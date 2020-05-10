Первая группа советских танкистов прибыла в Испанию с танками Т-26 в октябре 1936 г. и состояла из восьмидесяти военнослужащих во главе с комбригом С. М. Кривошеиным. Они должны были подготовить кадры для республиканских танковых частей в только что созданном учебном центре в Арчене. Но обстановка на фронте потребовала участия советских "добровольцев" в сражении за Мадрид ещё до того, как были подготовлены испанские танковые экипажи.

Понесённые в боях потери в конце ноября 1936 г. были восполнены за счёт военнослужащих из состава прибывшей второй группы танкистов. Их командира комбрига Д. Г. Павлова испанское командование назначило командиром первой танковой бригады республиканской армии, которая получила на вооружение танки Т-26. Танки же БТ-5, прибывшие в Испанию летом 1937 г., были использованы для формирования интернационального танкового полка под командованием комбрига С. И. Кондратьева.