написав:
Шарий вполне является журналистом:
Журнали́ст, журнали́стка — человек, литературный работник, который занимается сбором, созданием, редактированием, подготовкой и оформлением информации для редакции средства массовой информации, связанный с ним трудовыми или иными договорными отношениями — или занимается такой деятельностью по собственной инициативе.
Тоді і Стерненка можна записати в журналісти, і колегу freeze
а. Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань, а не казочок в стилі Брауна, Соловьова чи Шарія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:21
pesikot написав: shapo написав:
Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность.
ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда
А какая разница отчего человек умер в лагере ? от газа или от невыносимых условий ?
В том, что трудовые лагеря у нацистов тоже были. Там использовался подневольный труд и были условия при которых человек быстро умирал.
А вот 4 лагеря смерти из которых были 2 массовых у Сталина никогда не было
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:21
shapo написав:
1) Разница между нами в том, что я родился на территории бывшего Степлага и учился в школе с детьми выпущенных оттуда в 1954.А мои родители присланные туда как молодые специалисты застали подавление восстания в Кенгире.
Повторяю.
Сталинские лагеря не имеют ничего общего с нацистскими лагерями уничтожения.
Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность.
ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда
2) Вранье. СССР поставлял оружие, а на втором этапе военных советников и лётчиков по просьбе республиканцев уже после того как в небе давно летали немецкие и итальянские самолёты, а Италия направила пехотные войска о чем Испания заявляла в Лигу Наций. Но она как и Британия с Францией сдали Испанию как позже Чехословакию, Австрию, Польшу проводя политику умиротворение Гитлера.
Ничего не напоминает?
3) Про Хасан и Халкин Гол занятно. Это, оказывается, не Япония захватившая Манчжурию и центральный Китай нацелилась на советское Приморье, а СССР провоцировал императорскую армию Японии оказавшуюся совершенно случайно за тысячи км от родных островов.
Это "новая" история от кого?
4) Про нацизм и фашизм мне гуглить не надо, я их признаки знаю давно. А вот на каком основании ты называешь СССР фашистских, а не тоталитарным государством мне непонятно как и остальное в твоих "знаниях" истории
1 Ошибаешься, я тут как-то писал, что отец был репрессирован, так он упоминал про Тайшет и Джезказган, потом его отправили в лагерь у мыса Лазарева и потом до 56-го Усть-Таскан Магаданского края. Как мы видим из статистики по лагерям то по многим там смертность была примерно равна с гитлеровскими. Да, в лагерях уже по национальности не уничтожали, это делали до лагерей, так у нас в селе венгры пропали без вести после ареста и судя по всему просто расстреляны. Ещё с 30-х начались преследования и депортации по национальному признаку с корейцев, китайцев, потом греки, болгары, иранцы, курды, финны, прибалты, поляки, немцы, крымские татары, чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки, ногайцы и т.д. Если крымских татар погибло из-за депортации по разным оценкам от 20 до 40% то чем это лучше Бухенвальда с его смертностью 15-20%? Какая тут разница с гитлеровцами?
2 Врешь тут как раз ты, советских войск официально в Испании не было, они воевали в чужой форме и под псевдонимами. Это стандартная практика для СССР и России.
3 Нацеливание Японии на Приморье существовало только в бреду советских пропагандонов, японская армия была скована войной с Китаем и лишних сил на СССР у них просто нее было. Кстати, на стороне Китая также воевали ихтамнеты. Все данные по хронологии тех конфликтов есть, поэтому не пересказывай мне бред советской пропаганды.
4 если бы знал то такой бред не постил.
Еще раз, уперед у гугл искать признаки фашизма.
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:24
lapay написав:
Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань, а не казочок в стилі Брауна, Соловьова чи Шарія.
По стандартам журналистики в Украине журналистов нет.
Разве можно назвать порошенковских пропагандонов Соколова, Вересня, Ганапольского или Муждабаева журналистами?
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Додано: Пон 11 тра, 2020 16:25
lapay написав:
Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань
может быть назовёте номер стандарта, кем и когда он был утверждён?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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