Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:и жил в Казахстане со всеми высланными - от корейцев с Дальнего Востока до немцев Поволжья и чеченцев с ингушами. Там не было только калмыков и крымских татар - их отвозили в Сибирь и Узбекистан.
Як можна оправдувати режим ,досягнення якого були в тому, що цілі народи переселялись за тисячі кілометрів від місць їх проживання Навіть при царизмі - євреїв не висилали масово... Так висилали за межі міст...тобто максимум на 100 км... А тут Народи за тисячі км...але сталін хороший,бо не в газовій камері знищував, а просто великодушно давав померти від голоду/холоду/тифу, правда за це ще вимагав результатів від рабської праці(рабів в Древньому Римі чи Греції і то утримували краще ніж в сталінських трударміях)....
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Несмотря на большую смертность в них никого не убивали только за то что человек имел неправильную национальность. ГУЛАГ был прежде всего экономическим образованием по использованию рабского труда
А какая разница отчего человек умер в лагере ? от газа или от невыносимых условий ?
В том, что трудовые лагеря у нацистов тоже были. Там использовался подневольный труд и были условия при которых человек быстро умирал. А вот 4 лагеря смерти из которых были 2 массовых у Сталина никогда не было
У Сталина не было лагерей смерти по национальному признаку ? Катынский расстрел Расстрел поляков по национальному признаку
pesikot написав:[quote="4961094:freeze"] Серьёзно решили, что я сейчас всё брошу и буду вам ссылки искать по событиям шестилетней давности, может еще в библиотеку сходить, ксероксы сделать )))
Ссылок нет, значит ляпнули трусами об асфальт
Да наплевать мне на ваше мнение ))) Ищите ссылки сами, за дурачков что-ли тут всех держите ? Детский сад развели.
Дурачка включили. Ню-ню. Вы всегда так делаете, когда не можете подтвердить сказанное вами же.
Вы сами утверждали, что городские СМИ в 2014 году писали и точно помните. Но доказательств на городские СМИ не предоставили.[/quote]
Смешной, ей Богу. Я никому не обязан ничего доказывать. Стерненко крышевал магазины со спайсами, подробности в прокуратуре, и в суде в этом мае. Можно у Билецкого заехать спросить, но он говорят больно дерется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Неоценимую помощь республике оказали и советские лётчики и танкисты
Основные надежды были возложены им на новейшие скоростные советские танки БТ-5
28 октября в бой вступили советские лётчики, а 29 октября — танки
В боевых действиях на стороне правительства Испанской республики принимали участие 2065 граждан СССР (772 военных лётчика, 351 танкист, 100 артиллеристов, 77 моряков, 222 общевойсковых советника, 339 технических и иных советников и 204 переводчика)
Первая группа советских танкистов прибыла в Испанию с танками Т-26 в октябре 1936 г. и состояла из восьмидесяти военнослужащих во главе с комбригом С. М. Кривошеиным. Они должны были подготовить кадры для республиканских танковых частей в только что созданном учебном центре в Арчене. Но обстановка на фронте потребовала участия советских "добровольцев" в сражении за Мадрид ещё до того, как были подготовлены испанские танковые экипажи. Понесённые в боях потери в конце ноября 1936 г. были восполнены за счёт военнослужащих из состава прибывшей второй группы танкистов. Их командира комбрига Д. Г. Павлова испанское командование назначило командиром первой танковой бригады республиканской армии, которая получила на вооружение танки Т-26. Танки же БТ-5, прибывшие в Испанию летом 1937 г., были использованы для формирования интернационального танкового полка под командованием комбрига С. И. Кондратьева.
21 советскому танкисту был присвоено звание Героя Советского Союза:
Так что брехло ты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой