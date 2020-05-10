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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6057605860596060>
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:00

  shapo написав:и жил в Казахстане со всеми высланными - от корейцев с Дальнего Востока до немцев Поволжья и чеченцев с ингушами. Там не было только калмыков и крымских татар - их отвозили в Сибирь и Узбекистан.
Як можна оправдувати режим ,досягнення якого були в тому, що цілі народи переселялись за тисячі кілометрів від місць їх проживання
Навіть при царизмі - євреїв не висилали масово...
Так висилали за межі міст...тобто максимум на 100 км...
А тут
Народи за тисячі км...але сталін хороший,бо не в газовій камері знищував, а просто великодушно давав померти від голоду/холоду/тифу, правда за це ще вимагав результатів від рабської праці(рабів в Древньому Римі чи Греції і то утримували краще ніж в сталінських трударміях)....
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:01

  zРадио написав:
  lapay написав:zРадио
а населення України зменшилось в мирні тридцяті.


Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ.


Ух ты, у нас тут критикус уже делит население Украины на органику и неорганику?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:28

  Sommer написав:
  shapo написав:2) А советских войск в Испании не было кроме лётчиков и военных советников.

...пехотинцев, танкистов и артиллеристов.
В общем, ихтамнет, как обычно у рашистов.

  shapo написав:3) Я же задал тебе простейший вопрос. Как японцы оказались на озере Хасан?


А как совки оказались на Халхин-Голе (если что - это Монголия, а не СССР).


1) Напиши какие пехотные и танковые части СССР воевали в Испании. На фильм "Офицеры" не ссылайся

2) Вспомни географию за начальную школу и посмотри где Монголия, Япония и СССР
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:29

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:Серьёзно решили, что я сейчас всё брошу и буду вам ссылки искать по событиям шестилетней давности, может еще в библиотеку сходить, ксероксы сделать )))

Ссылок нет, значит ляпнули трусами об асфальт :)


Да наплевать мне на ваше мнение )))
Ищите ссылки сами, за дурачков что-ли тут всех держите ?
Детский сад развели. :wink:

Дурачка включили. Ню-ню. Вы всегда так делаете, когда не можете подтвердить сказанное вами же.

Вы сами утверждали, что городские СМИ в 2014 году писали и точно помните.
Но доказательств на городские СМИ не предоставили.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:29

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:zРадио
а населення України зменшилось в мирні тридцяті.


Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ.


Ух ты, у нас тут критикус уже делит население Украины на органику и неорганику?


Ахахаха. Какой тупейший тролль и провокатор - не знает, что рост бывает органическим и неорганическим :roll:
https://en.wikipedia.org/wiki/Inorganic_growth

PS: еще и путает имена форумчан. Совсем плох стал, дайте ему отпуск
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:38

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Сколько можно врать? Выросло с 30 до 40 млн без учета неорганики при присоединении ЗУ.
Ух ты, у нас тут критикус уже делит население Украины на органику и неорганику?
Ахахаха. Какой тупейший тролль и провокатор - не знает, что рост бывает органическим и неорганическим :roll:
https://en.wikipedia.org/wiki/Inorganic_growth
PS: еще и путает имена форумчан. Совсем плох стал, дайте ему отпуск
Видно що зрадіо працює у підрозділі ольгіно,який орієнтується на Великобританію.....
:D :D :D
Стосовно демографії - органічний і не органічний - не існує ні в російській.ні в українській мовах..
Для цього використовують - природній(не природний) ріст населення.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:41

  budivelnik написав:Стосовно демографії - органічний і не органічний - не існує ні в російській.ні в українській мовах..
Для цього використовують - природній(не природний) ріст населення.


Ага, социологи, методологи и демографы забыли спросить строителей, в каких терминах им описывать явления :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 11 тра, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:43

  shapo написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность.
ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда

А какая разница отчего человек умер в лагере ? от газа или от невыносимых условий ?

В том, что трудовые лагеря у нацистов тоже были. Там использовался подневольный труд и были условия при которых человек быстро умирал.
А вот 4 лагеря смерти из которых были 2 массовых у Сталина никогда не было

У Сталина не было лагерей смерти по национальному признаку ?
Катынский расстрел
Расстрел поляков по национальному признаку

ФСБ рассекретила документы о финских лагерях смерти в СССР
Отмечается, что в лагерях были введены телесные наказания, а узников избивали за малейшие провинности.

Избиения финнов по национальному признаку, приводящие к смерти

Так что, не раздувай себя до размеров дирижабля
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 17:51

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:[quote="4961094:freeze"]
Серьёзно решили, что я сейчас всё брошу и буду вам ссылки искать по событиям шестилетней давности, может еще в библиотеку сходить, ксероксы сделать )))

Ссылок нет, значит ляпнули трусами об асфальт :)


Да наплевать мне на ваше мнение )))
Ищите ссылки сами, за дурачков что-ли тут всех держите ?
Детский сад развели. :wink:

Дурачка включили. Ню-ню. Вы всегда так делаете, когда не можете подтвердить сказанное вами же.

Вы сами утверждали, что городские СМИ в 2014 году писали и точно помните.
Но доказательств на городские СМИ не предоставили.[/quote]

Смешной, ей Богу.
Я никому не обязан ничего доказывать.
Стерненко крышевал магазины со спайсами, подробности в прокуратуре, и в суде в этом мае.
Можно у Билецкого заехать спросить, но он говорят больно дерется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 18:00

  shapo написав:1) Напиши какие пехотные и танковые части СССР воевали в Испании. На фильм "Офицеры" не ссылайся

Так вы же советские дрочите на фильм "Офицеры" так, что огонь горит.

Но вернёмся к фактам
Гражданская война в Испании
Неоценимую помощь республике оказали и советские лётчики и танкисты

Основные надежды были возложены им на новейшие скоростные советские танки БТ-5

28 октября в бой вступили советские лётчики, а 29 октября — танки

В боевых действиях на стороне правительства Испанской республики принимали участие 2065 граждан СССР (772 военных лётчика, 351 танкист, 100 артиллеристов, 77 моряков, 222 общевойсковых советника, 339 технических и иных советников и 204 переводчика)

Группа советских военных специалистов в Испании
Первая группа советских танкистов прибыла в Испанию с танками Т-26 в октябре 1936 г. и состояла из восьмидесяти военнослужащих во главе с комбригом С. М. Кривошеиным. Они должны были подготовить кадры для республиканских танковых частей в только что созданном учебном центре в Арчене. Но обстановка на фронте потребовала участия советских "добровольцев" в сражении за Мадрид ещё до того, как были подготовлены испанские танковые экипажи.
Понесённые в боях потери в конце ноября 1936 г. были восполнены за счёт военнослужащих из состава прибывшей второй группы танкистов. Их командира комбрига Д. Г. Павлова испанское командование назначило командиром первой танковой бригады республиканской армии, которая получила на вооружение танки Т-26. Танки же БТ-5, прибывшие в Испанию летом 1937 г., были использованы для формирования интернационального танкового полка под командованием комбрига С. И. Кондратьева.

21 советскому танкисту был присвоено звание Героя Советского Союза:

Так что брехло ты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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